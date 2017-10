11. Sega Mega Drive och dess ”blast processing”

I början av nittiotalet befann sig Nintendo överst på speltronen, och få trodde väl att det skulle förändras. Sega gjorde åtminstone sitt bästa för att putta ner sin konkurrent och bjöd i samma veva på flera minnesvärda reklamklipp.

I denna kampanj försöker man övertyga marknaden om att skillnaden mellan Sega Mega Drive och Super Nintendo ligger i att den förstnämnda innehåller ”blast processing” – en teknik som uppenbarligen betyder fetare spelupplevelser. För att exemplifiera detta ställs för övrigt Sonic the Hedgehog och Ecco the Dolphin mot ett av de största klassikerna någonsin – Nintendos Super Mario Kart.

10. Ingen kan slå Nintendo

Vad har vi här då? Är det Nintendos comeback efter att ha blivit bespottade av Sega? Befinner sig marknadsavdelningen på en LSD-tripp? Vill man håna sina fans? Är deras spel för svåra? Så många frågor.

9. Så mycket kul med Atari 2600!

Atari 2600 brukar sägas vara den första framgångsrika speldatorn med utbytbara kassetter. Det här var något som utnyttjades flitigt i marknadsföringssyfte, där Atari bland annat tryckte hårt på hur många olika spel det gick att köpa till enheten.

I den här reklamen från tidigt åttiotal är det dock speldatorns underhållningsvärde man vill sälja i. Och vad passar då bättre än diverse nödrim och tveksam rapp?

8. The Legend of Zelda är ”really rad”

På tal om nödrim och tveksam rapp. Nintendos första The Legend of Zelda innehöll uppenbarligen så mycket ”nice graphics” att det fick dessa två stereotypisk klädda spelnördar att utbrista: ”It’s the Legend of Zelda and it’s really rad, those creatures from Ganon are pretty bad”.

7. Phillips CD-I – den slutgiltiga maskinen

Ah, älskade nittiotal då all het teknik plötsligt skulle vara multimedia. Här förklarar Saturday Night Live-skådisen Phil Hartman att Phillips CD-I minnsann bjuder på allt du kan tänka dig – vilket i det här fallet är ”awesome sound”, ”awesome pictures” och inte minst ”awesome choices”. Och vem är killen i kepsen, och vad i hela friden säger han egentligen?

6. Hockeyfeber

Om mannen i det här klippet blir så toktaggad efter att ha blivit lovad saftiga tacklingar och möjligheten att trippa motståndarna i pixelmiljöer, hur hade han då reagerat på dagens mer verklighetstrogna hockeyspel? För hans egen hälsas skull är det nog bäst om han sitter där lugnt och stilla under sin korkek och håller sig så långt bort från digital underhållning som möjligt.

5. Intensiv action i Pole Position

Pole Position har knappast gått till racinghistorien som ett av genrens främsta men det var säkerligen en del som tyckte titeln var imponerande för sin tid. I denna reklam befinner sig en till synes perfekt familj på söndagstur med bilen när de blir stoppade av en gudalik röst och inkastade i ett livsfarligt formel 1-lopp. För att förtydliga exakt hur intensivt Pole Position är poängterar reklammannen att spelet högst troligt kommer lämna fartränder…på din själ!

4. Räkna bitar med Atari Jaguar

Under nittiotalet gjorde den tidigare giganten Atari sitt bästa för att hänga kvar i spelvärlden. Exempelvis försökte man skrämma slag på sina konsolkonkurrenter med Jaguar och dess 64 bitar (vid tidpunkten räknades allt i bitar).