Under i stort sett varje månad kommer det en hel flod av nya spännande smarta mobiltelefoner i svenska butikshyllor, och givetvis även som test här hos oss.



Vilken mobil ska man köpa?

Vilken är den bästa smarta mobilen just nu? Det är dags att samla ihop alla de hetaste och bästa smartphonemodellerna och se hur de står sig gentemot varandra. I det här jämförande testet ställer vi mobiler från alla de stora tillverkarna mot varandra. Bland annat:

Apple

Samsung

Asus

HTC

Huawei

LG

Sony

Xiaomi

Med flera

Även på andra områden tar tillverkarna intressanta kliv framåt, bland annat som musikspelare, där högdefinitionsljud och bättre hörlursförstärkare har börjat dyka upp i ett flertal. Det är ännu mer undantag än regel, men vi gillar verkligen att den bollen nu är i rullning. Samtidigt löser andra tillverkare ljudfrågan på annat sätt, skipper hörlursuttaget helt och menar att du nu ska köra trådlöst.



Vi ser också en tydlig förbättring när det gäller trådlös kommunikation. Telefonerna har fått den så kallade mimo-tekniken i wifi-mottagarna och får bättre och bättre 4g-prestanda överlag jämfört med för ett eller två år sedan. Med tanke på att flera telefoner har fantastiska 1440p-skärmar och eftersom högupplöst video blir vanligare på nätet så kan just snabb uppkoppling i alla lägen vara guld värt.

Kamerorna är kanske det som de flesta av telefonerna i testet konkurrerar som hårdast med. Flera tillverkare påstår sig ha "världens bästa" och i år innehåller de fler intressanta innovationer än på länge.

Don efter person

I startfältet hittar vi en spännande skara telefoner, som sticker ut på olika sätt. Vi har fokuserat på de nyaste och bästa modellen från vardera tillverkare som just nu har modeller i premium-klass. Dessutom har vi valt att ta med ett par av de äldre telefonerna som testats tidigare under detta eller förra året. Vi tar oss den friheten eftersom just de fortfarande är så pass bra och populära, men skiljer sig tillräckligt mycket från sina nyare syskon.