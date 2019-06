Square Enix höll en konsert under söndagkvällen lokal tid i anslutning till E3-mässan i Los Angeles. Där lovade företaget många nyheter under en presskonferens som hålls sent i kväll, men avslöjade också att Final Fantasy 7 Remake lanseras globalt 3 mars 2020.

Spelet är ett av de mest efterlängtade och efterfrågade någonsin och många fans av originalet var i extas när företaget avslöjade att det var under utveckling 2015.

Utvecklarna har tidigare sagt att Final Fantasy 7 Remake kommer släppas i episoder istället för allt på en gång, eftersom det är en så enorm berättelse. En ny trailer som också har släppts nämner inget om ”episod 1” men innehåller å andra sidan bara bilder från spelets första halvtimme.

Nedan en annan trailer som släpptes tidigare i år: