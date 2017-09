Vad du ska tänka på när du köper tv

Det är inte lätt att veta vad du bör tänka på när det blivit dags för ny tv. De flesta tillverkare arbjuder massor av olika modeller med kryptiska beteckningar och massor av förkortningar och funktioner som låter fantastiska på pappret. Även om tablå-tv sakta men säkert är på väg utför är själva tv-apparaten hetare än någonsin, och dagens tv ska både vara smart och uppkopplad.

Favoritserierna levereras över nätet via HBO och Netflix, du kollar in nyheter, sport och underhållning via play-kanaler och pausar och spolar i direktsända program. De nya spelkonsolerna ställer högre krav på din tv och moderna mobiler filmar i 4k och kan strömma innehåll direkt via wifi. Och nu när 4k- och till och med oled-tv börjar bli prisvärt nog är tv:n faktiskt mer aktuell än på flera år.

Frågorna kring inköpet av en smart-tv tenderar att bli många. Vilken sorts tuner behöver jag? Räcker vilken hdmi-kontakt som helst? Varför ska jag ha oled? Vad är smart med en smart-tv? Här rätar vi ut de största frågetecknen, så att du inte slänger pengar på fel saker eller blir blåst av en snabbpratande försäljare.

Alla har inte råd eller plats för en gigantisk 4k-tv.

1. Hur stor tv behöver du?

En avgörande faktor för hur mycket du betalar för en tv är faktiskt storleken, inte primärt funktioner och bildkvalitet. En 65-tummare är generellt sett betydligt dyrare än en 55-tummare som i sin tur är dyrare än en 46-tummare och så vidare. Denna prisskillnad blir extra tydlig när samma tillverkare har en serie modeller som har samma specar i övrigt, men säljs i olika storlekar.