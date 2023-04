En surfplatta är mer än bara en förväxt mobil. Den kan göra jobbet en smartphone gör för kommunikation och information med webbsurf och sociala medier, och ibland till och med för telefoni. Den är oftast en bättre underhållningsmaskin för film- och musikströmning, tack vare större skärm och mer plats för högtalare, och det finns många tablet-anpassade spel som funkar allra bäst i det formatet.

De bästa surfplattorna gör till och med ett bra jobb med att ersätta en laptop för produktivt jobb. Om du effektivt vill skriva och anteckna i e-post, ordbehandlare och kalkylprogram, så finns det till de bästa plattorna ställ och trådlöst anslutet eller dockningsbart tangentbord, och ibland mus. Många har möjlighet till fullt fönsterbaserat skrivbordsgränssnitt.Vill du släppa loss skaparglädjen i ritappar eller för foto- och filmredigering så finns det utmärkta tillämpningar i surfplatteformat. Både med kvalitetsskärmar som har hög upplösning och färger i toppklass, och som har bra pennstöd. Med rätta precisionen och snabb skärmrespons kan det bli ett smart verktyg för många olika sorters skapande jobb.Ska du bara ha plattan till att småsurfa och strömma en film eller tv-serie på så finns det ingen tung anledning att betala för mycket. Det finns många bra plattor för under 5 000 kronor som du då kan spana in och som gör det galant. Men har du högre ambitioner kan du behöva lite extra skärmyta eller i alla fall bästa möjliga prestanda. Då ska det inte snålas.Premium-segmentet av surfplattebranschen domineras av Apple och Samsung, som har plattor med topprestanda för vardera plattform, Ipad OS och Android. Här är Apples bästa Ipad-plattor i en klass för sig prestandamässigt, med samma M-serie processorer som i tillverkarens Macbook-datorer. Ingen Android-platta kommer i närheten av det, även om prestandan i en del av dem inte är fy skam. De har snabba systemkretsar från Android-mobilbranschen som klarar det mesta.Sedan finns ett fåtal uppstickare som har bra alternativ, till exempel Lenovo och Xiaomi. De säljs ofta till ett mer lockande pris, och med lite mer beskedliga prestanda. Men fortfarande snabba nog för att vara mer än bara vardaglig surf- och mediaplatta.Utöver det finns det även enstaka pc-plattor. De existerar lite i sin egen kategori, på gränsen mellan Ipad-liknande plattor och traditionella laptops. Vanligen kör de Windows och används för det mesta just som en laptop dockat till tangentbord med musplatta. Det här var mycket vanligare för några år sedan, då nästan alla pc-tillverkare också hade tablet-modeller, men numera är det främst Microsoft själva som satsar hårt på det med sin Surface-serie, med enstaka undantag.Det finns även ett par Chromebooks i surfplatteformat. Just de kan bli lite extra intressanta som surfplattor då de har Google Play-butik och kör ett brett utbud av Android-appar, samtidigt som själva Chrome OS är ett klart bättre gränssnitt för vanlig musbaserad webbnavigering än Android är.Här är de bästa, mest kraftfulla och mest proffsiga surfplattorna som granskats av våra testare, och som du kan köpa idag. Priser varierar från cirka 6 000 kronor upp till mer än det dubbla. Du kan också i många fall välja mer minne och lagring än en grundmodell av en platta, och då ökar priset ytterligare. Tillbehör som pennor och tangentbord ingår inte alltid, så det kan också kosta extra.Bästa modellen av en Ipad Pro, med extra allt och proffsigaste tillbehören, kostar till exempel cirka 37 000 kronor. Och bästa Samsung-plattan med matchande tangentbord får du betala runt 25 000 kronor för. Det är kanske extrema exempel, men det visar att det går att satsa lika mycket på en platta som på en proffsig bärbar dator, så de ska tas på lika stort allvar.Det här är individuella tester, där varje omdöme och betyg är satt utefter en produkts prisnivå, och vilken typ av platta det är. Det innebär att kraven på de dyraste plattorna är högre, och de är bedömda utefter hur bra de är på det de är tänkta att göra. Därför är det inte nödvändigtvis de mest maxade plattorna som får toppbetyg och rekommendationer. Det är även olika skribenter som testat olika plattor, vilket gör att en del subjektiva omdömen kan variera.

Ipad 10:e generationen – ett färgglatt tillskott i Ipad-familjen

Den gör vad den ska, byggkvaliteten är på topp och med sina glada färger är den dessutom snygg.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ipad 10:e generationen är ingen dålig surfplatta. Den är förmodligen med råge snabbare än alla Android-plattor som finns på marknaden. Detta trots att den har en processor med ett par år på nacken. Problemet med nya Ipad är inte hårdvaran, nåja, utan att den sitter som en katt bland hermelinerna i Ipad-sortimentet. Positivt Färgglad!

Facetime-kameran är rättplacerad

Gör vad den ska

Fantastisk byggkvalitet Negativt Processorn är två år gammal

Dongel krävs för att ladda pennan

Ipad Air med M1: Toksnabb – men snåla lagringsval

Ipad Air är nu lika kraftfull som de större proffsmodellerna.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Det här är en välkommen uppdatering, där Ipad Air nu fått M1-processorn och är lika kraftfull som proffsmodellerna. Nya färger är det enda som skvallrar om att det är en ny modell. Vi önskar dock att Apple i framtiden ser över alternativen för lagringen. Positivt Snabb som tusan

Bra format

Skärmen

Snygg Negativt Saknar 120 Hz skärmfrekvens

Lagringsalternativen

Ipad Pro har gott om muskler

Nya Ipad Pro är en sjukt bra surfplatta/arbetsstation. M2 gör att den flyger fram, skärmen är fantastisk, ljudet likaså, kamerorna är utmärkta och bygget går det inte att hitta något fel på. Jo, förresten, placeringen av kameran är en liten plump i protokollet.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Hårdvaran är kort och gott top notch. Ipad Pro är ursnabb och XDR-skärmen är ruskigt ljusstark och ståtar med färgomfång med dci p3. M2-chippet kan skyffla pixlar och polygoner i parti och minut utan att ens bli varm. Men är verkligen allt frid och fröjd med nya Ipad Pro? Positivt M2 är snabb!

Byggkvaliteten

Skärmen

Kamerorna Negativt Kamera-appen saknar stöd för Prores

Kameraplacering

Dollarkursen/priset

Lenovo Tab P11 Pro: Ambitiös surfplatta når inte hela vägen

Lenovo bjuder på många funktioner i sin nya surfplatta med proffsvibbar. Men det är bara vibbar. Det krävs mer för att förtjäna Pro-namnet på riktigt.

Betyg 3 av 5 Omdöme Tab P11 Pro vill kunna väldigt mycket, men lyckas inte helt och hållet med allt. Den beskedliga prestandan är inget jätteproblem, det är ändå inte många appar som utnyttjar processorn till fullo, men ibland saknas det kraft. Lenovo behöver också få ihop helheten bättre. Nu blir det många små kompromisser som tillsammans förtar kvalitetskänslan. Positivt Snygg skärm och bra bild

Elegant design och hög byggkvalitet

Praktiska tillbehör Negativt Skrivbordsläget behöver byggas vidare på

För ljussvag skärm för utomhusbruk

Begränsande prestanda

Microsoft Surface Pro 9: En trygg uppgradering utan överraskningar

Nya färgval är det roligaste med senaste Surface Pro. Utöver det är det inget som överraskar.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Viss trimning av batteritiden, bättre hdr-funktion i skärmen och ny processor är de största nyheterna. Men det innebär inte konsekvent bättre prestanda och när den andra stora nyheten är att Microsoft slopar hörlursport, finns det inte så många orsaker att rekommendera Surface Pro 9 över föregångaren, som säkert kommer gå att fynda i butiker vintern och våren ut. Positivt Snabb för kontor och multitasking

Snabb och högupplöst skärm

Utmärkt byggkvalitet

Rent, kraftfullt ljud Negativt Måttlig prestandahöjning

Hej då, hörlursport

Dyrt med uppgradering och tillbehör

Samsung Galaxy Tab S8: En bra surfplatta – men inte prisvärd

Samsungs minsting Galaxy Tab S8 håller hög kvalitet och prestanda. Men det är en tung kostnad för ”bara” en surfplatta.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Visst går det undan, visst har den rätta designen, kvalitetsskärm, bra ljud, snabb uppkoppling och godkänd batteritid. Men för en platta med såpass svindlande prislapp blir kraven högre, och det är för lockande att skaffa en Ipad eller en av de ännu dyrare Galaxy S8-plattorna Pro och Ultra istället. Positivt Snygg, lyxig och välbyggd

Höga prestanda

Utmärkt pennkontroll Negativt Amoled-skärm hade varit ett plus

Inte bäst batteritid

Priset

Samsung Galaxy Tab S8 Plus 5G: Kostsam kvalitet

Mellanmodellen av Samsungs nya lyxplattor är stor i måtten med sina 12,4 tum. Tab S8 Plus vill vara allt på en gång, och lyckas med mycket, om än inte allt.

Betyg 4 av 5 Omdöme Med slimmad design, vacker amoled-skärm, bra ljud, utmärkt pennkontroll och lång batteritid är detta en platta i toppklass. Inget matchar Ipad Pro i prestanda, men Galaxy Tab S8 Plus är så snabb att det inte avgör. Systemet spretar dock lite i upplevelse. Vissa delar är lysande, andra mer röriga, och du behöver mer än du får i boxen för att få full glädje av plattan. Positivt Välbyggd, lyxig och tunn

Hög klass på skärm och högtalare

Lysande pennkontroll

Bra batteritid Negativt Inget skal eller laddare medföljer

Android inte bäst på stor skärm

Vassa kanter försämrar komforten

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Stor och vräkig platta

Det är inget snack om att Samsungs 14-tummare är den mest maxade Android-plattan du kan köpa. Men extra allt är inte alltid samma sak som ett bra köp.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Galaxy Tab S8 Ultra känns mer som tung teknik för teknikens skull än som en riktigt genomtänkt produkt. Den har inte rätt komfort som surfplatta och den vill vara laptop, men kostar mer än hybrid-laptops, som är påtagligt bättre på det. Du får samma kvalitet och utmärkta penna i mer behändiga Galaxy Tab S8 Plus, eller det mesta av den, och ännu mera kraft i en Ipad Pro. Positivt Bästa möjliga Android-prestanda

Utmärkt skärm och ljud

Klockren pennkontroll

Bra batteritid Negativt Inte smidig nog som surfplatta

Inte fullgod ersättare till bärbar dator

Laddare och tangentbord medföljer ej

Priset

Fler testade proffsplattor

Oktober 2022A14 Bionic64 eller 256 GB10,9 tum liquid retina, 2 360 x 1 640 bildpunkterUpp till 10 timmars wifi-surf eller videouppspelning...Mars 2022M164 eller 256 GB10,9 tum liquid retina, 2 360 x 1 640 bildpunkter...Oktober 2022M2128, 256, 512 GB, 1 TB och 2 TB12,9 tum XDR, 2 732 x 2 048 bildpunkter, 264 dpi...: April 2021: 6 GB: 128 GB lagring, plats för mikro sd upp till 1 TB: 11,5 tum amoled, 2560x1600 bildpunkter: 7 199 kronor...: November 2022: Intel Core i5-1235U: Intel Iris Xe 80 EU: 8 GB ddr5: 256 GB: 14 799 kr...: April 2023: 8 GB: 128 GB, plats för mikro-sd: 11 tum ips, 1600x2560 bildpunkter, 120 Hz...: Mars 2022: 8 GB: 128/256 GB, plats för mikro sd: 12,4 tum amoled, 2800+1752 bildpunkter, 120 Hzm: 11 990 kr (128 GB), 12 490 kr (256 GB)...: April 2022: 8/12/16 GB: 128/256/512 GB, plats för mikro sd: 14,6 tum amoled, 2960x1848 bildpunkter, 120 Hz: 15 490 kr (8/128 GB), 16 490 kr (12/256 GB), 18 690 kr (16/512 GB), Från 13 690 kronor via Prisjakt (128 GB) (8/128 GB)...