En övernaturlig smitta sprids via sexuella kontakter. Det låter som en skröna, men den 19-åriga Jay blir snart varse att det är i allra högsta grad verklighet. Personer som bara hon kan se börjar följa efter henne var hon än går. Och de kommer närmre och närmre… Det finns bara ett sätt att bli av med ondskan – att sprida smittan vidare.

Var? Netflix

Längd: 1 tim och 37 min.

År: 2004.

Betyg IMDB: 7,1 av 10

6. The Conjuring 2

Ed och Lorraine jobbar med att undersöka övernaturliga fenomen. De reser till London för att titta närmare på ett hus där den inneboende känner att en ondska närvarande. En dag börjar den yngsta dottern visa tecken på att vara besatt och Ed och Lorraine gör allt för att hjälpa henne. Men nu har de onda andarna fått upp ögonen även för dem och en skräckfylld tid börjar.

Var? Netflix

Längd: 2 tim och 14 min.

År: 2016.

Betyg IMDB: 7,4 av 10

7. The Nightmare

Det här är inte en skräckfilm i traditionell mening. The Nightmare är istället en dokumentär som tar en närmare titt på det verkliga fenomenet sömnparalys, ett tillstånd som gör att de människor som drabbas hamnar mellan sömn och vaket tillstånd. Ofta känner de sig helt förlamade, men kan också se märkliga saker runt omkring dem. Det här är minst lika otäckt som en vanlig skräckfilm, om inte värre i och med att vem som helst kan drabbas.

Var? Netflix

Längd: 1 tim och 31 min.

År: 2015.

Betyg IMDB: 6 av 10

8. The Awakening

Florence Cathcart arbetar med att avslöja bluffmakare som säger sig uppleva övernaturliga ting. När hon åker till en internatskola blir hon för första gången perplex. Kan det vara riktiga spöken i görningen? Och har Florence någonting med det att göra?

The Awakening är välgjord, läskig och fylld med etablerade skådespelare såsom Rebecca Hall (Vicky Christina Barcelona och The Prestige), och Imelda Staunton (Harry Potter).

Var? Netflix

Längd: 1 tim och 42 min.

År: 2011.

Betyg IMDB: 6,5 av 10

9. Paranormal Activity 3

Den första Paranormal Activity filmen gjorde succé världen över, och precis som de flesta andra framgångsrika skräckfilmer kom det snart en uppföljare. Och så en till. Och en till efter det. Och så ytterligare en uppföljare.

Del tre i Paranormal Activity-serien finns tillgänglig på Netflix. Konceptet känns igen: en familj flyttar in i ett hus och dokumenterar av olika andledningar allt som händer i deras liv. Successivt byts glädjen över flytten ut mot ren skräck.

Var? Netflix

Längd: 1 tim och 23 min.

År: 2010.

Betyg IMDB: 6 av 10

10. The Cabin in the woods

The Cabin in the Woods fick stor uppmärksamhet när den släpptes, inte bara för att Chris Hemsworth var med utan för att den på många sätt är oväntad. Filmen ska ha skrivits på tre dagar och var tänkt som ett försök att återuppliva slasher-genren.

The Cabin in the woods handlar nämligen inte som namnet kan tyckas föreslå om en hemsökt stuga i skogen, utan om en zombieattack av stora proportioner. Men vem är det egentligen som har skickat de odöda?

Var? Netflix

Längd: 1 tim och 35 min.

År: 2012

Betyg på IMDB: 7 av 10.