Halloween är skräckens högtid och för dig som älskar att få gåshud av rädsla och hoppa till av skrämmande överraskningsmoment tipsar vi här om tio olika skräckspel som förhöjer din Halloween. Vi har blandat spel med olika skräcknivå och klassiska enmansspel med sådana som kan spelas tillsammans med andra spelare. Något för alla helt enkelt!

Phasmophobia

Kinetic Games (pc, 2020)

Phasmophobia är ett nytt skräckspel som släpptes i september i år och som fullkomligt exploderat i popularitet. En anledning kan vara det faktum att det är ett online multiplayer för upp till fyra spelare, vilket inte hör till vanligheten för spel i skräckkateogin.

I detta psykologiska skräckspel ska du och ditt team jaga olika typer av spöken i fullkomplikgt mörker genom att samla bevis som ska leda dig på rätt spår för att ta reda på vilket typ av spöke som förföljer dig. Skrämmande nog verkar det som att spökena blir smartare och smartare ju längre ni kommer i spelet. Dessutom är det fortfarande i en tidig utgåva och kommer uppdateras i både skräcknivå och svårighetsgrad.

Pris: 11,6 euro (ca 120 kronor) hos Steam (pc)

Outlast

Red Barrels (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, pc, Mac, 2013)

Om du är beredd att ge dig själv mardrömmar är Outlast ett av de mest framgångsrika skräckspelen på marknaden. Spelet utgår från ett förstapersonsperspektiv där du spelar som en journalist som utforskar en institution för mentalt sjuka. Där börjar en jakt på att ta reda på vad för hemlighet som gömmer sig på sjukhuset, men den förvandlas snart till en fruktansvärd kamp för överlevnad.

Spelutvecklarna har lyckats uppnå en fulländad, skräckinjagande atmosfär med fasansfulla skrik i bakgrunden som får dig att ständigt känna att du är i fara. Var beredd på att få hjärtat i halsgropen och hoppa ur stolen, för själva poängen är just det – att du inte kan ana när du är i ny dödsfara och vad som kan hända härnäst.

Pris: Bästa pris: 77 kronor (pc)

Resident Evil 7: Biohazard

Capcom (pc, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, 2017)

Läs mer: M3 recenserar Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 7: Biohazard utspelar sig djupt inne i Louisianas ogästvänliga träskmarker. Du kontrollerar den nye protagonisten Ethan Winters, som efter att ha genomlidit flera års radiotystnad från försvunna frun Mia tar emot ett desperat rop på hjälp. Spåren leder till en isolerad gård med ett kusligt förflutet, och det är upp till dig att rädda Mia och samtidigt nysta i det bisarra och tragiska öde som drabbat Baker-familjen som har sin hemvist där.

De inledande timmarna i Resident Evil 7: Biohazard är fyllda av panik och psykologisk tortyr. Upplevelsen är välregisserad och ramas in på ett övertygande sätt av vass grafik, underbar ljussättning och detaljrikt ljud. Vi skyndar oss igenom de knarrande gångarna och ser skuggorna spela över gamla familjeporträtt, avrivna tapetrester och dammiga möbler.

Ledtrådarna samlas på hög tillsammans med de nycklar och andra föremål vi behöver för att ta oss vidare på den mardrömslika färden, och du är livrädd hela tiden. Så jäkla bra, helt enkelt.

Pris: Bästa pris: 106 kronor (pc)

The Evil Within

Tango Gameworks (Playstation 3, Playstation 4, pc, Xbox 360, och Xbox One, 2014)

Om du är ett fan av Resident Evil har skaparna av samma serie utvecklat The Evil Within. Spelet är ett överlevnadsspel i ett typiskt skräckformat. Handligen cirkulerar kring en polisdetektiv som ska utreda ett massmord vid ett mentalsjukhus, där han tillsammans med sina kollegor kastas in i en overklig värld full av monsterliknande män och andra okändheter som förföljer dem och aggressivt hotar dem till livet. Kanske inte jätteorginellt, men det förändrar inte hur effektivt det får dig att bitvis tappa andan.

Spelet spelas av en person och handlingen är indelad i olika kapitel. Du måste hela tiden använda omgivningen och de vapen du desperat kan få tag på för att överleva. Svårighetsgraden är mer utmanande än du kan tro, så vänj dig vid att bli sliten i stycken upprepande gånger innan du har en chans att ta dig igenom hela spelet.

Pris: Bästa pris 36 kronor (pc)

Amnesia: The Dark Descent

Frictional Games (pc, Mac, 2010)

Den lilla Helsingborgsstudion Frictional Games kan definitivt sin skräck – vilket visar sig i att de har två titlar på denna lista. Amnesia: The Dark Descent är deras mest skrämmande spel, och som de bland annat lyckats få Pewdiepie att panikskrika sig till kändisskap en gång i tiden. Här gäller det att undvika att ens se på fienderna, eftersom du (i likhet med Eternal Darkness) förlorar ditt förstånd allteftersom. Du har heller inte mycket att försvara dig med och för att undvika att stryka med gäller det att gömma sig i skåp och garderober – alternativt lägga benen på ryggen.

Pris: Bästa pris 44 kronor (pc)

Layers of Fear

Blooper Team (Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, pc, 2016)

Layers of Fear är en psykologisk skräckresa i förstapersonsperspektiv med stort fokus på handling och berättelse. Spelet handlar om en konstnär som sakta förlorar vettet medan han försöker uppnå sitt mål att färdigställa sitt livs mästerverk ”Magnus Opus”. Spelet är fyllt av pussel och klassiska skräckfyllda överraskningsmoment. Och slutet är minst sagt tragiskt…

Pris: Bästa pris: 38 kronor (pc)

Alien: Isolation

Creative Assembly (Playstation 4, Xbox One, pc, 2014)

Alien-serien har fått ett antal speltolkningar genom åren, men ingen har lyckats komma lika nära känslan i originalfilmen som Creative Assembly. I likhet med filmen befinner sig huvudkaraktären Amanda Ripley (dotter till Ellen Ripley) ombord på ett rymdskepp tillsammans med en blödtörstig xenomorph.

Det som gör Alien: Isolation så bra är dels att du inte är utrustad till tänderna med vapen, dels att xenomorphen dyker upp när du minst anar det – mycket av skrämseleffekterna är helt slumpartade. Visserligen är äventyret några timmar för långt, men överlag bör ingen skräckfantast missa det här.

Pris: Bästa pris: 117 kronor (pc)

Until Dawn

Submassive Games (Playstation 4, 2015)

​​​​​

Åtta vänner blir fast tillsammans på en tillflyktsort i bergen, och de inser snart att de inte är ensamma. De måste sedan slå sig fram för att ta sig därifrån och klara sig med alla kroppsdelar i behåll. I spelet får du leva dig in i varje person av de åtta karaktärerna där dina beslut avgör skillnaden mellan liv och död.

Until Dawn är inspirerat av flera olika videospel, bland annat Heavy Rain, Resident Evil och Silent Hill. Spelet släpptes 2015 men uppvisar högklassig grafik som håller även idag, vilket gör upplevelsen ännu mer nervkittlande.

Pris: Bästa pris: 148 kronor hos Cdkey (PS4)

Dead by Daylight

Behaviour Interactive (pc, Playstation 4 & 5, Xbox One & Series X/S, Nintendo Switch, Android, IOS, Stadia, 2016)

Om du är ute efter att spela med dina vänner och samtidigt kämpa för att klättra i rank i en skrämmande miljö är Dead by Daylight något för dig. En spelare tar rollen som den hänsynslösa mördaren och de andra fyra spelar som överlevare (åtminstone aspirerande sådana) där de försöker fly området utan att bli brutalt mördade. Även om det inte är lika gastkramande som ett psykologiskt skräckdrama kan du räkna med mycket blod och lika många hoppa-till moment, samtidigt som du får utlopp för din tävlingsinriktade sida.

Pris: Bästa pris: 56 kronor (pc)

The Last of Us Part II

Naughty Dog (Playstation 4, 2020)

The Last of Us kanske hamnar närmare äventyrs- och actionspelskategorin, men här finns ändå tydliga inslag av skräck. Det första spelet kom ut 2013 och handlar om Joel som förlorar sin dotter när en zombie-apokalyps bryter ut, och om 14-åriga Ellie som han möter när han ska smuggla henne till en grupp revolutionärer 20 år senare. Under resan måste de slåss mot olika typer av zombies, soldater och andra illvilliga människor för att överleva.

Många fans blev besvikna på uppföljarens handling och hur den följde upp det första spelets känslostarka slut, men å andra sidan vill vi hävda att det här är en mer gastkramande upplevelse än den första delen. Här får vi fler jump-scares och en väldigt obehaglig atmosfär som aldrig låter oss slappna av. I del två har Naughty Dog även adderat nya typer av zombies. Grafiken tar andan ur oss och utklassar de flesta spel som finns oavsett kategori.

Pris: Bästa pris: 457 kronor hos Proshop (PS4)

Dying Light

Techland (pc, Xbox One, PlayStation 4, 2015)

I detta post-apokalyptiska överlevnadsspel kastas vi in i en värld där ett mystiskt virus har brutit ut. I spelet agerar vi i form av en hemlig agent vid namn Kyle Crane som har skickats till en karantänzon i mellanöstern där han möts av blodtörstiga zombies. I spelet rör du dig i en öppen värld, antingen på egen hand eller med möjligheten att spela upp till fyra spelare tillsammans.

Det som urskiljer Dying Light från andra skräckspel med zombie-tema är att alla zombies är långsamma och klumpiga under dagen (alltså lätta att hantera) men under natten vaknar deras aggressiva sida och du får plötsligt slåss för ditt liv alternativt fly för allt du är värd.

Pris: Bästa pris: 101 kronor (pc)