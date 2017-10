Warm Bodies Sugen på zombies utan att vara mörkrädd efteråt? Den här mysiga romcom-filmen är perfekt för dig med lite svagare nerver. Warm Bodies handlar om zombien R som räddar levande människan Julie från en zombieattack. Känslor gror och skapar det här udda kärleksparet, spelat av Teresa Palmer (känd från Lights out och I am Number Four) och Nicolas Hoult (känd från Om en pojke och X-men-filmerna). Även kända namn som John Malkovich och Dave Franco dyker upp under filmens gång!

Betyg IMDB: 6

The Final Destination

Den här thrillern har blivit något av en kultklassiker på nätet. Filmen inleds med att Nick får en vision där han ser hur han och hans vänner kommer dö i en olycka på en racingbana. Han och hans vänner lyckas därför undkomma detta hemska öde, men ingen lurar döden och kommer undan med det. I den här första delen i filmserien Final Destination får vi följa hur Nick ser för sitt inre hur han och hans vänner inom en snar framtid alla kommer dö i diverse obegripliga olyckor.

Betyg IMDB: 5,2

The Faculty

I The Faculty upptäcker eleverna på ett gymnasium att deras lärare inte är vad de utger sig för att vara. Den här kultfilmen från slutet av 90-talet har allt man kan tänkas kräva av en klassisk Halloween-film. Animationerna har knappast åldrats väl, men skådespelarinsatsen av Elijah Wood (Sagan om Ringen-trilogin) gör det värt besväret.

Betyg IMDB: 6,4

The Girl with all the Gifts

Självklart kommer inte alla bra skräckfilmer från innan 2010-talet. Den här filmen från 2016 levererar bra skådespel och en intressant intrig. The Girl with all the Gifts utspelar sig i en postapokalyptisk värld där mänskligheten drabbats av ett zombievirus. Flickan Melanie blir smittad, men lyckas vara fortsatt mänsklig. Är hon nyckeln till mänsklighetens räddning? I rollerna ser vi bland annat legendariska Glenn Close (känd för Fatal Attraction) och Gemma Arterton (känd från Quantum of Solace och Prince of Persia).

Betyg IMDB: 6,7

The Belko Experiment

Är du ett fan av Battle Royal? Då kan det här vara Halloweenrullen för dig. I The Belko Experiment låses 60 anställda in i ett kontorshus och får reda på att om inte 30 av dem dött inom åtta timmar kommer personerna bakom spakarna döda 30 stycken på måfå. Kaos utbryter och personers egentliga karaktär avslöjas.

Betyg IMDB: 6,1

Dread

Quaid och Stephen är två studenter som undersöker människors värsta rädslor. Successivt upptäcker Stephen att hans kompanjon inte verkar ha helt goda avsikter med informationen de får fram. Dread framkallar samma obehagliga känsla i maggropen som kultförklarade Saw-filmerna – perfekt för en obehaglig Halloweenafton med andra ord!

Betyg IMDB: 5,7

Kallt byte

Sverige har fortfarande Skam-feber, så varför inte slå till med en film från en av våra favoritgrannar? Den här norska skräckisen med tydliga Shining-influenser handlar om ett kompisgäng på skidsemester. Efter att en i av vännerna bryter benet tvingas de söka skydd i ett övergett hotell. Men är huset verkligen helt öde…?

Betyg IMDB: 6,3

