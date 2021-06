Skulle det sitta fint med ett seriemaraton? Här tipsar vi om binge-vänliga serier för alla smaker att streama på C more just nu.

The office USA

Finns det någon bättre serie för serietittande än den här kultförklarade komediserien? På C more finns alla nio säsonger av amerikanska versionen av den brittiska ursprungsförlagan The Office, perfekt för en regnig sommar till exempel! Häng med den världsfrånvända, självupptagna chefen Michael Scott och hans minst sagt unika team på företaget Dunder Mufflin.

Genre: Komedi

Betyg IMDB: 8,9

Schitt’s Creek

Den rika familjen Rose förlorar plötsligt hela sin förmögenhet och måste bygga upp sitt liv på nytt. Från sin tidigare, glammiga tillvaro måste de bosätta sig i en liten håla i ett motell de grundade på skoj. Alla sex säsonger av denna fantastiskt roliga serie finns på C more.

Genre: Komedi

Betyg IMDB: 8,5

Years and Years

I den här serien får vi följa familjen Lyons i en inte allt för avlägsen framtid. Storbritannien håller på att förfalla, med högerpopulistiska politiker och teknik som sakta fördärvar människorna. En inte helt upplyftande och ändå läskigt realistisk framtidsvision.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,3

Reality-maraton

Finns det någon bättre verklighetsflykt från det dystra omvärldsläget än äkta reality tv? C more har nu bunkrat upp med massor av såpor från USA, alltifrån välkända klassiker såsom Keeping up with the Kardashians till mindre kända, men ack så underhållande, guldkorn som Vanderpump Rules.

Deutschland 86

Fristående uppföljaren till succéserien Deutschland 83! Den här gången ger sig Martin efter tre år i exil tillsammans med sin moster Eleonora ut på en livsfarlig resa tillbaka till Östtyskland i hopp om att få återförenas med sin son.

Genre: Drama/Thriller

Betyg IMDB: 7,6

Little Drummer Girl

Baserat på John Le Carrés bok med samma namn. Skådespelerskan Charlie åker till Grekland med sina vänner och charmas totalt av den mystiske Becker, spelad av ingen mindre än vår egen Alexander Skarsgård. Becker rekryterar Charlie till den israeliska underrättelsetjänsten för att arbeta som dubbelagent. En riktigt spännande och välgjord dramathriller där vi aldrig vet vem vi ska heja på!

Genre: Drama

Betyg IMDB: 7,4

Seinfeld

Serien som mer eller mindre definierade 90-talet! Följ med Jerry, Elaine, George och Kramer på Manhattan när de tampas med galna ex, arga sopprestaurangsägare och föräldrar i Florida. Trots att det nu är snart tre decennier sedan Seinfeld visades håller humorn fortfarande.

Genre: Komedi

Betyg IMDB: 8,9

Modus

I Modus får vi följa kriminalpsykologen Inger Johanne Vik när hennes dotter blir vittne till ett mord. Efter den uppmärksammade första säsongen, med bland annat Peter Jöback och Alexandra Rapaport, fick Modus internationell uppmärksamhet och inkluderar i andra säsongen även amerikanska stjärnor som till exempel Kim Catrall.

Genre: Deckare

Betyg IMDB: 6,7

Vikings

En serie för dig som sett alla säsonger av Game of Thrones. Här får vi följa vikingen Ragnar Lodbrok, en av de mest sägenomskrivna vikingarna, när han krigar och härjar i medeltidens Norden. I rollerna ser vi bland annat Gustav Skarsgård.

Genre: Äventyr

Betyg IMDB: 8,6

