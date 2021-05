Licensspel är inget nytt och givetvis finns det en drös sådana baserade på George Lucas klassiska rymdepos. Allt från gamla klassiker på Atari och Nes till fullfjädrade arkadspel och digitala flipperspel. Och förstås ett antal Lego Star Wars-titlar. Simulatorer eller renodlade actionspel – ingen genre står utan Star Wars-spel.

Det kan emellertid vara svårt att navigera kring detta hav och därför har vi, i samband med Star Wars-dagen, valt att lista några av våra absoluta favoriter. Urvalet har varit svårt, men gick till slut att genomföra med lite hjälp från "kraften".

May the 4th be with you!

Super Star Wars

Med Nintendos 16-bitskonsol Super NES följde en våg av ”Super-spel”, och även Lucas Arts ville vara med i den leken. Huruvida exakt hur många spel med den märkningen verkligen är ”Super” låter vi vara osagt. Super Star Wars var dock en klar förbättring jämfört med tidigare 8-bitarsspel. Kraften hos Super NES gjorde inte bara miljöerna mer rättvisa, den ledde även till smidigare gameplay och ett mer njutbart soundtrack.

Format: Super NES, Wii, Playstation 4, Playstation Vita

År: 1992

Tillgänglighet: Playstation 4-versionen kostar 105 kronor på Playstation Store.

Star Wars: Tie Fighter

För den som höll på den mörka sidan fanns det inte lika många spelalternativ. Star Wars: Tie Fighter, till pc och Mac, var dock ett undantag. Här fick vi chansen att agera Imperie-soldat och skjuta på rebellerna, alltså de goda. Vid lanseringen hyllades spelet för sin säregna blandning av flygsimulering och actioninslag. Med andra ord ett ”flygspel” som inte bemästras på en eftermiddag.

Format: Dos, Windows, Mac

År: 1994

Tillgänglighet: Kostar 8.19 euro (runt 88 kronor) på Steam.

Star Wars: Yoda Stories

Alla Star Wars-äventyr behöver inte vara djuplodande berättelser om mörkret mot ljuset. Yoda Stories var ett exempel på detta – ett litet så kallat ”desktop-äventyr”, som utvecklades för korta spelstunder. I rollen som en storhövdad Luke Skywalker fick du ta dig an korta uppdrag i miniatyrversioner av miljöerna från filmerna.

Uppdragen varierade mellan pussellösande, rädda allierade eller döda stormtroopers. Perspektivet och gameplay kan i det närmaste beskrivas som ett primitivt The Legend of Zelda (Nes-versionen). Det hindrade dock inte Yoda Stories från att vara riktigt beroendeframkallande. I korta sessioner, vill säga.

Format: Windows, Game Boy Color

År: 1997

Tillgänglighet: På loppis, om du har tur. Eller Ebay.

Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader

Det var inte bara pc-spelare som fick chansen att ratta Star Wars-farkoster. Uppföljaren till Star Wars: Rogue Squadron, Rogue Leader lanserades exklusivt för Nintendos spelkonsol Gamecube. Här tog vi oss an imperiet genom olika typer av luftuppdrag baserade på specifika händelser från originaltrilogin.

Några särskilt minnesvärda upplevelser inkluderar attacken mot Dödstjärnan från A New Hope, striden mot AT-AT:s i Hoth från The Empire Strikes Back samt slaget vid Endor från Return of the Jedi. En actionklassiker vi gärna återvänder till och som förtjänar en ny chans att lysa via en remaster.

Format: Gamecube

År: 2001

Tillgänglighet: Loppisar, Tradera eller Ebay.

Star Wars: Dark Forces

I mitten av 1990-talet var Doom-kloner det hetaste man kunde få tag i spelvärlden, och naturligtvis skulle Star Wars ha sin egen variant. Men till skillnad från det genomsnittliga fps-spelet från den tiden var Star Wars. Dark Forces väldigt välgjort.

Nivåerna var inte bara fyllda med storm troopers att besegra, de innehöll även gott om pussel och mer utmanande passager. Dessutom var handlingen för genren ovanligt välgjort och berättade om ett hemligt imperie-projekt, som skulle stoppas till varje pris.

Format: Dos, Mac, Playstation

År: 1995

Tillgänglighet: Kostar 18 kronor på Gog.com

Star Wars Episode 1: Racer

Star Wars: The Phantom Menace är kanske inte en av de bästa filmerna i serien, men gav oss åtminstone podracing. Och givetvis fick vi också ett par spel baserade på Star Wars egen tolkning av F1, varav det mest kända var Episode 1: Racer. Spelmässigt påminde det starkt om dåtidens giganter inom framtidsracing, Wipeout och F-Zero, fast med sin egen spinn.

Format: Nintendo 64, Windows, Dreamcast, Mac, Game Boy Color, Switch, Playstation 4, Xbox One

År: 1999

Tillgänglighet: Kostar 8.19 euro (runt 88 kronor) på Steam. De andra versionerna på respektive konsols butik.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Rollspel kombinerat med Star Wars, går den ekvationen ihop? Jajamen, åtminstone om utvecklarna heter Bioware. Det här spelet från 2003 ska inte förväxlas med onlinespelet The Old Republic. Biowares originalspel skildrade nämligen händelser som skedde 4 000 år före The Phantom Menace, då den onde Darth Malak spred skräck i galaxen.

Precis som med andra rollspel låg fokus på en djupare story som kunde gå åt olika håll beroende på dina handlingar. Spelet fick också en uppföljare med undertiteln The Sith Lords, utvecklat av inga andra än Obsidian.

Format: Xbox, Windows, Mac, Android, IOS

År: 2003

Tillgänglighet: Windows-versionen kostar från 43 kronor på Prisjakt. Xbox-versionen, som är kompatibel med Xbox One och Xbox Series X/S, kostar 99 kronor på Microsoft Store.

Star Wars: Squadrons

Star Wars: Squadrons bör inte förväxlas med tidigare nämnda Rogue Squadron II. Istället har det betydligt mer gemensamt med X-Wing- och Tie Fighter-spelen, alltså mer åt simulatorhållet. Det bjuder på en oväntat spännande story och varierade uppdrag. Onlinedelen är i sin tur riktigt lätt att fastna för. Som grädde på moset har spelet även ett suveränt vr-läge som inte bör missas.

Format: Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4, Windows

År: 2020

Tillgänglighet: PS4-versionen kostar från 179 kronor på Prisjakt. Xbox One och Xbox Series X/S från 149 kronor. Windows från 172 kronor.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order är nog ett av de bästa och mest lyckade Star Wars-spelen i modern tid. Världarna inbjuder till utforskning, medan striderna bjuder på en perfekt balans mellan utmaning och att få spelaren att känna sig som en mäktig Jedi-krigare. Dess framgångar är också beviset på Star Wars-spel inte behöver stora flerspelarlägen eller "live service"-inslag för att lyckas i modern tid.

Format: Playstation 4, Xbox One, Windows, Stadia

År: 2019

Tillgänglighet: PS4- och Xbox-versionerna kostar från 229 kronor på Prisjakt. Windows-versionen från 184 kronor.

Bonus 1: Disney Infinity 3.0

”Toys-to-life” är ett ord som många av oss redan glömt. Men en gång i tiden var dessa små leksaker en riktigt het fluga bland den yngre generationen. Konceptet var enkelt: Du köpte leksaken, ställde den på den särskilda nfc-plattan och sedan fick karaktären liv på tv-skärmen. Disney var en av aktörerna på marknaden med ett spel baserat på sina egna karaktärer, för att sedan expandera med andra licenser.

Efter Marvel-leksakerna kom turen till Star Wars, baserade på alla tre filmtrilogier. Leksakerna var riktigt välgjorda medan spelen några av de allra bästa i Infinity-serien. Vi gillade särskilt leksaksversionerna av Darth Vader, Kylo Ren och Yoda. Men marknaden ville annat och så småningom lade Disney ned hela sin speldivision, inklusive Disney Infinity-spelen och dess servrar.

Format: Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360, Windows, Android, Wii U, IOS, Apple TV

År: 2015

Tillgänglighet: Digital pc-version som inkluderar allt innehåll (utan behovet av fysiska leksaker) kostar från 253 kronor på Prisjakt.

Bonus 2: Soulcalibur IV

Det andra bonus-spelet på den här listan är inte ett regelrätt Star Wars-spel. Men vi vågar ändå påstå att dessa gästframträdanden var stora snackisar när det begav sig. Vi talar förstås om Darth Vaders och Yodas inhopp i fightingspelet Soulcalibur IV, komplett med respektive rörelsemönster och Force-attacker. Och så förstås introduktionen av Vaders lärljunge, Starkiller.

Många ifrågasatte huruvida dessa herrar ens passade in bland andra medeltidsinspirerade karaktärer. Kritikerna tystnade snabbt efter en strid ombord på skeppet Star Destroyers hangar, självklart med ”Imperial March” som bakgrundsmusik. Än idag hoppas vi att Disney och Bandai Namco ska ge oss ett fullfjädrat fightingspel på temat.

Format: Playstation 3, Xbox 360

År: 2008

Tillgänglighet: Loppis, Tradera eller Ebay.

Varning 1: Star Wars: Masters of Teräs Käsi

Om Soulcalibur IV var ett bra exempel på hur man gestaltar Star Wars-karaktärer i en ny genre, är den första stinkbomben på den här listan raka motsatsen. Masters of Teräs Käsi hade i teorin allt som behövdes för ett lyckat fightingspel på Star Wars-temat. De ikoniska karaktärerna från originaltrilogin fanns där, tillsammans med tillhörande nivåer.

Men utförandet var något av det allra värsta på den generationens spelkonsoler, med superslöa rörelser och ett obalanserat spelsystem. Och detta på en maskin som gav oss klassiker som Tekken 3 och Soulblade. Det som gör mest ont är ryktena om att Capcom, utvecklarna bakom Street Fighter, sägs ha pitchat ett Star Wars-spel för Lucas Arts. Som de tackade nej till, för att istället satsa på den här sorgliga ursäkten till fightingspel.

Format: Playstation

År: 1997

Tillgänglighet: Om du mot all förmodan måste, kanske Tradera eller Ebay.

Varning 2: Kinect Star Wars

”I’m Solo, I’m Han Solo, I’m Han Solo, Solo”. Här borde texten egentligen sluta, men vi vill ändå minnas tillbaka till en tid där traditionella handkontroller började kännas passé. Åtminstone enligt Nintendo, Sony och Microsoft. Den sistnämnda hade den mest avancerade lösningen, Kinect, där vi använde kroppen som en handkontroll.

Helt plötsligt skulle allt ”Kinectifieras”, och Star Wars var inget undantag. Men den som förväntade sig ett maffigt Jedi-äventyr blev dessvärre besviken. Kinect Star Wars var tyvärr inget annat än en samling knappt fungerande minispel, varav ett åtminstone blev material för otaliga memes på internet.

Format: Xbox 360

År: 2012

Tillgänglighet: Det vill du nog inte. Lita på oss.