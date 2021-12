Sajten Torrentfreak har listat årets mest piratkopierade tv-serier och det kommer kanske inte som någon större överraskning att det är utbudet från Disney Plus och Netflix som lockar mest.

De mest populära tv-serierna är Wandavision och Loki, följt av The Witcher, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye och What If...? Med andra ord är Marvel herre på täppan.

På sjundeplatsen återfinns Foundation, en av de mest påkostade serierna på Apple TV Plus.

Så här ser listan ut i sin helhet: