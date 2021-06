Fler mobiltester:

En smartphone är ett kraftfullt allt i ett-verktyg. Den är din digitala kamera, underhållningsmaskin, kommunikationscentral och surfstation. Du navigerar, mejlar, ringer traditionella nummer, loggar in på online-möten – och skickar meddelanden, foton eller filmsnuttar kors och tvärs. Allt det här gör du både när du är hemma och när du är ute på språng. För många är mobilen den främsta platsen för att läsa nyheter, webbsidor och till och med för att titta på tv-program.

Billiga mobiler under 2 500 kr

Det kan därför vara lockande att betala stora summor för att försäkra sig om att du får den bästa möjliga mobilen för dina behov, förnya ett dyrt abonnemang och kontant betala av på den dyraste och senaste topptelefonen. Men det är inte solklart att det är nödvändigt, du kommer väldigt långt med dagens utbud av mobiler så länge du kan göra avkall på enskilda egenskaper.

Behöver du det bästa av allt?

Behöver du snabbaste processorn och massor av minne? Det är egentligen bara de som fotar och filmar i maxade format, använder tunga appar för att redigera sina verk och spelar krävande mobilspel som verkligen utnyttjar topptelefonernas tunga prestanda. Och det på bekostnad av batteritid och ofta obekvämt varma mobiler.

Samma sak med topptelefonernas avancerade kameror, skärmar med färger i proffsklass, högklassigt hifi-ljud i stereo och finesser som trådlös laddning. Roligt? Givetvis. Nödvändigt? Nej, inte egentligen. Kan du prioritera bort det som inte är viktigt för dig i en mobil så är det lätt att göra fynd.

En modern mobil i budgetklass kan numera räcka väldigt långt. De mest kraftfulla telefonerna just nu i prisklassen under 2 500 kronor har tillräckliga prestanda för att köra det mesta i app-väg, strömma film och musik felfritt samt spela enklare spel.

Ofta med lika bra eller bättre batteritid än toppmodellerna och i en telefon du inte behöver vara lika orolig för att tappa eller ha sönder. Dels för att de är byggda i mer stryktålig plast, dels för att det kort och gott inte gör så mycket om de trots allt skulle gå sönder.

5 saker att tänka på när du köper mobil

Mer moderniteter

Film ovan. Mattias inghe går igenom fem viktiga saker att tänka på när du ska välja mobiltelefon.Här ser vi nu också hur nya intressanta tekniker som tidigare bara funnits i premium-segmentet har börjat leta sig ner i prisklasserna. En av våra testade budgetmobiler har till och med 5g-stöd, men även annat nytt och intressant som högfrekventa skärmar, stereoljud och amoled-teknik finns i vissa av de testade mobilerna.

Det är dock stora skillnader mellan olika telefoner i denna prisklass, med en del modeller som är lite äldre och börjar halka efter i prestanda. Andra kan inte hålla kvaliteten i sina bildskärmar på fullgod nivå, och både ljudkvalitet och uppkopplingshastighet varierar.

Inga av telefonerna vi testat har problem med mobila anslutningar, men enstaka har bara stöd för wifi 5, trots att routerbranschen nu gått vidare till wifi 6. Wifi är bakåtkompatibelt, men det innebär märkbart långsammare hastigheter.

Det är överlag bra kvalitet på telefonernas kameror. Flera av de nyare har riktigt bra högupplösta 48- eller 64-megapixelkameror, som hade suttit i premium-mobiler för bara ett eller två år sedan, och lägstanivån på foton från dessa är hög. Men sedan kan det variera stort i funktion och kvalitet på övriga linser för sådant som vidvinkelfoto eller makro.



För gammal mobil är en risk

Det kan vara en god idé att välja en lite nyare mobil, även i budgetklass. Android-telefoner får bara systemuppgraderingar en begränsad tid, oftast två eller tre år, och sedan säkerhetsuppdateringar ytterligare en period, men inte för evigt.

Av säkerhetsskäl bör du därför inte ha en för uråldrig telefon. Och eftersom du då helt bör uppgradera och byta premium-mobil ungefär lika ofta så sparar du inte så mycket på att köra en bra telefon nu, som ”räcker länge”. Det handlar mer om vilken policy en viss tillverkare har för långvarig mjukvarusupport.



Så gjorde vi urvalet och testet

Vi bjöd in samtliga tillverkare med officiell svensk distribution och bad dem ställa upp med en aktuell modell för mellan 1 500 och 2 500 kronor, aktuellt butikspris våren 2021. Hälften av de bästa mobilerna i denna kategori hade vi redan testet under året, dessa uppdaterades med aktuella priser och nytt omdöme utifrån konkurrensläget just nu.

Andra halvan lånades in från respektive leverantör och testades en och en. Vi sökte också efter passande mobiler från Samsung och Oneplus, men fick inte få tag på testexemplar i tid till testet. Mobilerna har prestandatestats med Antutu Benchmark 9, Geekbench 5 och 3dmark. De bedömdes utöver det vid vardaglig användning, med webbsurf, e-post, telefoni, sms och diverse sociala appar, samt musikströmning från Spotify och video från Youtube.

Doro 8050: Billiga seniormobilen ett par steg efter

Denna prispressade mobil med seniorinriktning från svenska Doro ger dig alla viktiga funktioner som gör den unik. Men du får kompromissa en hel del.

Betyg 2 av 5 Omdöme Med en Doro får du räkna med att en del av det du betalar går till funktioner för trygghet, hörslinga med mera. Då blir det mindre över till ”vanliga” mobilfunktioner. Det gör att billiga Doro 8050 känns extra mycket budget, och den börjar tyvärr kännas alltför omodern. Satsa på den bättre men dyrare Doro 8080 istället. Positivt Behändig och greppvänlig.

Smarta funktioner för seniorer.

Bra ljud och bild. Negativt Låga prestanda.

Lite arbets- och lagringsminne.

Något ljussvag skärm.

Ingen vidare kamera.

: Maj 2020, uppdaterad maj 2021: Snapdragon 215: 16 GB, plats för mikro sd upp till 128 GB: 5,7 tum ips, 720x1440 bildpunkter

Huawei P Smart 2021: Stor mobil med snygg skärm

Huaweis P Smart-serie har glidit neråt i pris och konkurrerar nu i budgetklass. Senaste modellen ger ett mixat intryck.

Betyg 3 av 5 Omdöme Många av Huaweis mobiler har, sedan de blivit utestängda från Google Play, vägt upp det med extra bra andra egenskaper. Det kan vi tyvärr inte säga om nya P Smart. Med långsamt wifi och en kamera som inte håller vanlig hög Huawei-klass har den inte tillräckligt mycket att erbjuda. Positivt Snygg, stor skärm.

Generöst med lagring.

Godkända prestanda. Negativt Bara wifi 4.

Ojämn kamera.

App-krånglet.

: Maj 2021: Hisilicon Kirin 710A: 128 GB, plats för mikro sd: 6,67 tum ips, 1080 x 2400 bildpunkter (20:9)

Motorola Moto G50: 5g och snabb skärm till vrakpris

Motorola är först ut med 5g i riktigt låg prisklass, och med ny processor och 90 Hz-skärm går även annat snabbare än väntat.

Betyg 4 av 5 Omdöme Så länge du inte ställer extra höga krav på bildkvalitet i skärmen och många kamerafunktioner så är det svårt att klaga på Moto G50. Du får en bekväm mobil som är snabb nog till det mesta, och 90 Hz i skärmen höjer upplevelsen. 5g i den här prisklassen är också unikt, om du bor där du kan utnyttja det. Positivt Snabb känsla med 90 Hz-skärm.

5g till lågt pris.

Lång batteritid.

Bättre ljud än väntat. Negativt Lågupplöst skärm.

Måttlig ljusstyrka.

Ingen vidvinkelkamera.

: Maj 2021: Snapdragon 480 5G: 64 GB, plats för mikro sd: 6,5 tum ips, 720 x 1600 bildpunkter (20:9), 90 Hz

Nokia 5.4: Budgetmobil med bättre kamera

Det här är en bättre budgettelefon med en uppgraderad kamera som främsta nyhet.

Betyg 3 av 5 Omdöme Utan förbättrad prestanda, bildskärm eller ljud förlitar sig Nokias nya budgetmobil helt på en kamera som visserligen är bra, men inte fantastisk. Det räcker inte riktigt för att övertyga. Elegansen i föregångarens design har också gått förlorad och ett par irritationsmoment gör att den inte lyckas övertyga. Positivt Godkända prestanda.

Rent Android.

Förbättrad kamera. Negativt Tjockare och plastigare än föregångaren.

Inget vidare ljud.

Måttlig batteritid.

Långsam wifi.

: Januari 2021, uppdaterad maj 2021: Snapdragon 662: 64 / 128 GB, plats för mikro sd: 6,39 tum ips, 720 x 1 560 bildpunkter

Poco X3 NFC: En extra ambitiös budgetmobil

Pocos budgettelefon övertygar stort. Men, liksom solen, har den sina fläckar och en del funktioner som låter bra på pappret visar sig inte leva upp till förväntningarna.

Betyg 3 av 5 Omdöme Poco X3 NFC har goda prestanda för sin prisklass, jättebatteri, högfrekvent skärm, stereohögtalare och en kamera som bitvis är riktigt bra. Budgetkänslan skiner dock igenom påtagligt på en del punkter, och det är en telefon som kan vara för klumpig för många. Vissa saker är också bättre i teorin än i verkligheten, framför allt skärmen. Positivt Bra budget-prestanda.

Stereohögtalare.

Stort, snabbladdat batteri.

Överraskande mycket kamera. Negativt Stor, tung och plastig.

Blek kontrast och släp i skärmen.

Irritationsmoment i gränssnittet.

Svag fotografering i mörker.

: November 2020, uppdaterad maj 2021: Snapdragon 732G: 128 GB, plats för mikro sd upp till 256 GB: 6,67 tum ips, 1080 x 2400 bildpunkter, 120 Hz

Realme 8: Kompakt och kraftfullt med snygg skärm

Prispressade Realme överraskar med bästa prestanda och en av de bästa bildskärmarna i prisklassen.

Betyg 4 av 5 Omdöme Realme 8 imponerar med pigga prestanda, snyggaste bildskärmen i prisklassen, utmärkt batteritid och en kamera som gör det viktigaste mycket bra. Hade den haft bättre högtalare och vidvinkelkamera hade det kunnat bli full pott. Positivt Bra prestanda.

Amoled-skärm.

Utmärkt batteritid och snabbladdning.

Lätt och bekväm. Negativt Lägre klass på högtalare.

Medioker vidvinkelkamera.

Varm vid batteriladdning.

: Maj 2021: Mediatek Helio G95: 2 st Cortex-A76 2,05 GHz + 6 st Cortex-A55 2,0 GHz: 64 GB, plats för mikro sd: 6,5 tum amoled, 1080 x 2400 bildpunkter (20:9)

Sony Xperia L4: Beskedlig men bekväm i budgetklass

Sony bjuder på långsmal design, komplett funktionalitet och god lägstanivå på det mesta.

Betyg 3 av 5 Omdöme En avlång design med bekvämt grepp är det enda som egentligen sticker ut med Xperia L4. Den har prestanda som börjar hamna på efterkälken, men har du inte höga krav på det är den fortfarande ett intressant alternativ till de mer massiva konkurrenterna. Positivt Snygg, greppvänlig och välbyggd.

En del smarta funktioner i mjukvaran.

Lättanvänd och snabb kamera. Negativt Bara knappt godkänd prestanda.

Ingen vidare vidvinkelkamera.

Gammalt Android.

: Maj 2020: Mediatek Helio P22 MT6762: 64 GB, plats för mikro sd upp till 512 GB: 6,2 tum ips, 720x1680 bildpunkter

Xiaomi Redmi Note 9: Prisvärd mobil med bredd

Denna budgetmobil från Xiaomi har snygg stil, stora mått, och gott om prestanda till pressat pris.

Betyg 4 av 5 Omdöme Har du tålamod med en skärm som inte är bäst i klassen och en telefon som är bred att greppa, så finns det mycket att gilla med Xiaomi Redmi Note 9. Den är snabb, bjuder på bra prestanda, lång batteritid, stabilt bra kameror och extra lagring till ett riktigt lockande pris. Positivt Goda prestanda.

Stort batteri.

Bra kvalitet i alla kameror.

Mycket lagringsplats. Negativt Halvdan skärmkvalitet.

Bred att greppa.

Något plastig känsla.

: Maj 2021: Mediatek Helio G85: 128 GB, plats för mikro sd: 6,53 tum ips, 1080 x 2340 bildpunkter (19,5:9)

