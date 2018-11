Netflix är världens största streamingtjänst och finns nu i nära nog alla länder i världen. Även om europeiska användare numera har samma utbud oavsett land så har USA fortfarande bästa utbudet. Hur ska då vi svenska streamare få tag på detta?

Miljoner människor som hellre vill se det amerikanska utbudetanvänder vpn-, dns- och proxy-tjänster för att lura Netflix att de är i USA och inte exempelvis i Sverige. I flera år har det fungerat bra och nästan vilken tjänst som helst har räckt för att komma åt den stora feta amerikanska katalogen.

Missa inte: Bästa filmerna på svenska Netflix just nu

Netflix börjar blockera

Sedan 2016 har Netflix blockerat den här typen av tjänster, både de renodlade unblock-tjänsterna och allmänna vpn:er. Det går fortfarande att surfa in på Netflix.com och bläddra bland innehållet, men försök spela upp något och du möts av felmeddelandet: ”Whoops… something went wrong. You seem to be us using an unblocker or proxy.”

Netflix har blockerat fler och fler populära tjänster och det är inte längre någon bra idé att skaffa till exempel en vpn om ditt huvudsyfte är att kolla på amerikanska Netflix.

Missa inte: Bästa serierna på Netflix just nu

I den här artikeln har vi listat de tjänster som fortsätter att kämpa för att du ska få se på Amerikanska Netflix. Observera att vi inte kan veta med säkerhet om de lyckats kringå blockeringen just när du använder tjänsten.