28. Sonic Mania

Minns du den blåe fartdåren Sonic, framför allt känd från sina tre Sega Mega Drive-spel? Sonic Mania tar det bästa från den trilogin, adderar en hel del nya saker och behåller samma supercharmiga pixelgrafik. Ett måste för den som vill återuppleva hur plattformsspelen såg ut, och spelades, förr.

Läs vår recension här!

27. Crash Bandicoot: N.sane Trilogy

Under nittiotalet försökte Sony skaffa sig en egen maskot, som skulle kunna utmana Nintendos Mario och Segas Sonic. Resultatet blev Crash Bandicoot, och även om den märkliga kreationen knappast blev något nytt ansikte utåt för Sony var det många som tillbringade timmar med i hans underhållande spelvärld. Crash Bandicoot: N.sane Trilogy är en nyutgåva där de tre Playstation-klassikerna har fått sig ett rejält ansiktslyft, och anpassats till dagens konsoler. Skyhög utmaning och en stor potion charm utlovas!

Läs vår recension här!

26. For Honor

Ubisofts For Honor är knappast något för den som är ute efter ett matigt singleplayer-spel – här ligger istället fokus på onlinestrider. Och om du väl fastnar för att slåss mot andra över nätet bjuder For Honor på timmar av underhållning. Stidssystemet är avancerat och det krävs att du planerar dina attacker för att lyckas.

Läs vår recension här!

25. Hitman: The Complete First Season

Klassiska Hitman har ju varit med oss ett bra tag nu. Under 2016 släpptes den senaste delen i serien i form av fem olika episoder, vilka nu har samlats på en skiva i Hitman: The Complete First Season. Precis som väntat bjuds det på nervigt smygande på diverse exotiska platser runt om i världen. Ett av de allra bästa spelen i genren.

Läs vår recension här!

24. Battlefield 1

Dice klassiska Battlefield har med åren vuxit till en av spelvärldens stora giganter, och kvalitetsmässigt har serien sedan länge sprungit förbi Activisions Call of Duty. Den senaste delen bjuder på första världskrigsmiljöer, en betydligt bättre kampanj och samma beroendeframkallande onlineläge som alltid. Ett måste för actionfantasten.

23. Resident Evil 7: Biohazard

Vi var många som gett upp hoppet om Capcoms klassiska Resident Evil-serie. Lyckligtvis visar man att det fortfarande finns en hel del kvar att klämma ut.