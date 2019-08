20. Doom

Alla minns vi Doom – klassikern som kom att definiera en hel genre. 2016 års version erbjuder högt tempo, men fokuserar på precis lika mycket hjärndöd action som originalet.

Dessutom är nivåerna fullproppade med hemligheter, vilket gör att du kommer att få ägna en hel del tid om du vill hitta allt.

Läs vår recension här!

Pris: 199 kronor hos CDON (kod).

19. Sonic Mania

Klassiska Sonic har inte haft det lätt de senaste åren. Besvikelserna har staplats på varandra, och spelserien vi än gång i tiden lärt oss älska såg länge ut att vara förlorad. Lyckligtvis är Sonic Mania det kanske bästa Sonic-spelet sedan del två, och bjuder på en perfekt kombination av nya och gamla inslag. Allt komplett med en retrodoftande grafik.

Läs vår recension här!

Pris: 199 kronor hos Spelbutiken.

18. Soulcalibur VI

Soulcalibur är en riktig långkörare i spelvärlden, och del sex är en av de bättre delarna i serien så här långt, om inte den allra bästa. Här får vi samma mekanik som kännetecknar de bästa Soulcalibur-spelen, och en närmast perfekt balans. Dessutom är det ett av de absolut snyggaste fightingspelen någonsin. Ett stort plus också för gästkaraktären Geralt från The Witcher-spelen, som passar förvånansvärt bra in bland de andra karaktärerna.

Läs vår recension här!

Pris: 275 kronor hos Spelbutiken.

17. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Här snackar vi fantasy med extra allt. Redan på Xbox 360 var Skyrim ett otroligt välgjort äventyr, men på Xbox One ser det naturligtvis ytterligare lite bättre ut. För dig som går igång på enorma världar, miljöer som trollbinder och mängder med saker att göra är det här ett måste.

Läs vår recension här!

Pris: Från 240 kronor hos Prisjakt.

16. Fifa 19

Är det fotboll du är ute efter på Xbox One finns det två alternativ: Fifa eller Pro Evolution Soccer. Det första är ett licensspäckat storspel medan det andra istället sätter spelkänsla i första ledet. Vilket du föredrar är en smaksak, och klart är att du kommer få riktigt bra fotbollsspel oavsett vilket du väljer. För denna lista väljer vi Fifa, som är riktigt bra i år.

Läs vår recension här!

Pris: 289 kronor hos Dustihome.