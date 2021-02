Precis som vi numera vänder oss till internet när det kommer till att konsumera film och tv-serier, är den mesta musiken vi just nu lyssnar på också streamad från valfri internettjänst. Här kan vi lyssna på på musik, hitta nya favoritlåtar, komponera egna spellistor och ladda ned allt offline, så vi kan lyssna när som helst.

Testade musiktjänster

1. Alla tjänster har ett godkänt utbud

2. Hur ljudkvalitet uppfattas är otroligt subjektivt och varierande

Så gjorde vi testet

Låt oss först få en sak ur vägen: Det är svårt att mäta sig med Spotify. Även om Spotify hypotetiskt var såväl sämre som dyrare än konkurrenterna, har andra tjänter ändå gigantisk uppförsbacke i form av den totala dominans Spotify har bland musiklyssnare i dag – framför allt i Sverige. Därför blir alla andra tjänster tyvärr inte lika smidiga att använda. Hur kul är det att få en länk till en låt som inte går att öppna eller att skapa en spellista som ingen av ens vänner kan lyssna på?Varför då ens testa konkurrenterna, kanske du tänker? Om vi överser med att den som väljer att avvika från Spotify-normen onekligen kommer att få stå ut med ett visst utanförskap, finns det ändå anledning att ifrågasätta om Spotify verkligen är det bästa alternativet.Här är två viktiga saker vi lärde oss under testets gång:Något vi upptäckte under testet är att de flesta streamingtjänsterna har ett relativt liknande utbud inom de flesta genrer. Från att artister bojkottat vissa tjänster eller släppt sin musik exklusivt på andra plattformar, släpps nu den absoluta majoriteten av alla spår på samtliga plattformar samtidigt.Hur väl utbudet presenteras skiljer sig däremot stort mellan de olika tjänsterna, i form av kurerade spellistor, algoritmer som listar ut vilken låt vi kan tänkas vilja lyssna på härnäst, och så vidare.Många av tjänsterna stoltserar med hög ljudupplösning och stora, fina ljudfiler. Förutsatt att du inte tänker använda tjänsten i professionella sammanhang och har tillgång till utrustning som kan hantera den här typen av filer spelar dessa siffror förmodligen ingen roll.Med det sagt hör vi skillnad när vi lyssnar på samma låt, med samma utrustning, via de olika tjänsterna. Vi har lyssnat på låtar från olika genrer i alla möjliga olika sammanhang, med olika typer av hörlurar och högtalare, och vi tycker sällan att den tjänst som på pappret har bäst ljudkvalitet låter bäst. Det varierar stort mellan högtalare och hörlurar, vilken typ av låt och såklart vem som lyssnar.Utöver hur väl tjänsterna låter har utvärderat tjänsterna utifrån användarvänlighet, utbud, stabilitet, funktionalitet och prisvärdhet. Hur ljudkvalitet uppfattas beror på många olika aspekter, framförallt vilken typ utrustning du har. Vi vill därför kasta in en brasklapp för att din upplevelse av tjänsternas ljudkvalitet kan skilja sig från vår, beroende på hur och när du streamar musik.Vi har gjort vårt bästa för att återskapa de scenarion som vi tror att majoriteten av våra läsare kommer att använda tjänsterna i och utgått från hur bra vi upplever att tjänsterna presterar under dessa.Vi har testat tjänsterna på så många plattformar som möjligt, på olika typer av ljudsystem och hörlurar för att kunna avgöra vilken som är bäst för olika användare. Vi har även laddat ned filerna offline och använt högsta möjliga kvalitet innan vi uttalat oss om musikkvaliteten.Gällande tjänsternas utbud har vi gjort stickprover av låtar inom olika typer av genrer. Vi har även använt tjänsterna under minst ett par veckors tid för att se hur väl tjänsterna kan anpassa sig efter vår musiksmak.

Amazon Music Unlimited – varken smart eller snyggt

Lämnar mycket att önska med bristande funktionalitet.

Betyg 2 av 5 Omdöme I nuläget har vi svårt att motivera varför någon skulle välja Amazon Music Unlimited som sin musikstreamingtjänst. För samma månadskostnad som konkurrenterna får du bristande funktionalitet och knapert med inspirerande spellistor.

Positivt Stöd på många plattformar

X-ray visar information om personerna bakom låtarna Negativt Osammanhängande spellistor

Knöligt gränssnitt

Vissa spellistor är inte tillgängliga

Februari 2021: 9,99 euro/månad. 14,9 euro för familjeabonenmang (upp till sex olika användare). Gratisalternativ finns.

Apple Music: Krispigt ljud och bra utbud

Vi saknar några viktiga funktioner som vi hittar hos andra tjänster.

Betyg 4 av 5 Omdöme Apple presenterar en förvånansvärt bra tjänst som vi tycker nästan fått oförtjänt lite uppmärksamhet i det Apple-frälsta Sverige. Det finns definitivt förbättringspotential, och för Iphone-användare är det onekligen störigt att inte kunna casta till sina Google-enheter. Men vi vill ändå slå ett slag för Apple-användare att utnyttja den gratis testperioden och se om ni upplever samma skillnad i ljudkvalitet i era hörlurar och högtalare som vi gjorde.

Positivt Riktigt krispigt ljud

Bra utbud av musik

Snyggt gränssnitt… Negativt … men laggigt

Segladdade spellistor

Inget Chromecast-stöd i Iphone-appen. Testad: Februari 2021

Kontakt: Apple

Pris: 99 kronor/månad, student 49/kronor/månad eller familj 149 kronor/månad.



Februari 2021: 99 kronor/månad, student 49/kronor/månad eller familj 149 kronor/månad.

Spotify: Mer än bara musik

Spotify har förutom ett stort utbud av musik även mängder av poddar.

Betyg 5 av 5 Omdöme Spotify är onekligen, framför allt på den svenska marknaden, måttstocken vi använder för att jämföra andra musikstreamingtjänster med. Efter att ha testat konkurrensen kan vi konstatera att även om det inte är en felfri tjänst, förtjänar Spotify ändå sin unika plats på musikstreamingmarknaden. Positivt Många olika abonnemangsformer att välja mellan

Bra gränssnitt

Riktigt bra utbud av både musik och poddar

Hög kvalitet på spellistorna

Negativt Kommande prishöjning gör abonnemangen dyrare än konkurrenterna

Måste uppdatera skrivbordsappen stup i kvarten Testad: Februari 2021

Kontakt: Spotify

Pris: Premium: 109 kronor/månad. Family: 189 kronor/månad (upp till sex olika användare). Duo: 149 kronor/månad.

Februari 2021: Premium: 109 kronor/månad. Family: 189 kronor/månad (upp till sex olika användare). Duo: 149 kronor/månad.

Tidal: Bäst ljud av alla musiktjänster

Jay-Z:s musikstreamingtjänst erbjuder unik ljudkvalitet till en maffig prislapp.

Betyg 3 av 5 Omdöme Tidal fyller en viktig funktion med sitt svindyra hifi-abonnemang för de som kräver att streamingtjänsten de använder håller professionell nivå. Alla andra typer av användare kommer förmodligen inte att märka av den högre kvalitet som Tidal erbjuder. Vi ser inte heller någon anledning till att välja deras billigare Premium-abonnemang, när tjänster som till exempel Spotify eller Youtube Music erbjuder samma funktionalitet till en lägre månadskostnad.

Positivt Överlägset högst ljudupplösning

Finns på Svenska

Användarvänligt och stabilt Negativt Dyrt

Laggig Cast-funktion

Alla låtar finns inte i högsta möjliga upplösning Testad: Februari 2021

Kontakt: Tidal

Pris: Premium: 99 kronor/månad (149 kronor/månad via Itunes). Hifi: 199 kronor/månad (279 kronor/månad via Itunes).



Februari 2021: Premium: 99 kronor/månad (149 kronor/månad via Itunes). Hifi: 199 kronor/månad (279 kronor/månad via Itunes).

Youtube Music Premium: Bäst på personliga blandband

Googles musiktjänst lyckas pricka in musiksmak snabbt och precist.

Betyg 4 av 5 Omdöme Youtube Music är extremt likt Spotify, från utbud till funktionalitet. Google har dock lyckats få till ännu smartare algoritmer för att lära känna din musiksmak. När de kan leverera bättre spellistor blir Youtube Music en värdig konkurrent, tills dess skulle vi säga att Spotify ger mer musikglädje för pengarna. Positivt Stöd för många plattformar

Bra gränssnitt på alla enheter

Lär sig din musiksmak på nolltid Negativt Oinspirerande spellistor

Februari 2021: 99 kronor/månad. Familjeabonnemang. 149 kronor/månad (upp till 6 olika användare). Gratisversion finns.

