Pokémon Go fortsätter vara en enorm framgång och kassako för Niantic. Spelet hade sitt bästa år 2019 och företaget ser ut att ha lyckats undvika en katastrof under coronakrisen genom en rad förändringar som gör det betydligt lättare att spela hemifrån eller i närområdet. Dagliga uppgifter utan att besöka något pokéstop, en garanterad pokémon som dyker upp varje dag intill dig, och framför allt: möjligheten att delta i raids på distans med speciella raid-pass. Dessa säljs i spelets butik och enligt uppgifter har försäljningen ökat under våren.

Under sommaren höll Niantic flera event i spelet, bland annat en virtuell upplaga av Go Fest som tidigare har hållits i enskilda städer runt om i världen. Biljetter till det såldes i spelets butik och var en succé med många fler deltagare än tidigare.

Mega Evolutions

I augusti släpptes en ny spelmekanik som pokémon-fans har väntat på: Mega Evolutions. Det är ett extra evolutionssteg bortom de vanliga som har funnits i Nintendo-spelen sedan generation 6. Alla pokémon-arter har inte en mega-evolution, och i Pokémon Go börjar det med bara ett fåtal från första generationens pokémon: Blastoise, Charizard, Venusaur (de tre startmonstren från allra första spelet) och Beedrill. Charizard är en av två pokémon som har två olika Mega-varianter – X och Y (den andra är Mewtwo som förmodligen kommer dyka upp i någon form av event vid ett senare tillfälle).

Mega-evolutioner är tillfälliga. I Nintendo-spelen aktiveras förmågan i strider med hjälp av en särskild sten, men trots att Pokémon Go länge har använt stenar för särskilda evolutioner har Niantic valt att ta fram en helt ny mekanik runt mega-evolutioner med något som kallas Mega Energy.

Du samlar energi genom att besegra en viss mega-pokémon i en raid. Blastoise, Charizard och Venusaur har börjat dyka upp i speciella mega-raider och är ungefär lika svåra som legendary-raider. Hur mycket du får beror på hur snabbt striden är över – ju fler spelare du lyckas samla till en raid desto mer energi får du alltså. I skrivande stund får du mellan 50 och 90 energi per raid. För att få maximal energi måste striden ta mindre än 30 sekunder.

Niantic har också meddelat att det kommer tillkomma nya sätt att samla mega-energi framöver, bland annat genom att promenera med din Buddy-pokémon och från research-uppdrag.

För att aktivera en mega-evolution går du till den pokémon du vill evolvera och kan, om du har lagom mycket energi, trycka på Mega Evolve. Hur mycket energi som krävs varierar mellan olika pokémon. Blastoise, Charizard och Venusaur kostar 200 och Beedrill 100. När du väl har mega-evolverat en gång kan du evolvera samma pokémon igen för en femtedel av kostnaden. Det gäller just det monstret och inte hela arten, och för Charizard kostar det 200 första gången till både variant X och variant Y. Det gäller alltså att välja rätt om du har flera av samma art.

Till skillnad från i Nintendo-spelen varar en mega-evolution i Pokémon Go inte bara en strid, utan håller i sig i fyra timmar. Du kan alltså aktivera den till exempel inför ett raid-event och sedan använda den i raid efter raid.

Starkare själv, starkare tillsammans

Vad är då poängen med mega-evolutionerna? Förutom att fylla din Pokédex finns det två speltekniska fördelar:

Mega-versionerna är starkare än vanligt, vilket du märker i höjda CP-värden. I de mega-varianter som hittills har släppts är det framför allt attackvärdet som ökar, men även defensevärdet. HP är däremot oförändrat hos samtliga. Av de som hittills har släppts är Beedrill ett extremt exempel: Det arga biet går från 169 till 303 Attack. När någon använder en mega-variant i en raid gör alla deltagare i raiden 10 procent mer skada än vanligt. Pokémon med samma attacker som den mega-evolverade gör istället 30 procent mer skada. Bonusarna är inte kumulativa.

Andra nyheter du kan ha missat

Har du inte spelat på ett tag och undrar vad du har missat? Om det kan vara värt att börja igen? Här är några av de större nyheterna som har tillkommit under det gångna året.

Team Go Rocket och Shadow Pokémon

En av de största nyheterna som gör själva spelandet annorlunda är Team Go Rocket, en lömsk organisation som tar över Pokéstop och förvandlar vanliga pokémon till skuggor av sina forna jag. Bokstavligt talat. Där du hittar en Team Go Rocket-underhuggare får du möta – och om du vinner, chansen att fånga – Shadow Pokémon. En Shadow Pokémon är både starkare och svagare än en vanlig.

Som en del av satsningen på att kunna spela hemifrån dyker Team Go Rocket upp i luftballonger intill dig då och då. Förutom chansen att fånga en skugg-pokémon får du en komponent till en ”Rocket Radar” när du besegrar dem. Samlar du sex av dessa kan du aktivera radarn och får då chansen att möta en av Team Go Rockets ledare – en strid som är betydligt tuffare än de vanliga.

Nominera nya Pokéstop

Tränare som når nivå 40 kan numera lämna förslag på nya Pokéstop via spelets inställningar, och tusentals har tillkommit sedan Niantic lade till funktionen. Niantic har riktlinjer om vilka slags platser som är godkända. Det ska vara mänskliga artefakter som statyer, arkitektur, parker eller historiska byggnader – inte naturliga fenomen – och de måste ligga på allmän plats där fotgängare enkelt kan komma åt dem. Du ger ditt föreslagna Pokéstop ett namn och en beskrivning samt lägger till ett foto och markerar var exakt på kartan den ska ligga. Andra spelare kommer sedan bedöma förslaget och rösta för om det ska inkluderas.

Spela hemma

Covidpandemin har som sagt lett till ändringar i Pokémon Go som gör det lättare att spela även om du inte kan vara ute på stan. Det handlar om följande: