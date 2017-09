I somras höll Niantic det första live-eventet för Pokémon Go som samlade tusentals spelare i Chicago, och fler event skulle hållas i bland annat Stockholm. Efter problem med dålig wifi- och mobiltäckning i Chicago ställdes övriga event in, men Niantic har jobbat på att få till infrastrukturen så att det ska fungera bättre.

Nu är företaget mer säkert på att det ska gå, och har presenterat datumen för fyra kommande event:

16 september – Centro i Oberhausen, Les Quatre Temps i Paris och La Maquinista i Barcelona

7 okotober – Fisketorvet i Köpenhamn och Centrum Černý Most i Prag

14 oktober – Mall of Scandinavia i Stockholm och Stadshart Almstelveen i Amsterdam

Under eventen kommer spelare få speciella ägg från Pokéstops, och ovanliga Pokémon som Unown kommer dyka upp i områdena. Den som vill haka på kan anmäla sig på respektive shoppingcenters Facebooksida. Det är okänt om legendariska raid-bossar kommer vara lättare att fånga under eventen, som de var i Chicago.

Legendariska Pokémon är här

I slutet av juli släppte Niantic de första av elva så kallade Legendary Pokémon som hittills bara har setts i Pokémon Go i form av dold kod och luckor i Pokédex:en. Dessa dyker enbart upp som en ny högsta nivå av raid-strider, bortom Tyranitar och de andra i nivå 4.

Tidigare hade det spekulerats i att det skulle krävas speciella ”legendary raid pass”-föremål för att gå med i dessa strider, men så är inte fallet och du kan använda vanliga raid pass, som du får genom att snurra brickan i vilket gym som helst.

Eftersom de legendariska monstren alla är extremt kraftfulla har du ingen chans att besegra dem på egen hand, och grupper om åtminstone sex personer behövs. För Lugia, den kraftfullaste som hittills har släppts, rekommenderas minst tio.

Niantic har valt att göra vissa legendariska Pokémon tillgängliga enbart korta perioder åt gången. Så här ser schemat ut hittills:

Articuno – fanns mellan 22 och 31 juli.

Moltres – mellan 1 och 7 augusti.

Zapdos – mellan 8 och 14 augusti.

Lugia – släpptes 22 juli och är fortfarande tillgänglig.

Övriga legendariska Pokémon, som Mewtwo och Ho-oh, väntar fortfarande på upptäckt.

Så besegrar du och fångar en legendarisk Pokémon i Sverige

Du hittar legendariska raid-strider precis som vanligt: Knalla runt i ett bebyggt område med ett flertal Pokégym och vänta på att en börjar. Du kan se raid:er i närheten genom att öppna rutan med närliggande Pokémon och svepa åt vänster. En siluett av monstret i fråga och fem små huvudikoner visar att det är en legendarisk Pokémon.

För att slåss mot en legendarisk Pokémon gör du som vanligt: Gå med i raid:en, vilket kostar ett raid pass, och vänta tills du är i lobbyn med andra spelare. Om du inte har lagom många spelare kan du lämna striden och vänta tills fler har dykt upp – ditt raid pass gäller tills striden är över.

Om din grupp misslyckas med att besegra monstret inom utsatt tid kan ni hela upp era Pokémon och försöka igen.

Vilka Pokémon du ska använda för att ha bäst chans att besegra varje legendarisk Pokémon hittar du bland annat här. Golem och Tyranitar är väldigt bra mot nästan allihop.

Reddit-användaren Epimetheos delade den här grafen som visar din chans att fånga legendariska Pokémon.

Lyckas ni besegra den får du som vanligt några föremål, och chansen att fånga monstret. Du belönas med mellan sex och 14 speciella Pokéballs för att fånga det med, och kan använda bär som vanligt. Grundchansen för att fånga en legendarisk Pokémon är ynka tre procent, men med Razz Berry eller Golden Razzberry, fullträff med Great eller Excellent, guldmedaljer för monstrets typer, och curve ball (snurra bollen innan du kastar) kan du komma upp till som mest omkring 24 procent chans att fånga den.

Tidigare: Efter den senaste tidens omvälvande uppdateringar av Pokémon Go har Niantic valt att fira ettårsjubiléet lite lugnare. En mindre uppdatering av spelet har släppts med ett par små nyheter.

För det första finns en ny specialversion av Pikachu som bär den keps huvudpersonen Ash har i den tecknade tv-serien om Pokémon. Tidigare har Pikachu dykt upp med tomteluva och partyhatt (vid jul respektive nyår).

I spelets butik finns även en jubileumslåda som ger en ett antal föremål till något rabatterat pris.

24 juli kommer Niantic hålla ett Pokémon Go-event i Chicago. Exakt vad det innebär har inte avslöjats, men det finns spekulationer om att det kan handla om lanseringen av spelets så kallade legendariska Pokémon. Senare i sommar och höst ska fler event hållas i Europa och Japan.

Niantic har släppt en riktigt fet uppdatering av Pokémon Go. Med bara några veckor kvar till årsdagen av spelets lanseringen väntar på vilket jubileumsevent företaget kan ha på gång, men redan nu finns mycket nytt att göra i spelet.

Förutom att gymsystemet har gjorts om (se mer nedan) har Pokémon Go för första gången fått en riktig multiplayerkomponent: Raid-strider. Så här fungerar det.

Foto: Skärmdump

Raid i Pokémon Go - många mot en

En raid i Pokémon GO är, precis som i mmo-spel som World of Warcraft, gigantiska strider där många spelare tillsammans tar sig an en boss. Det börjar med att ett ägg dyker upp ovanför ett gym, med en timer. När timern når noll har du en timme på dig att besegra den.

För att slåss mot bossen måste du vara minst level 25, befinna dig intill gymmet och använda ett raid pass, ett speciellt föremål. Du får ett varje dag genom att snurra en gym-bricka och kan köpa extra för 100 mynt i butiken. När du använder ditt raid pass har du fem minuter på dig att besegra bossen, men du behöver som sagt inte göra det ensam. Upp till 20 spelare kan gå samman i en raid-grupp och ta sig an bossen samtidigt. Du kan välja mellan att spela med en lokal grupp eller gå med i en grupp som spelet sätter ihop automatiskt.