Vad är Black Friday egentligen?

Black Friday infaller alltid den fjärde fredagen i november (2017 innebär det den 24 november) och är USA:s viktigaste rea- och shoppingdag. Det börjar dagen efter en annan urgammal amerikansk tradition, Thanksgiving. Då många amerikaner är lediga under högtiden passar affärerna på att tjuvstarta julhandeln. De enorma summorna pengar som dras in under Black Friday har lett till att vissa affärskedjor påbörjar rean redan vid midnatt, medan andra passar på att slå upp dörrarna tidigare än vanligt.

Vad är ursprunget till namnet?

Här råder det delade meningar. Vissa hävdar att namnet härstammar från Philadelphia, där termen användes för att beskriva de enorma folkmassorna som skapade trafikkaos vid shoppingområden under stora reor. Andra menar att Black Friday står för dagen då affärsverksamheters siffror går från röda till svarta, alltså från skuld till vinst.

Vilka prylar kan jag fynda till förmånliga priser under rean?

När Black Friday först introducerades i Sverige var det framför allt böcker, dator- och tv-spel samt filmer som sålde bäst. I takt med att allt fler butikskedjor hakar på trenden kan du förvänta dig större utbud av varor inom alla möjliga kategorier. Se nästa sida för exempel på förra årets teknikrea.

Vilka svenska affärskedjor erbjuder Black Friday-rabatter?

Mediamarkt, Elgiganten, Cdon, Teknikmagasinet, Komplett.se, Microsoftstore.com, Netonnet, Webhallen och Hi-fi klubben tillhör några av de elektronikkedjor som erbjudit Black Friday-rabatter tidigare år, och fler lär tillkomma inför årets upplaga.

Vad behöver jag tänka på inför Black Friday?

En del butiker väljer att avslöja sina kommande erbjudanden i god tid, men i regel släpper företagen informationen så nära inpå Black Friday som möjligt. Vill du vara på den säkra sidan är det nog klokt att hålla sig vaken vid 00:00 natten mellan torsdag och fredag, vissa butiker släpper nämligen nya erbjudanden varje timme på dygnet. Vårt råd är att hålla utkik efter vad som gäller för dina favoritbutiker via respektive hem- och Facebook-sidor.