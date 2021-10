HBO är som bekant en av de flitigaste seriemakarna i världen och har genom åren släppt ifrån sig otaliga klassiker. De flesta finns så klart att se på HBO Max, och förutom de listade här nedan finns det massor du absolut inte får missa, som The Wire, Westworld, The Sopranos, Oz, Game of Thrones, Band of Brothers, True Detective och Deadwood – som alla är solklara fullpoängare.

Rick & Morty

Säsong 5 snurrar just nu på HBO. Följ den alkoholiserade forskaren Rick och hans lättpåverkade barnbarn Morty, som delar sin tid mellan familjeliv och interdimensionella resor. Vissa avsnitt är så komplicerade att det bara är att stänga av hjärnan och svepas med i handlingen, som är originell, intelligent, skruvad och framför allt rolig.

Genre: Galen tecknad science-fiction

Betyg IMDB: 9,2

Rick & Morty

Extras

Ricky Gervais spelar den bittre, sure och sarkastiske skådespelaren Andy Millman, som sa upp sig för fem år sedan i hopp om att nå framgång och pengar. Serien skildrar det tråkiga och enformiga livet som statist. I varje program får And Millman tillfälle att spela och göra bort sig inför en superstjärna. Vi kan utlova ömsom skämskudde ömsom gapskratt. Stephen Merchant, som även är medförfattare till Extras, stjäl ofta showen i den här komediserien. HBO Max strömmar nu två säsonger samt Christmas Special.

Genre: Komedi

Betyg IMDB: 8,3

Extras

Doom Patrol

Doom Patrol är en superhjälteserie som inte är stöpt i den vanliga formen. Den är finurlig, mystisk och högst mänsklig. Den drar sig inte för att tackla seriösa ämnen på ett fint sätt för att i nästa stund leverera action av högsta klass. Varje medlem i Doom Patrol har varit med om en olycka som givit dem övermänskliga förmågor, men som också gjorde dem ärrade och vanställda. Den här tv-serien har flugit alldeles för länge under radarn och förtjänar att bli uppmärksammad. Brendan Frasier, som gör rösten åt Robotman, skänker på ett magiskt vis nyans och känslor till en maskin som inte har ansiktsuttryck. Dessutom är soundtracket fantastiskt bra.

Genre: Action, drama

Betyg IMDB: 7,9

Doom Patrol

Miracle Workers

En komediserie av Simon Rich, som bland annat skrivit avsnitt till The Simpsons och varit manusförfattare på Saturday Night Live. Vi följer två änglar som har ansvaret för människors böner. Säsong ett handlar om ett vad med gud. Säsong två utspelar sig under medeltiden och säsong tre följer en predikant, en bandit och en präriefru i en vagnkonvoj 1844.

Genre: Komedi, drama

Betyg IMDB: 7,1

Miracle Workers

Normala människor (Normal People)

Serien som tog oss alla med storm 2020, baserad på succéboken med samma namn. Här får vi följa Marianne and Connell som växer upp i samma lilla stad i Irland. Genom åren kan de inte hålla sig ifrån varandra, samtidigt som de dras isär av distans, andra relationer och missförstånd. En rå och ocensurerad skildring av kärlek och att hitta sig själv under de första åren som vuxen.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,5

Normala människor (Normal People)

The Undoing

Grace Fraser lever det perfekta livet på Manhattan, med en glammig tillvaro fylld av lyxiga event tillsammans med sin man, stjärnläkaren Jonathan Fraser, och deras son Henry. Allt rasar samman när Jonathan försvinner spårlöst och en av mammorna i Henrys klass hittas mördad. En psykologisk thriller där man inte kan lita på någon och vi sitter som på nålar in i den sista, skälvande minuten.

Genre: Thriller, drama

Betyg IMDB: 7,4

The Undoing

I May Destroy you

Arabella är en lovande författare i London som vaknar upp med vaga minnen av ett övergrepp efter en kväll ute på nattklubb. Den här kontroversiella serien har hyllats av kritiker och tar upp viktiga frågor om samtycke och hur en går vidare efter en så traumatisk händelse.

Betyg IMDB: 7,9

Genre: Drama

I May Destroy you

The Night Manager

Baserad på spionromansveteranen John le Carrés bok Nattjänst. Jonathan Pine jobbar nattpasset på ett hotell i Kairo när han dras in i ett internationellt drama med vapen, korrumption och mord. Tillsammans med Angela Burr i den brittiska underrättelsetjänsten infiltrerar han Richard Ropers, världens ondaste man och personen bakom de illegala vapenaffärerna, innersta krets.

Betyg IMDB: 8,1

Genre: Thriller, drama

The Night Manager

Devs

Omtalade serien och senaste verket från Alex Garland (Annihilation, Ex Machina). Sergei och Lily jobbar båda två på ett högt ansett teknikföretag i Sillicon Valley. När Sergei försvinner efter att blivit befordrad bestämmer sig Lily för att gå till botten med vad som egentligen försiggår på den mytomstpunna utvecklingsavdelningen Devs. Devs ställer svåra, filosofiska frågor till tittaren och tar upp allt från industrispionage till kvantfysik.

Genre: Thriller/Drama

Betyg IMDB: 7,8

Devs

Succession

Serien alla pratar om! I den dysfunktionella familjen Roy förväntas patriarken Logan pensionera sig och lämna över ledarskapet av ett gigantiskt mediaimperium till sin son Kendall. När det inte blir som de tänkt sig utspelar sig ett avancerat maktspel bland familjemedlemmarna. Andra säsongen finns nu tillgänglig att streama på HBO.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,4

Succession

Years and Years

Tycker du om Black Mirror och andra dystopiska serier? Years and Years är som en perfekt blandning mellan dyster framtidsprofetia och brittiskt familjedrama. Familjen Lyons från Manchester lever sig igenom de kommande 15 åren med allt hårdare debattklimat, teknikframsteg, naturförstöring och världskrig.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,4

Years and Years

Euphoria

Hyllade dramaserien med Zendaya i huvudrollen som Rue, en deprimerad tonåring som kämpar med allt vad det innebär att gå i gymnasiet i dagens samhälle samtidigt som hon försöker bli kvitt ett drogberoende. Det här är en välgjord serie som går under skinnet och verkligen berör, men ingenting för den som har svårt att hantera ångestfyllda serier.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,4

Euphoria

The Act

En dramatiserad serie baserad på den sanna berättelsen om Gypsy Rose Blanchard och hennes mamma Dee Dee som lever i ett minst sagt destruktivt förhållande. Samtidigt som Gypsy går igenom puberteten inser hon att allt kanske inte är som hennes mamma har utmålat det att vara. En gripande historia som man knappt kan tro är sann.

Genre: Drama/Biografi

Betyg IMDB: 8,5

The Act

Sharp Objects

Tycker du om filmer som Gone Girl eller Kvinnan på tåget? Då är det här serien för dig! Här får vi följa reportern Camille som ska rapportera om ett mord på en flicka i hennes hemstad. Men allteftersom Camille undersöker fallet närmare spökar hennes egna förutna allt mer och det blir svårare att göra ett objektivt arbete. Samtidigt får vi lära känna Camilles instabila mamma och trotsiga halvsyster.

Genre: Thriller/Drama

Betyg IMDB: 8,3

Sharp Objects

The Handmaid's Tale

Få kan ha missat denna käftsmäll till serie vid det här laget. I en dystopisk framtid har en drastiskt sjunkande fertilitet bland mänskligheten lett till att USA blivit en totalitär stat med en kristen fundamentalistisk ledning. Offred är en av få fertila kvinnor i landet och hålls fången som slav vars enda uppdrag är att producera fler barn.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,6

The Handmaid's Tale

Killing Eve

Eve jobbar för Storbritanniens underrättelsetjänst när hon får nys om ett mord med en minst sagt fascinerande lönnmördare. Snart får även denna psykotiska lönnmördare reda på att Eve är henne i hälarna. Dessa två utvecklar en besatthet för varandra och det leder till att båda två blir involverade på ett intimt och personligt plan. En rå serie med en ständigt finurlig och komisk underton.

Genre: Thriller

Betyg IMDB: 8,4

Killing Eve

Big Little Lies

I ett överklassamhälle i norra Kalifornien lever tre kvinnor den till synes det perfekta livet, med ordentliga barn och kärleksfulla relationer. Under den perfekta fasaden döljer sig dock svek, misshandel och övergrepp som bubblar upp till ytan och till slut urartar. I rollerna ser vi bland annar Nicole Kidman, Alexander Skarsgård och Reese Witherspoon.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,6

Big Little Lies

The Leftovers

Ett lysande exempel på att tittarsiffror inte avslöjar allt om en tv-series storslagenhet. Den här pärlan är skapad av Damon Lindelof (som bland annat skrev manus till Lost) och parhästen Tom Perrotta och behandlar tunga ämnen som tro, förlust och outhärdlig saknad. En småstadssheriff på gränsen till vansinne tvingas hantera konsekvenserna av “The Sudden Departure”, en oförklarlig händelse som plockade bort 2 procent av världens befolkning från jordens yta i ett nafs. Var är de nu? Kommer de någonsin tillbaka?

Den inledande säsongen av The Leftovers skildrar ett samhälle som sammanbitet tvingas allt längre ned på knä, intensivt polariserat av olika övertygelser och livsåskådningar. The Leftovers har kämpat mot vikande tittarsiffror ända sedan start, mycket säkert på grund av hög abstraktionsnivå och bitvis långsamt tempo. Den som koncentrerar sig kommer dock att bli rikligt belönad. Säsong 3 h är frukten av massiva protester från hängivna fans när serien hotades av nedläggning efter säsong 2.

Genre: Sci-fi/Thriller

Betyg IMDB: 8,2

The Leftovers

Mr Robot

Hackning och informationsläckage är ju heta ämnen dessa dagar, och få serier har lyckats lika bra att skildra detta som Mr Robot. Handlingen tar plats i New York, där den unga programmeraren Eliots vardag vänds upp och ner efter en rad mystiska händelser.

Genre: Drama/Thriller

Betyg IMDB: 8,6

Mr Robot

Gomorrah

The Sopranos i all ära, men alla vet ju att den riktigt hårdkokta maffian återfinns i Neapel. Gomorrah är en becksvart serie om maffiafamiljernas kamp om tronen i en tillvaro där tragedin alltid lurar bakom nästa gathörn. Knappast något att visa upp för barnen, men förmodligen den mest naturtrogna skildringen av organiserad brottslighet någonsin.

Genre: Thriller

Betyg IMDB: 8,7

Gomorrah

The Night Of

För seriepuritaner är The Night Of inte någon ny bekantskap – serien är baserad på Peter Moffats Criminal Justice från 2008. Det här är dock något så ovanligt som en nyversion som faktiskt bräcker originalet. Stämningen är närmast ångestfylld – vi fick lov att pausa stup i kvarten för att orka titta klart – och handlingen kommer hålla dig på helspänn från första till sista bildrutan. Tv-historia? Ja, om tio år lär vi nämna denna i samma andetag som de allra tyngsta serierna.

Genre: Thriller

Betyg IMDB: 8,6

The Night Of