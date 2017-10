The Last House on the Left Brukar du titta på thrillers och bli olidligt frustrerad över att mördaren inte får det hen förtjänar? I så fall kommer den här filmen uppfylla ditt uppdämda behov! När fyra brottslingar flyr undan rättvisan till vad de tror är ett säkert hus ute på landsbygden, efter att ha utfört brutala brott, visar det sig att de egentligen har hamnat hos föräldrarna till ett av offren. När dottern, som gärningsmännen trodde var död, dyker upp i farstun bestämmer sig föräldrarna för att ta sin hämnd.

Paranormal Activity Kultklassikern som var så läskig att testpubliken lämnade biosalongen. Katie menar att hon blivit förföljd av en demonisk närvaro hela sitt liv. När hon och hennes pojkvän Micah flyttar in i ett nytt hus sätter han upp en filmkamera för att dokumentera vad som händer. Det som spelas in är långt mer obehagligt än vad de väntat sig.

Låt den rätte komma in Det här är Tomas Alfredsons filmatisering av Jon Ajvide Lindkvists succéroman Låt den rätte koma in, enligt oss Sveriges bästa vampyrfilm. Filmen utspelar sig i 80-talets Blackeberg där Oskar, som är mobbad i skolan, får kontakt med Eli, en underlig tjej som flyttat in i lägenheten bredvid. En välgjord rysare där de riktiga antagonisterna inte är monstren, utan människorna.

Genre: Thriller

Betyg IMDB: 6,6

Se The Last Hourse on the Left på HBO Nordic här

Mama

En äkta skräckfilm som innehåller allt en riktigt läskig rulle ska innehålla: Barn som ser saker som inte finns, en fysiskt och mentalt förvriden skepnad och en komplicerad bakgrundshistoria som får spöket att plötsligt verka mänskligt. När Annabelle och Lucas, spelade av Jessica Chastain (The Martian, Interstellar) och Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) adopterar två barn upphittade i en stuga i skogen har de ingen aning om vad de ger sig in på. Barnen påstår sig ha blivit uppfostrade av någon de kallar ”Mama”, och snart inser deras adoptivföräldrar att Mama följt med barnen till deras nya hem…

Genre: Skräckfilm

Betyg IMDB: 6,2

Se Mama på HBO Nordic här

The Purge

Är spöken inte din grej? Ingen fara, filmer kan vara nog så skrämmande ändå! The Purge utspelar sig i ett USA där man kommit fram till att bästa sättet att motverka brott är att införa en natt om året där alla får begå vilket brott som helst och förbli ostraffad. I filmen får vi följa en familj som försöker hålla sig säkra under denna mardrömsnatt samtidigt som inkräktare försöker ta sig in i deras armerade hem. I rollerna ser vi bland annat Ethan Hawke (Gattaca) och Lena Headley (Game of Thrones)

Genre: Thriller

Betyg IMDB: 5,7

Se The Purge på HBO Nordic här

Snakes on a plane

En underbart underhållande kalkon som blev en klassiker. Samuel L. Jackson spelar en FBI-agent som försöker rädda ett flygplan som mitt under resans gång blir belamrat med giftiga ormar. En onekligen udda premiss, som skapade den bevingade repliken ”I’ve had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane”.

Genre: Thriller

Betyg IMDB: 5,6

Se Snakes on a plane på HBO Nordic här

The Cell

En visuellt spännande film med ingen mindre än Jennifer Lopez i huvudrollen. Psykoterapeuten Catherine experimenterar med en ny typ av vetenskap som låter henne gå in i andra personers sinnen. När en mördare hamnar i koma kallas hon in för att ta reda på var hans senaste offer är innan det är för sent. Hon dyker ner i hans fruktansvärda undermedvetna för att hitta ledtrådar, men kan hon överleva utan att förlora sig i hans grymma inre?

Genre: Thriller

Betyg IMDB: 6,3

Se The Cell på HBO Nordic här