Det råder fotbollsyra i hela landet! Sveriges damlag startade starkt i årets gruppspel. Fotbolls-VM 2019 kan i år streamas på C more. Det här fungerar utmärkt, så länge du befinner dig inom EU/EES. På andra kontinenter är det en annan femma.

Det här kan såklart kännas surt för dig som är ute på semester och vill se VM, eller fortsätta se din favoritserie hemma. Som tur är finns det ett sätt att fortfarande få tillgång till dessa program. Genom att använda en vpn-tjänst kan du låtsas befinna dig hemma i Sverige, oavsett var du är i världen.

Men tänker du investera i en vpn-tjänst vill du så klart inte köpa grisen i säcken. Vi har testat en uppsjö av de största tjänsterna på marknaden och fyller kontinuerligt på i vårt stora vpn-test som du kan läsa här!

Här nedan har vi listat de tjänsterna som har gett oss bäst snitthastighet på svenska servrar när vi har testat dem. Eftersom hastighet inte är allt utan även prestanda överlag har vi enbart inkluderat tjänster som har fått betyg 7 eller högre i vårt test. Tjänsterna är listade snabbast överst.

F-secure

F-secure är av de tjänster vi har testat den vpn som erbjuder snabbast uppkoppling till svenska servrar på hela 110 Mbit/s i snitthastighet. Även amerikanska och brittiska servrar swishar förbi. Extra plus i kanten då vi kan testa en femdagars demoversion utan att ens behöva skapa ett konto. Läs hela testet här!

Snitthastighet svensk server: 110 Mbit/s, svarstid 3 ms.

Pris vid helårsabonnemang: 39 kronor per månad (3 enheter), 47 kronor per månad (5 enheter) eller 58 kronor per månad (7 enheter).

Betyg 7 av 10

Testa F-secure här!

Cyberghost

Alternativet för dig som inte behöver massa extra funktioner utan helt enkelt vill ha en lättanvänd vpn-tjänst som inte krånglar till ett rimligt pris. Inte nog med det, här får du även tillgång till BBC:s utbud och amerikanska Netflix. Läs hela testet här!

Snitthastighet svensk server: 105 Mbit/s, svarstid 3 ms.

Pris vid månadsbetalning: 120 kronor (11,99 euro) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 53 kronor (5,29 euro) per månad.

Övriga prisalternativ: Två år (3,29 euro/33 kronor per månad). Tre år (2,45 euro/25 kronor per månad).

Testa Cyberghost här!

Betyg 9 av 10

Nord

Av alla tjänster vi har testat är Nord VPN den största, med över femtusen servrar i sextio olika länder. Förutom SVT får du även till gång till amerikanska Netflix och BBC Iplayer. Här hittar vi även massor av roliga funktioner, såsom möjlighet att surfa med dubbel vpn. Självklart finns även kill switch. Läs hela testet här!

Snitthastighet svensk server: 99 Mbit/s, svarstid 3 ms.

Pris vid månadsbetalning: 111 kronor (11,95 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 65 kronor (6,99 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Två år (37 kronor/3,99 dollar per månad) och tre år (28 kronor/2,99 dollar per månad).

Testa Nord VPN här!

Betyg 7 av 10

Windscribe

Vill du bara betala för det du använder? Då kanske Windscribe är någonting för dig! Här kan du välja att bara betala för det landet du är intresserad av att surfa via, till exempel Sverige i det här fallet. Läs hela testet här!

Snitthastighet svensk server: 99 Mbit/s, svarstid 4 ms.

Pris vid månadsbetalning: 81 kronor (9 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 37 kronor (4,08 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Skräddarsydda abonnemang där varje land som läggs till kostar 9 kronor (1 dollar) extra.

Testa Windwcribe här!

Betyg 8 av 10

IPVanish

IPVanish har över tusen olika servrar i 51 olika länder. Bland dessa länder finns bland annat Sverige, där vi också uppmätte snabba snitthastigheter när vi testade tjänsten i mars. Förutom tillgång till SVT Play finns här även en kill switch samt möjlighet att se på amerikanska Netflix. Läs hela testet här!

Snitthastighet svensk server: 98 Mbit/s, svarstid 4 ms.

Pris vid månadsbetalning: 92 kronor (10 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 60 kronor (6,5 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader för 83 kronor (9 dollar) per månad.

Testa IP Vanish här!

Betyg 7 av 10

Dold.se

Dold.se är en svensk tjänst som är bantad i såväl antal serverländer som funktioner. Men vad gör väl det om det enda du ska använda tjänsten till är att kolla på SVT Play? I och med att Dold.se även har servrar i Storbritannien och USA betyder det att du kan se på BBC Iplayer och komma åt amerikanska Netflix. Läs hela testet här!

Pris vid månadsbetalning: 49 kronor per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 37 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader (43 kronor per månad).

Testa Dold.se här!