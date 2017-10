>> Här hittar du bästa skräckfilmerna på Netflix, Cmore, och HBO

Zombieland

Vill du ta dig igenom Halloweenkvällen utan ångest? Då är zombieland perfekta filmen för helgen! Vi får följa fyra människor som gör sitt bästa att överleva i zombieinfesterade USA samtidigt som kärlek spirar mellan två av dem. Zombieland är en klassisk zombiefilm fullsmockad med action och massor av humor. I rollerna ser vi bland annat Woody Harrelson (känd från Cheers och Tue Detective) och Emma Stone (känd från Easy A och La La Land).

Genre: Zombiefilm/Komedi

Betyg IMDB: 7,7

Se Zombieland på Viaplay här

Parfymen: Berättelsen om en mördare

Jean-Baptiste Grenouille föds med ett luktsinne som är överlägset alla andra. Hans livsmål blir att skapa den ultimata parfymen. Han upptäcker snart att det finns en doft som är helt överlägsen alla andra: Den från rödhåriga jungfrur. Den här filmen är ingenting för den svagmagade, men helt klart ett måste för filmälskaren då du bjuds på enastående skådespeleri och kusligt vackra scener.

Genre: Thriller

Betyg IMDB: 7,5

Se Parfymen på Viaplay

Night of the Living Dead

Varför inte tillbringa Halloweenkvällen med att se en film som spelat en fundamental roll i filmhistorien? Night of the Living dead spelade in med otroligt låg budget och fick genast stort genomslag. Trots att ordet zombie inte nämns räknas det idag av många som den första moderna zombiefilmen och har inspirerat upplägget till nästan alla zombiefilmer som följde, med en eller fler människor som försöker överleva zombieviruset.

Genre: Zombiefilm/Skräck

Betyg IMDB: 7,9

Se Night of the Living Dead

Funny Games

Tycker du det mänskliga psyket är läskigare än spöken? När en familj precis slagit sig ner i sitt hus på landet får de besök från en underligt vältalig ung man. Han visar sig dock inte ha helt fredliga avsikter med besöket och tillsammans med sin kompanjon torterar han familjen med diverse sadistiska påhitt. Funny Games är en amerikansk remake på den tyska originalfilmen från 1997.

Genre: Thriller

Betyg IMDB: 6,5

Se Funny Games på Viaplay här

Mary Shelleys Frankenstein

Filmatiseringen av Mary Shelleys skräckklassiker från 1800-talet. Vi får följa när Victor Frankenstein, besatt av tanken på att återuppliva de döda, sakta men säkert förstör sitt eget liv. Få skräckfilmer får med så många stora namn som denna. Kenneth Branagh, Helena Boham Carter, Robert De Niro, John Cleese – behöver vi fortsätta?