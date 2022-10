Det kommer ständigt nya titlar till streamingtjänsten Viaplay. Vi tipsar om filmer inom alla genrer du måste se! Detta är våra toppval just nu.

Bästa filmer på Viaplay (översikt)

Spider Man är en av de superhjältar som rebootats flest gånger. Men det är tur det, för den senaste iterationen med Tom Holland i huvudrollen är tveklöst den bästa. Spindelmannen vävs snyggt in i det ständigt växande Marvel-universumet och det är mycket underhållande. Alla de tre senaste filmerna finns nu att streama på Viaplay, så missa inte det!

Genre: Action, Superhjälte

Spider-Man: Into the Spider-Verse

En hyllad tecknad version av Spindelmanen som tar ett nytt grepp på historien om mannen med spindelkrafter. Den unga pojken Miles Morales blir efter Spindelmannens död den nya Spindelmannen. Men historien stannar inte där. Blanda in lite onda skurkar och vetenskap som spårar ut och plötsligt har vi massor av olika Spindelmän (och kvinnor) från andra dimensioner.

Genre: Tecknat, action

Hot Fuzz

Efter Shaun of the Dead är det omöjligt att inte älska den brittiska duon Simon Pegg och Nick Frost. Hot Fuzz är en av deras bättre filmer som get upphov till många citat och memes på nätet.

Simon Pegg spelar en storstadspolis som är otroligt bra på sitt jobb. Av en händelse blir han förflyttad till en trött liten småstad där få är imponerade av hans poliskunskaper. Men så en dag börjar han misstänka att allt inte står rätt till i den lilla staden. Det är något som pågår i det fördolda...

Genre: Komedi

Indiana Jones

2023 släpps den sista filmen med Harrison Ford som arkeologen med hatten som vi älskat sedan 1981. Det är hög tid att damma av minnet och se igenom de fyra tidigare filmerna. Glad action, humor och nazister. Indiana Jones-filmerna har alla ingredienser som behövs för att göra en klassisk äventyrsfilm som de flesta kan uppskatta. Har du inte sett dem redan – skäms!

Genre: Äventyr, action

Oldboy

En av de första koreanska filmerna som slog igenom stort även i västvärlden. Med en otroligt kreativ historia, bra skådespelare och ett slut som lämnar munnen på vid gavel är det inte konstigt att detta räknas som en av de bästa filmerna genom tiderna. Finns även en amerikansk version, men som oftast rekommenderas originalet.

Genre: Mysterium

We're the Millers

Genre: Komedi

Sorry to bother you

En surrealistik, extremt kreativ och väldigt annorlunda film. Afroamerikanen Cassius Green får ett jobb inom telemarketing. Det går inget vidare, men en dag tipsar en kollega honom om att använda sin "vita röst". Plötsligt går karriären spikrakt uppåt och han badar plötsligt i pengar. Men när allt ser ut att gå som smort händer något mycket märkligt.

Genre: Fantasy, drama

Så som i himmelen

Svenskt drama när det är som bäst. Michael Nyqvist spelar en stjärndirigent som återvänder till sin lilla hemort för att gå i pension. Väl hemma igen blir han ombedd att hjälpa den lokala kören. Starka känslor och feelgood-stunder avlöser varandra på löpande band i denna svenska klassiker.

Genre: Drama

About Time

Av en slump upptäcker Tim vid 21 års ålder att han kan resa bakåt i tiden genom att gå in i trånga utrymmen. Men även om förmågan visar sig användbar när det kommer till att få kvinnan i hans liv, uppstår massor av intriger och komplikationer i och med tidsresorna. En riktig feel good film som definitivt kommer få den känsligare att fälla en tår.

Genre: Drama

Marie Antoinette

Sophia Coppolas färgsprakande skildring av legendariska och kontroversiella Marie Antoinettes liv, från okänd prinsessa till hatad drottning. Så här vi aldrig sett renässansen innan, där vi får följa dessa kungligheter som levde som dåtidens rockstjärnor.

Genre: Drama

Fargo

Kultklassikern signerad bröderna Coen. Jerry försöker på alla möjliga, taffliga sätt få fram en stor summa pengar, och beslutar sig till slut för att det bästa sättet helt enkelt är att kidnappa sin egen fru. Det hela leder till den ena mer dråpliga situationen efter den andra för honom in i allt mer invecklade, illegala händelseförlopp. Hack i hälarna är den observanta kommisarien Marge, som inte låter någonting stoppa henne.

Genre: Komedi/Thriller

Bohemian Rhapsody

Flerfaldigt prisbelönade skildringen av Queen-sångaren Freddie Mercurys liv. Här får vi till tonerna av de största moderna klassikerna se hur denna numera legend går från att vara en ambitiös hobbysångare till att sjunga i världens största rockband.

Genre: Drama

Tillbaka till Midgård och Fylke där en oanande hobbit vid namn Bilbo Bagger står inför sitt livs äventyr. I den här trilogin får vi följa vad som egentligen hände på Bilbos äventyr innan han överlämnade den omtalade Ringen till Frodo.

