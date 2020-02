Beach 2020. Två ord som framkallar rysningar hos den delen av populationen som har vett att förstå hur trevligt det är att unna sig något. Men nu gnager minnet av den där kvällen när du äntrade ”bärsärk-mode” på kinabuffén.

Som tur är går det att shoppa bort ett dåligt samvete och på köpet inhandla någonting som faktiskt är bra för dig: träningsprylar.

Högteknologiska fötter

Inte för att du någonsin kommer att springa ett maraton under två timmar, men de här skorna kanske hjälper dig att hyvla av några sekunder på löprundan. Nike Air Zoom Alphafly Next% (jo, det ska vara ett % där…) är fulladdade med ny teknologi, bland annat två ultraresponsiva zoom air-kuddar i framfoten och skummaterial i hälen. I skrivande stund finns inget pris, men räkna med att de kostar slant.

Väger allt förutom din själ

En gång i tiden vägde vågar din vikt. Idag är situationen aningen annorlunda. Tanita BC-545N väger fett, muskel, ben och vätska i kroppen. Bland annat. Du kan dessutom lagra fem olika personer i vågens minne. Ett måste för dig som vill komma i form.

Tanita BC-545N

Pris: 1 991 kronor hos Vetek.

Inte smart men bättre

Smarta klockor, visst… Men du vill ha en klocka som tål i princip all sorts träning och som dessutom tål kraftigt mjällavfall och hetsiga släktmiddagar. Säg hej till Casio G-Shock GW-M5610-1! Vattentät ned till 200 meters djup, tål stötar, stoppursfunktion och framför allt behöver den inte laddas varje dag.

Casio G-Shock GW-M5610-1

Pris: 989 kronor hos Watchia



Ingen oro när du ror

Skippa motionscykeln och löpbandet. Vill du träna hela kroppen på en och samma gång är det en roddmaskin du ska ha. Vi har testat sådana här tingestar på lokala gym och tro oss, det här är ingen lek. Efter 10 minuter har du såväl fettucini-armar som spaghettiben. Waterrower A1 Home Rower tar dessutom lite plats.

Waterrower A1 Home Rower

Pris: 10 355 kronor hos Cdon

Träningsarmband/klocka

Ett träningsarmband är med dig hela dagen och mäter numera inte bara hur mycket du rör dig, utan även sömn, puls, och så vidare. Det finns ganska precis en ziljard träningsarmband ute på marknaden, vi tänkte därför tipsa om två stycken olika modeller, beroende på vad du är ute efter.

Om du vill kunna spåra dina framsteg i minsta detalj är Samsung Gear Sport ett utmärkt val. Den mäter aktivitet som sömn oc säger till dig när den tycker du har suttit ner för länge. All statistik kan så klart analyseras i minsta detalj senare. Den är dessutom vattentät upp till 50 meter. Läs vårt test av Samsung Gear Sport här!

Samsung Gear Sport

Pris: 2 488 kronor hos CDON.

Letar du efter ett lite billigare alternativ kanske Fitbits Versa är någonting för dig? När vi testade detta kombinerade aktivitetsarmband och smartklocka blev vi imponerade över hur mycket funktioner och batteritid vi fick för pengarna. Läs hela testet här!

Fitbit Versa

Pris: Från 1 490 kronor hos Prisjakt.

Lurar som inte är i vägen

Bra musik under ett träningspass får oss att orka mer. Det gäller därför att ha ett par riktigt bra lurar på plats som inte har en jobbig sladd i vägen. Så varför inte satsa på ett par äkta trådlösa in ear-hörlurar? Jabra Elite Sport 2.0 är optimerade för just dig som tränar. Inte nog med att de är ip67-klassade de har dessutom inbyggd pulsklocka. Läs vårt test av Jabra Elite Sport 2.0 här!

Jabra Elite Sport 2.0

Pris: 1 990 kronor hos Netonnet.

Smart våg håller koll på allt

Självklart kan du inte nöja dig med en vanlig, dum våg som enbart visar kilon. Den här smarta vågen från Nokia håller koll på andel kroppsfett, vatten, muskelmassa och mycket mer. Självklart synkar den även trådlöst med din mobil så att du kan föra statistik på dina framsteg.

Nokia Body Cardio-våg

Pris: 1 290 kronor hos CDON.

Uppgradera snöglasögonen med smart display

Brukar du ge dig ut i backarna för att motionera? Självklart finns det träningsutrustning specialdesignad just för dina behov. Ett av de mer futuristiska alternativen är den här displayen som fästs i dina skidglasögon. I displayen kan du sedan navigera, se din hastighet, kontrollera musiken och se var dina vänner är.

Recon Instruments MOD Live Heads-Up Display for Goggles

Pris: 299 euro (cirka 3 150 kr) hos Amazon.de

Få full koll på musklerna

Ibland kan det kännas som om du tränar och tränar men inte ser några resultat. Med den här muskelskannern kan du få full koll på hur det går för dina muskler. Använd det lilla blocket för att mäta muskelmassa, synka den med den tillhörande appen och få tips på hur du tränar mer effektivt.

Skulpt Scanner

Pris: 256 euro (cirka 2 700 kr) hos Amazon.de

Cykla virtuellt

Zwift är den senaste prylen för alla spinningfantaster. Genom att montera din vanliga cykel på en ställning hemma hos dig slipper du köpa en dyr inomhuscykel. Zwift förvandlar istället din vanliga cykel till en spinningcykel.

Inte nog med det, Zwift gör det dessutom mycket roligare att träningscykla. Ställningen känner nämligen av hur snabbt du cyklar och synkar detta med ett cykelsimulatorprogram. Placera en skärm framför cykeln och se hur du trampar fram genom valfri miljö. Du kan dessutom tävla mot andra med Zwift online.

Om cykla inte är din grej har Zwift nu även en version för dig som springer på löpband hemma.