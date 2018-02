Uppdatering – test av Dragon Quest Builders till Switch: När vi testade Dragon Quest Builders på Playstation 4 för ett och ett halvt år sedan hyllade vi det Minecraft-osande äventyret och utnämnde det till Square Enix bästa spel det året, trots konkurrens från titlar som Final Fantasy XV, World of Final Fantasy och I am Setsuna.

När vi nu på nytt besöker Alefgard blir vi genast påminda om varför vi blev så hänförda första gången. Att utforska den kantiga världen i jakt på material för att bygga upp och försvara små mysiga byar är precis lika beroendeframkallande som tidigare. Det hela påminner en hel del om Minecraft, men med en extra skopa personlighet och tydliga mål att uppnå.

Det avslappande upplägget passar dessutom helt perfekt i bärbart format Att upplösningen har sänkts, bilduppdateringen halverats och grafiken tonats ner en aning gör inget alls med tanke på de redan grovhuggna miljöerna och det långsamma tempot. Det enda vi kan klaga på jämfört med Playstation 4-versionen är att kontrollen är en aning mer bökig och inexakt.

Men de små försämringarna är lätta att förlåta, för Dragon Quest Builders passar helt enkelt perfekt på Nintendo Switch. Nu ser vi ännu mer fram emot uppföljaren som väntas komma senare i år.

Att det svenska spelundret Minecraft är en succé av osannolika mått kan ingen ha undgått vid det här laget. Till och med Japan, som vanligtvis har svårt för spel från väst, har fallit pladask för Mojangs skapelse. Nu kommer det slutgiltiga beviset på Minecrafts enorma framgång i öst; Dragon Quest Builders – en Minecraftiering av Japans kanske mest populära spelserie.

Mer än en kopia

Det går inte att förneka att Dragon Quest Builders hämtar en hel del inspiration från Minecraft. Spelaren kastas in i en blockig spelvärld utan vare sig vapen, verktyg eller mat. Med hjälp av en närliggande pinne kan hen skapa ett enkelt vapen att skyffla jord med. All jord som huggs bort samlas in automatiskt som block i en väska, och med ett knapptryck kan jordblocken placeras ut på nytt. Pinnen kan också användas för att hugga ner träd, som sedan kan användas för att skapa starkare verktyg – som i sin tur kan hugga itu starkare material.

Ju mer material som upptäcks och samlas in desto fler byggnader och föremål kan byggas. Först används sten, jord och enkla träverktyg, men ganska snart lär sig huvudpersonen använda koppar, järn, stål med mera. De spartanska kojorna kan då förbättras med starkare väggar och fönster, samt inredas med allt ifrån blomkrukor och badkar till mjuka dubbelsängar. Att se en mysig by växa fram är oerhört belönande och det känns som om vi designar en liten medeltidsby i valfritt japanskt rollspel.

Bland jättar och skorpioner

För att hitta byggmaterial måste emellertid en någorlunda stor värld utforskas. Istället för att bjuda på en enorm och sammanhängande värld att knata runt i efter eget bevåg är dock Dragon Quest Builders betydligt mer begränsat.