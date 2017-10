Sista minuten-presenten

Står du lite tight till och hinner inte köpa eller beställa något innan det är skarpt läge? En prenumeration på valfri filmtjänst har ingen leveranstid och förgyller de flestas tillvaro. Dessutom har få fäder samtliga abonnemang, så du kan förmodligen hitta en av dem som han inte har hunnit signa upp sig på än. Här är några tjänster att välja mellan:

Skäggtrimmer med inbyggd dammsugare

Köp en present som gynnar dig och samtliga i din pappas omgivning! Alla som har bott med en pappa med skäggstubb vet att det där stubbet mer än gärna hamnar överallt i badrummet efter att det har trimmats. Den här trimmern från Philips har inbyggd "dammsugare" som snabbt suger upp det trimmade stubbet innan det stökar ner hela handfatet.

Philips skäggtrimmer BT 7201/15

Pris: Just nu 498 kronor hos CDON.com.

Läs vårt stora jämförande test av rakapparater och skäggtrimmers här!



Cool belysning till tv:n

Många nya tv-apparater kommer med någon typ av bakgrundsbelysning för en mer futuristisk look. Men du behöver såklart inte investera i en ny, dyr apparat för att få till samma effekt. Den här ljusslingan monteras på baksidan av din tv och kopplas in via USB.

Vooni TV-belysning

Pris: 149 kronor hos Coolstuff.se.

Uppgradera pappas selfies

Den här klämman fästs direkt på telefonen och ger kameran fisheye-, makro- och vidvinkelobjektiv. Varning för att din pappa definitivt kommer spamma sönder både Instagram och Facebook med sina nya, fina mästerverk. Glöm inte att dubbelkolla att linserna är kompatibla med farsans mobil.

Tre kameralinser som passar de flesta telefoner

Pris: 279,99 kronor hos Teknikmagasinet.

Billig virtual reality

Vem säger att vr-headsets måste kosta skjortan? I det här headsetet från Homido stoppar du, likt Google Cartboard, in mobilen för att uppleva virtual reality. Till skillnad från Googles alternativ är den här modellen i plast och dessutom vadderad för en bekvämare upplevelse.

Homido Virtual Reality Headset

Pris: 549 kronor.

Gör om mobilen till en spelkontroll

Är din far en hejare på mobilspel? Erbjud en bättre spelupplevelse med den här modulen som gör om mobilen till en riktig kontroll. Den kopplas via Bluetooth och fungerar till skärmar upp till 10 tum.

Trådlös spelkontroll för Android och iOS

Pris: 449 kronor hos Teknikmagasinet.



Köp en 3d-film

Även om 3d på många håll anses vara mer eller mindre dött, finns det pappor där ute som fortfarande uppskattar att sätta sig ner i tv-soffan med ett par riktigt fula glasögon och se en 3d-film. Många av de senaste släppen släpps faktiskt fortfarande i 3d-format, och i och med att de flesta inte köper film på DVD längre är de dessutom riktigt prisvärda. Här hittar du några av de senaste storfilmerna:

En egen väderstation

Förutom att dra dåliga skämt så älskar pappor att prata om vädret. Med en egen väderstation kan du ta din pappas vädersnack till mer exakta nivåer. Netamo består av två delar, en som du sätter inomhus som mäter luftfuktighet, lufttryck, koldioxidhalt, ljudnivå och förstås temperatur. Den andra delen, som är trådlös, placerar du utomhus och mäter temperatur och luftfuktighet. Via Netamos hemsida eller app kan du sedan se detaljerade grafer och diagram, samt väderprognoser.

Du får dock fundera på hur mycket du älskar din far då stationen går loss på cirka 1 600 kronor.

Netatmo Weather Station

Pris: 1 646 kronor hos CDON.com.

Liten men naggande god Quadrocopter

Har du en pappa som suktar efter en drönare så kan Hubsan X4 Plus vara något att ge bort. Den här quadrocoptern är en enkel och rolig modell perfekt för nybörjaren och funkar för flygturer både inom- och utomhus. Sex axlar och gyro gör den lättare att manövrera och ledlamporna ger en cool effekt i mörkret. Drivs av fyra AAA-batterier. Priset är överkomligt: Från 449 kronor får du betala för Hubsan X4.