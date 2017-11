Mycket är sig likt när vi besöker Skyrim för tredje gången. Karaktärsskaparen innehåller alla alternativ som vi är vana med, introsekvensen är likadan och flera underliga buggar är intakta. Ändå känns äventyret helt nytt. Att promenera genom välbekanta byar blir något helt annat när världen ”existerar” mitt framför våra näsor. Karaktärerna som befolkar Skyrim får ett helt nytt liv, stugorna blir mer inbjudande, medan spindlar och skelett blir betydligt mer avskräckande än förr. Att stå högt på en bergstopp och titta ner mot en by vid horisonten kan till och med framkalla både svajiga knän och lätt svindel.

När spelet startar står spelaren helt still på en specifik plats och kan inte göra mycket mer än att panikartat sträcka sig efter de vapen som finns i närheten – och samtidigt ducka för fiendens attacker. Eftersom alla elakingar gör sitt yttersta för att besegra spelaren hade det varit Game Over direkt i ett normalt skjutspel. Kruxet i Superhot är att fienderna och deras skott endast rör sig när spelaren gör det.

Faktum är att inramningen var så pass unik att den står sig stark än idag – och tack vare VR når upplevelsen en helt ny nivå. Efter att ha stigit in i den pulserande världen fylld med vibrerande färgexplosioner är det svårt att spela Rez på en vanlig tv igen. Rez känns som om det alltid har varit tänkt som ett VR-spel och att sikta genom att vrida huvudet är en perfekt kontrollmetod. För den som glömma bort den grå vardagen en stund och istället införsluta sig helt i ett musikaliskt fyrverkeri passar Rez ypperligt. Och då har vi inte ens talat om Area X som blir tillgänligt när spelet är avklarat.

Eller ja, så kanske det inte riktigt är - men under året som gått har Playstation VR vuxit till en respektabel plattform med en bra bit över 100 spel och upplevelser tillgängliga. Även om de riktiga fullpoängarna fortfarande saknas finns det gott om både unika upplevelser och vanliga spel som får en helt ny dimension tack vare VR-funktionen.

För lite mer än ett år sedan hittade Playstation VR till våra vardagsrum och gav oss möjligheten att spela VR utan en kraftfull och dyr dator. Sedan dess har våra gamla tv-apparater stått och dammat i ett hörn medan all tid har spenderats i virtuella verkligheter.

Efter att ha bytt kontrollmetod från teleportering till fri rörelse är det i stort sett helt smärtfritt att navigera den jättelika världen. Att använda magi eller vapen med Move-kontrollerna fungerar även det över förväntan och speciellt pilbåge och magi blir betydligt roligare med rörelsekontroller.

Att grafiken har fått sig en suddig snyting, speciellt på avstånd, och att menyerna är svårnavigerade med Move-kontroller kan vi förlåta. Det största problemet med Skyrim VR är egentligen att det saknar kompabilitet med den vanliga Playstation 4-versionen av spelet. Även om det är en både imponerande och stämningsfull upplevelse att vandra runt i de mysiga byarna hade det varit skönt att även kunna spela på ett mer avslappnat sätt.



Betyg 7 av 10

Until Dawn: Rush of Blood

För två år sedan kom den utmärkta skräckfilmshyllningen Until Dawn och skrämde slag på Playstation 4-spelarna. Förutom namnet har Until Dawn: Rush of Blood visserligen inte mycket gemensamt med det spelet, men en obehagligt underhållande resa är det ändå.

Istället för att kontrollera livrädda ungdomar sitter spelaren den här gången i en vagn som automatiskt åker framåt i miljöer som blir allt mer blodiga och bisarra. Tänk er en variant av spökhus-attraktioner uppskruvad till max och med ett vapen i varje hand, så att monster och spöken kan förvandlas till blodiga pölar innan de tar en tugga av din hals.

Äventyret är inte särskilt långt, men det är lättspelat och ett utmärkt sätt att visa hur mycket VR lyfter skräckupplevelser. Ett måste för fans av ljuspistolspel.

Betyg 7 av 10

Farpoint

Farpoint var Sonys första riktiga storsatsning på Playstaton VR. Spelet säljs tillsammans med en speciell kontroll som med lite fantasi kan liknas med ett automatgevär. Eller en plastleksak med boll, om man så vill.

I spelets virtuella verklighet är dock vapenkänslan alldeles utmärkt. Vapnet på skärmen följer minsta rörelse och allt ifrån att precisionssikte till omladdnings blir helt naturligt. Det är oerhört lätt att leva sig in i äventyret, vilket gör striderna ännu mer intensiva. När stora äckliga spindlar kommer hoppandes rakt mot oss är det svårt att behålla lugnet och istället skjuta panikartat åt alla håll.

Utan VR är Farpoint ett ganska mediokert skjutspel, men inuti hjälmen får inlevelsen rejäl skjuts och varje litet oljud får oss att krampaktigt greppa tag i den trogna plastpistolen.