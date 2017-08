Facebook har en diger mängd inställningsmöjligheter, men det kan vara klurigt att veta exakt vad du kan göra och var du hittar inställningarna. Här har vi sammanställt 10 tips för dig som vill ha större kontroll över ditt Facebook-konto, och samtidigt göra det lite säkrare.

1. Se hur din profil ser ut från en utomståendes perspektiv

Det här är ett händigt knep för dig som vill veta vad andra (vänner och följare) ser när de klickar in på din profil . När du är inloggad på Facebook via en webbläsare, gå in på din profil, klicka sedan på …-symbolen i nedre, högra hörnet av din omslagsbild och välj Visa som…

Därefter kan du välja om du vill se din profil som ”Offentligt” – vilket visar allt som alla som söker på ditt namn kan se. Vill du veta vad en specifik person kan se, klicka på Visa som specifik person och ange dennes namn.

2. Få ett meddelande när någon försöker logga in på ditt konto...

Om någon annan försöker logga in på ditt Facebook-konto kan det vara bra att bli varse om detta. Det kan du enkelt lösa genom att gå in på Säkerhet och aktivera "Inloggningsvarningar”. Här kan du även välja om du vill ha en Facebook-notifikation eller ett e-mail när det sker ett inloggningsförsök.



3. ...och välj om du vill godkänna inloggningen

Förutom att det är bra att meddelas om någon försöker logga in på ditt Facebook-konto kan det vara skönt att ha möjlighet att tillåta eller stoppa inloggningsförsöket. För att göra detta, gå in på Säkerhet och välj ”Inloggningsgodkännanden”.

Här kan du markera ”Kräv en inloggningskod för att logga in på mitt konto från okända webbläsare” och trycka på Spara ändringar. När någon därefter försöker logga in på ditt konto kommer denne att behöva ange en andra kod, vilken skickas till din telefon.