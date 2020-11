Sedan början på året har Volvo sålt drygt 7 000 S/V90-bilar, varav en knapp fjärdedel varit laddhybrider. Storsäljaren i tillverkarens sortiment är istället S/V60, men om du är ute efter en större kombi och inte vill ta steget till en suv, då är det V90 som gäller.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det råder ingen tvekan om att nya uppdaterade V90 laddhybrid är en bekväm och påkostad bil. Här finns gott om funktioner vi gillar, men bilen är inte jätterymlig och vi stör oss på en del märkliga detaljer. Positivt Komforten

Säkerhetsfunktionerna

Volvo on Call Negativt Ologiska detaljer i MMI och gränssnittet överlag

Lite dålig räckvidd på enbart el (och växlar ibland till hybrid)

Förarmiljön är fräsch och ren. Vi uppskattar det förlängbara lårstödet i stolarna.

Låg men bekväm

Nyligen släpptes bilen i en något uppdaterad version. Vi har testat bilen som heter T6 AWD Recharge under en vecka i november och intrycken är lite blandade.

Jämfört med Volvos gamla storsäljare V70, och med alla lite äldre kombimodeller för den delen, är nya V90 betydligt lägre, vilket märks när vi ska ta plats i förarsätet. Är du det minsta stel i ryggen är det inte helt enkelt. Väl på plats känns interiören och stolarna påkostade. Om du gillar fast stoppning kommer du att trivas.

Här finns bra möjligheter att ställa svankstöd och lutning som vi vill ha det, men vi sitter lågt. Oftast är det inget problem, men under mörkerkörning blir vi oftare bländade av mötande trafik än när vi sitter i en högre bil. Nåväl, slutgnällt på låga bilar…

Du sitter riktigt bekvämt, även i baksätet.

Inte klockrent MMI

Materialvalet i bilen överlag är påkostat, det är inte långt ifrån tysk premiumkänsla. Vi känner igen Volvos MMI (Multi Media Interface) sedan tidigare. Här är upplägget att du väljer fyra expanderbara moduler att visa samtidigt, exempelvis navigator, radio eller kördata. Och genom att svepa i sidled kommer vi åt två separata skärmar med inställningar och funktioner.

Överlag är vi inte helt förtjusta i gränssnittet, några detaljer stör oss varje gång vi äntrar en ny Volvo. Varför finns det exempelvis ingen telefonsymbol vare sig på ratten eller på skärmen (om vi inte expanderar telefon-vyn)? Det har ALLA andra bilar, men i en Volvo måste du lära dig att höger tumknapp på ratten (märkt med en liten ring) betyder svara/lägg på om det ringer. Retsamt!

En detalj i nya V90 är att blinkersen numera är av typen animerad LED.

Störande detaljer

Här finns också en del andra störande detaljer. Det är i princip omöjligt att se vilken knapp som låser eller låser upp bilen på fjärren (grå symbol på silverbakgrund, här hjälper inte ens läsglasögonen), att välja körläge med ett litet rullhjul på mittkonsolen är bökigt (och döljer backkameran flera sekunder) dessutom vägrar bilen att komma ihåg att vi vill köra i "Pure"-läget från start (enbart el).

En allvarligare miss är att flera gånger när vi kör med enbart el och har typ halva batteriet kvar, då försvinner kraften och vi tvingas gå över till hybridläge (kräver kickdown på gaspedalen). Ingen förklaring varför och efter några minuter funkar Pure-läget igen. Det här har vi även upplevt med andra laddhybrider från samma tillverkare.

Annars växlar bilen väldigt mjukt mellan el och förbränningsmotor. Drivlinan är väldigt trivsam. Bilen går tryggt och fint på vägen i alla lägen och här finns också möjligheten att köra sportigt. Det blir inte samma känsla som i en BMW, men V90 T6 AWD trivs lika bra på kurviga landsvägar som på motorväg. Åkkomforten är riktigt bra och även passagerare i baksätet sitter bekvämt.

Bra säkerhetsfunktioner

Här finns, liksom i tidigare Volvomodeller vi testat, massor av smarta förarhjälpmedel och säkerhetsfunktioner. Och coola extrafunktioner i tillvalslistan. Volvos Pilot Assist-system, som kombiberar adaptiv farthållare med aktiv lane assist, är bland den bästa på marknaden. Här sköter bilen styrning och gas/broms helt fenomenalt med endast väldigt lite hjälp från din sida. Cross traffic alert och andra varningssystem för andra bilar, fotgängare med mera fungerar också klanderfritt. Om säkerhet har hög prioritet när du väljer bil, då är det här en av de bästa bilarna i klassen.

Testbilen håller ute mycket av väg- och vindljudet, men den är inte lika bra som exempelvis Mercedes motsvarighet när det gäller just isoleringen. Ljudanläggningen från Bowers & Wilkins låter riktigt bra, men det är synd (och märkligt) att vi måste leva med en blottad centerhögtalare, som sticker upp ur instrumentpanelen. Vissa kanske tycker det är en snygg designdetalj, men vi är inte helt sålda.

Vi kommer i praktiken mellan 2,5-3,5 mil på en laddning, vilket inte är i närheten av Volvos egna siffror. Men visst är det användbart om du kan ladda både hemma och på jobbet eller för kortare vändor. Och det hjälper också till att hålla ned förmånsvärdet och fordonsskatt, vilket just nu känns som den egentliga orsaken till att många väljer laddhybrid.

När vi inte kan köra på el ligger bilen och snittar på 0,75-0,9 liter per mil beroende på hur vi kör.

Bra appar och tjänster

V90 är givetvis uppkopplad och med apparna Min Volvo och Volvo on Call kommer du åt massor av inställningar och data från din mobil. Från den sistnämnda appen kan du bland annat starta värmaren, skapa körjournaler automatiskt, hålla koll på var bilen befinner sig, låsa/låsa upp på distans och mycket mer. Den här tjänsten ingår i fyra år från att du köper en ny Volvo V90, vilket är bra.

MMI:t stöder givetvis Carplay och Android Auto, men när vi kopplar in vår Iphone 12 är det kabelanslutning som gäller, vilket är synd. Som vi nämnt många gånger tidigare är det också ett plus i kanten för att Volvo lagt in en dedikerad Spotifyapp, vilket gör att du slipper använda din telefon till det här.

Fakta Volvo V90 T6 AWD Laddhybrid

Tillverkare: Volvo

Pris: Från 564 000 kr

Pris testbilen: 759 965 kr

Motorer: T6 + elmotor (340 hk)

Växellåda: 8-stegad automat

Drivning: AWD

Prestanda: 0-100 km/h på 5,3 sek

Angiven räckvidd på el: Upp till 54 km

Angiven förbrukning blandad körning: 0,22 l/mil (WLTP)

CO2-utsläpp: 50 gram/km (WLTP)