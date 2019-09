Senaste uppdageringen (2019-09-25):

Släppdatumet officiellt

Sony har i samband med sitt State of Play-evenemang meddelat att skräckdramat The Last of Us Part 2 kommer att släppas till Playstation 4 den 21 februari 2020.

Det hela presenterades i en ny trailer för spelet:

Föregångaren The Last of Us släpptes ursprungligen till Playstation 3 under 2013 och blev på flera håll hyllat som årets bästa spel. Originalet följer överlevarna Joel och Ellie som försöker ta sig fram genom ett USA efter undergången. Idag har spelet statusen av en modern klassiker.

Som uppvärmning inför uppföljaren kommer den uppdaterade versionen av originalet, The Last of Us Remastered, bli tillgängligt för Playstation Plus-prenumeranter i oktober.

Tidigare (2018-06-12):

Visades upp på E3 2018

Det hetaste kommande Playstation 4-liret är utan tvekan Naughty Dogs The Last of Us: Part 2. Under Sonys E3-presskonferens som gick av stapeln under natten till tisdag visades de första spelsekvenserna upp – där vi bland annat fick se Ellie (känd från originalet) metodiskt och brutalt ta sig an sina fiender.

Än så länge är det oklart när The Last of Us Part 2 kommer släppas. Klart är i alla fall att det är exklusivt för Playstation 4 – och att vi återigen får äventyra loss i en postapokalyptisk värld full av otäckheter.

Se gameplay-trailern från The Last of Us: Part 2: