Nya hörlurar

Vi tänker vara lite modiga här och påstå att det inte finns någon där ute som inte behöver ett par riktigt bra hörlurar. En perfekt present, oavsett mottagare med andra ord. Här hittar du alla våra tester för olika typer av hörlurar:

Bästa True Wireless

Bästa on ear- och over ear-hörlurar

Bästa trådlösa hörlurar

Bästa hörlurar till Iphone

Star Wars-prylar

Nu när nya Star Wars-filmen alldeles strax går upp på biograferna är det många av oss som drömmer om lite mer jedi-feeling i livet. Här har vi listat bästa sakerna till Star Wars-nörden, i alla prisklasser!

https://m3.idg.se/2.1022/1.645672/starwars-gadgets-prylar

Elcykel

Självklart måste vi inleda med att nämna vad som utsågs till årets julklapp 2017: Elcykeln. Här hittar du vårt stora test av några av de bästa modellerna på marknaden.

Smartphone och abonnemang

Det kommer ständigt nya mobiler, som kostar alltifrån några tusenlappar till femsiffriga belopp. Här kan du läsa våra jämförande test av flaggskeppsmobiler och lite mer prisvärda varianter.

Vill du hitta bästa dealen på mobilen du eller någon annan önskar sig? Här hittar du bästa dealen för telefon och abonnemang för senaste Iphone- respektive Android-modellerna. Här hittar du vår stora jämförelse av samtliga operatörers olika mobilabonnemang.

Trådlös laddare

Har du köpt en av de senaste mobilerna i julklapp? Eller känner du någon som äger en mobil eller annan pryl med stöd för trådlös laddning? Här har vi listat några av de coolaste qi-laddarna.

Är du osäker på om din mobil kan laddas trådlöst? Prisjakt listar vilka mobilmodeller som stöder qi.

Missa inte: Här är skalen som ger din gamla Iphone qi-stöd

Sista minuten

Ibland räcker tiden inte till. Lugn bara lugn, här har vi samlat en uppsjö av roliga julklappar som går bra att beställa såhär i sista minuten.

Billiga julklappar

Ibland har man inte lust eller möjlighet att lägga storkovan på en julklapp. Eller så letar du efter någonting litet att lägga i julstrumpan? Oavsett varför har vi i den här artikeln samlat julklappar för dig som letar efter någonting för 500 spänn eller mindre.

Brädspel

Tv-spel i all ära, men även brädspelen har fått ett rejält uppsving under de senaste åren. Här har vi samlat de sällskapsspel vi helst hittar under julgranen i år.

Mobilskal

Hamnar din kompis mobil i marken stup i kvarten, eller vill du bara att hen ska få piffa upp sin mobil lite? Här har vi samlat bästa, roligaste och coolaste skalen till populäraste mobilerna:

Powerbank

Prylarna vi bär med oss i vardagen blir bara fler och fler, och alla ska de ständigt laddas. Är din vän den där personen som alltid frågar om någon har en Iphone-laddare, eller som aldrig svarar i telefon för att batteriet är slut? Här har vi testat så kallade power banks i alla olika prisklasser för dig som vill ge bort lite extra energi.

Datorväska

Känner du någon som ständigt kånkar på mobilen fram och tillbaka till jobb eller plugg? Här har vi listat schysstaste ryggsäckarna, väskorna och fodralen, både till pc- och Mac-användaren.

Prylar till Apple-nörden

Vet du någon som inte kan få nog av prylar med äpplet på? Här är prylarna som kirrar biffen.