Artikeln uppdaterad 24 augusti med läckt datum:

Enligt en ny tweet från den kända smartphone-läckan Evan Blass kommer Google att visa upp sin kommande smartphone Pixel 2 den 5 oktober i år. De tidigare Google Pixel och Pixel XL-telefonerna visades upp den 4 oktober 2016.

Google's second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC's, will be unveiled on October 5th.