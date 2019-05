20. Crash Bandicoot – N Sane Trilogy

Den gamla Playstation-ikonen Crash Bandicoot fick äntligen kliva tillbaka till rampljuset efter många års frånvaro. Crash Bandicoot: The N Sane Trilogy samlar de tre första Playstation-spelen, fast i rejält omarbetade versioner. Trots att vi ibland svär åt orättvisa dödsfall eller tveksamma kameravinklar kan vi inte undgå att majoriteten av banorna är helt utmärkta och minst lika underhållande som på 90-talet.

Pris: 298 kronor hos Prisjakt.

19. New Super Mario Bros U Deluxe

Är det något Nintendo varit duktiga på hittills är det att damma av gamla Wii U-klassiker och ge dem nytt liv på Switch. New Super Mario Bros U var ett av lanseringsspelen till Wii U, och har väl lite glömts bort när det ska snackas om vilket Mario-spel som är bäst någonsin. Men förutom att New Super Mario-serien börjar kännas lite trött bjuder det här på flera genialt designade nivåer och ett härligt tempo.

18. Captain Toad: Treasure Tracker

Det här sockersöta pusselspelet lanserades redan på Wii U – lyckligtvis har det åldrats med värdighet. Här får vi jaga skatter i rollen som Toad, över en hel uppsjö smart designade banor. Switch-versionen bjuder på en hel del nydesignade nivåer med Super Mario Odyssey-tema.

Pris: 398 kronor hos Prisjakt

17. Donkey Kong Country: Tropical Freeze

2010 gjorde Nintendos klassiska Donkey Kong bejublad comeback med Donkey Kong Country Returns. Uppföljaren lanserades till Wii U för några år sedan, och är bättre på alla möjliga sätt. Till Switch saknas kanske nyheter sett till vad det faktiskt kostar, men har du inte spelat det tidigare väntar ett riktigt grymt plattformsspel.

Pris: Från 535 kronor hos Prisjakt.

16. Bayonetta 2

Med rötterna i Devil May Cry gjorde Bayonetta dundersuccé bland actionfansen när det lanserades för närmare tio år sedan. Den tidigare Wii U-exklusiva uppföljaren bjuder på mer av samma sak – och lyckas samtidigt putsa till de brister originalet hade. Ett av de absolut bästa spelen i sin genre någonsin.

Pris: 524 kronor hos Prisjakt.

15. Steamworld Quest

Göteborgsbaserade Image & Form Games bygger vidare på sitt Steamworld-universum och det senaste tillägget, Steamworld Quest, kan mycket väl vara bäst hittills. Riddar-wannaben Armilly och resten av robotgänget tar med oss på en underbar färd med mycket humor, färgrika miljöer och beroendeframkallande strider. Vem kunde tro att ett kortbaserat rollspel kunde vara så här underhållande?

14. Rocket League

Få har väl missat dundersuccén Rocket League? Den här Switch-versionen tillför inte mycket nytt, men bara det faktum att vi nu kan spela det här överallt gör det värt sina slantar. Ett av de absolut bästa onlinespelen någonsin.

Pris: 299 kronor hos Prisjakt

13. Minecraft

Mojangs briljanta Minecraft finns i stort sett till vartenda format och därmed även till Switch. Det fina med just den här versionen är att vi får det bästa från två världar. Super Mario-temat från Wii U-spelet finns kvar i all sin prakt och låter oss skapa vår alldeles egen version av Mushroom Kingdom. Då Minecraft till Switch dessutom bygger på ”Bedrock”-motorn är det även fullt möjligt att bjuda in vänner som spelar på Windows 10 eller Xbox One. Bara en sådan sak.

12. Pokémon Let's Go Pikachu / Let's Go Eevee

Tillhör du skaran som saknar den gamla, goda tiden då Pokémon Red och Pokémon Blue var de hetaste bärbara spelen? Pokémon Let’s Go: Pikachu och Eevee-ditot är fullgoda nyversioner (eller semi-uppföljare egentligen) av spelen som en gång i tiden startade det hela. Till skillnad mot de mer traditionella spelen i serien har Let’s Go tagit inspiration av det betydligt mer lättillgängliga mobilfenomenet Pokémon Go. Faktum är att du till och med kan spela Let’s Go med enbart en Joy-con i handen. Mer avslappnat än så blir det inte.

Pris: 479 kronor hos Prisjakt

11. Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Square Enix klassiska rollspelsserie gör storstilad comeback på Nintendo Switch. Bäst av alla konverteringar är nyversionen av Playstation 2-klassikern Final Fantasy XII. Här bjuds vi på ett okonventionellt stridssystem där vi ”programmerar” våra allierade istället för att styra dessa via menyer. Resultatet är smidigare bataljer och att vi äntligen slipper seriens definierande, men vid det här laget rätt så tröttsamma, slumpmässiga strider.

Pris: 448 kronor hos Prisjakt