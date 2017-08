Om du gillar att spara en hacka och ofta handlar prylar av olika slag kanske du redan har upptäckt de kinesiska butikerna, som säljer direkt från fabrikerna utan flera mellanhänder. Om inte – välkommen till en värld av Apple Watch-armband för några tior, blixtar för mindre än halva priset, billiga sporttillbehör och de roligaste presenter du kan hitta.

Shoppa runt – här är sajterna du kan handla från

Det finns många sajter som säljer prylar direkt från Kina, ofta direkt från tillverkarna. Vi kan inte gå igenom en lista med alla, så vi har valt ut tre vi dels har personlig erfarenhet av och som dessutom har relativt höga omdömen på Trust Pilot.

Wish

Den hetaste av Kinatjänsterna just nu. Wish är en shoppingtjänst som kopplar samman flera olika butiker. Det är alltså egentligen inte en egen återförsäljare, utan snarare en slags förmedlare som listar mängder av produkter från återförsäljare över hela världen. Wish finns både som webbsajt och som app för IOS och Android.

