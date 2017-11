Xbox One X – vad är det för typ av konsol?

Xbox One X är Microsofts senaste spelkonsol. I grunden är det en uppbiffad Xbox One med rejält mycket mer hästkrafter under huven, och som har stöd för både 4k och hdr. Dessutom har den en ultra hd bluray-spelare. Alla spel som fungerar på Xbox One fungerar även på Xbox One X, och vice versa.

Vilka spel kan jag spela på min Xbox One X?

Alla spel som fungerar till Xbox One fungerar även till Xbox One X, och vice versa – det finns alltså inga exklusiva spel som enbart fungerar till Xbox One X. Här hittar du samtliga spel som på något sätt ser snyggare ut, eller har andra tekniska förbättringar, på Xbox One X.



Vilka specifikationer har Xbox One X?

Redan när konsolen avslöjades under E3 2016 lovade Microsoft en enhet med sex teraflops. Här har de verkligen levererat och dessutom putsat till övrig hårdvara för att slå både Xbox One S och konkurrenten Playstation 4 Pro på fingrarna.

Så här stark är Xbox One X jämfört med Xbox One och Playstation 4 Pro:



Komponent Xbox One X Xbox One S PS4 Pro Processor 8 anpassade AMD-kärnor på 2,3 Ghz 8 AMD Jaguar-kärnor på 1,75 GHz 8 AMD Jaguar-kärnor på 2,13 GHz Grafikkort 40 AMD-kluster på 1172 MHz (6 TFLOP) 12 GCN-kluster på 914 MHz (1,31 TFLOP) 36 GCN-klusterpå 911 MHz (4,2 TFLOP) Minne 12GB GDDR5 384-bit 8GB DDR3 256-bit 8GB GDDR5

256-bit Bandbredd 326 GB/s 68.3 GB/s (192 GB/s ESRAM) 218 GB/s Hårddisk 1TB HDD 500GB / 1TB HDD 1 TB HDD Skivläsare UHD Blu-ray UHD Blu-ray Blu-ray



Jag har inte en 4k-tv – är det ändå värt för mig att uppgradera?

Microsoft har sedan avslöjandet salufört Xbox One X som en 4k-konsol, vilket innebär att du inte får ut allt konsolen har att erbjuda om du endast sitter med en tv som har stöd för 1080p.