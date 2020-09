Älskar du att spela videospel, underhålla och att skapa starka band till nya människor kan streaming vara den ultimata karriären för dig. Som streamer bestämmer du själv vad du vill göra varje dag, vilken tid du vill streama och vad du vill prata om. Är det någonstans det spelar roll att vara och bjuda på sig själv, så är det inom streaming.

I den här guiden kommer vi gå igenom de olika stegen för hur du startar upp din stream, vilken utrustning som krävs, vilka program du behöver och hur du använder dem. Du får också lära dig hur du tjänar pengar på att streama på Twitch, vilket innehåll du ska rikta in dig på och hur du får din Twitch att växa. Kort och gott, allt du behöver veta för ta dig an streaminglivet!

Vem kan börja streama?

Vem som helst kan börja streama, förutsatt att du har tillräckligt bra internet och en dator som klarar av det. Vad det här betyder är inte svart eller vitt; om din dator klarar av att streama beror på vilka komponenter den har, vilka spel du vill streama, vilket program du använder för att streama och så vidare. Det krävs till exempel mycket mindre av din dator att streama (och spela) Minecraft än Call of Duty.

En annan förutsättning som kan låta självklar är att du måste ha tid. För att din Twitch-kanal ska kunna växa krävs det att du streamar flera gånger i veckan under minst 3-6 timmar. Var beredd på att offra den tid du tidigare spenderat på gaming med dina vänner och lägg den på din stream istället.

Många tror att man måste vara exceptionellt duktig på ett eller flera spel för att lyckas med streaming. Det stämmer inte, Twitch-användare tittar på streams för att bli underhållna och svårighetsgraden på spelandet är inte det enda som har betydelse. Vi återkommer till detta senare i artikeln.

Möjligheter och risker med att bli streamer

Möjligheter:

Du är din egen chef och bestämmer själv över dina arbetstider och innehållet på din stream.

Du får försörja dig på något som du älskar att göra.

Det finns inga gränser för hur mycket du kan växa och hur mycket pengar du kan tjäna.

Du kan göra skillnad för många människor.

Det finns många troll och personer som är elaka på internet – detsamma gäller för Twitch. De kommer antagligen vara mer vanligt än ovanligt att sådana personer kommer in i din stream och beter sig illa.

Du har inget kontrakt eller säker anställning. Det finns inga garantier för att du kommer att tjäna pengar varje månad. För att kunna säkerställa pension, försäkring och andra nödvändigheter måste du själv starta en enskild firma eller ett företag vilket är ett stort projekt att underhålla.

Att växa som streamer tar lång tid. Det kan ta bort det roliga från att spela ditt favoritspel och att stå i rampljuset. Streaming kan verka som ett drömjobb på pappret, men det är inte för alla.

Starta din Twitchkanal – några grunder

Namn

Bio

Streamkey

Mods

Utrustning

Dator

Monitor

Gaming-headset

Mikrofon

Headset-mikrofon

Extern mikrofon

Webbkamera

Ljus

Mjukvara

XSplit

Wirecast

Lightstream

Kom igång med din mjukvara – Streamlabs OBS

När du ska välja namn, tänk på att inte välja något för komplicerat. Det ska vara något som är lätt att läsa och komma ihåg. Om det namn du vill ha är upptaget kan du testa att byta ut vissa bokstäver mot siffror. Exempel: A – 4, E – 3, O – 0. Överanvänd inte siffrorna, namnet ska fortfarande vara läsligt.Glöm inte att skriva en kort presentation av dig själv som kommer synas på ”About”-sidan i din kanal. Det räcker med några få meningar där du introducerar dig själv och skriver vad du gillar att spela eller något annat som beskriver dig och din kanal. Där kan du också länka till dina andra sociala medie-kanaler.Under About-fliken kan du också ladda upp egna ”banners” där du lägger upp länkar till din Paypal eller andra alternativ för donationer, subscriptions och Bits-leaderboards och mycket mer.Du kan också att ladda upp en profilbild för att din kanal ska se seriös, unik och tilltalande ut. Du kan även ladda upp en "customized header" som syns högst upp bakom din profilbild.Innan du börjar streama måste du aktivera din streamkey och koppla den till den streamingmjukvara du valt att använda. Den hittar du underoch sedanDu behöver moderatorer till din chatt som kan ta bort meddelanden som innehåller opassande material (rasistiska, sexistiska kommentarer och liknande). Fråga några vänner om de kan hjälpa dig. I början kommer det antagligen inte finnas något stort behov då det inte kommer vara många som tittar, men ju mer din stream växer desto större blir behövet av moderatorer i chatten. För att göra någon till moderator skriver du /Mod @username i din chatt.Ju bättre specar du har, desto mer krävande spel kan du streama utan att det påverkar streamens kvalitet. Twitch rekommenderar att du åtminsone har en Intel Core i5-4670-processor eller motsvarande AMD-processor, 8 GB ram och Windows 7 eller nyare.De flesta streamingplattformar stöder bara 16:9-upplösning vilket gör att extra breda skärmar ofta skapar problem i form av "black bars" eller en hoptryckt/utdragen bild.Det går att streama med endast en skärm, men det kan bli komplicerat då man behöver hålla koll på sin stream för att se om man springer in i några problem. Det viktigaste kan vara att läsa chatten och kommunicera med tittarna. Med en extra skärm blir det mycket enklare, men det går att lösa med en surfplatta eller i värsta fall en telefon att läsa chatten från.Ljud är viktigt när du spelar, oavsett om du streamar eller inte. Headset spelar inte någon roll för dina tittare, men för din egen upplevelse gör de stor skillnad. Om du vet med dig att du ofta reser dig och gör saker utan att sitta vid skrivbordet (exempelvis träna, dansa eller annan aktivitet som kräver att du går iväg från din stol) kan det vara värt att överväga ett trådlöst headset.Mikrofon är en av de viktigaste delarna när det kommer till streaming. Din ljudkvalitet ger ett första intryck och om det inte är behagligt att lyssna på kan det leda till att många som klickar in på din stream klickar ut illa kvickt.Dettaär givetvis det enklaste och ofta det billigaste alternativet då det kommer tillsammans med ditt headset. Hur bra kvaliteten är beror på hur mycket pengar du spenderar på ditt headset och kvaliteten på mikrofonen. Generellt gäller att externa mikrofoner ger bättre ljudkvalitet än headsetmikrofoner.Det finns många typer av externa mikrofoner i olika prisklass och kvalitet. En bra, prisvärd mikrofon som är väldigt vanlig hos streamers är Blue Yeti. Den har sina begränsningar gällande funktioner och inställningar, men för priset ger den en utomordentlig ljudkvalitet och är dessutom enkel att använda då den inte kräver någon installation.Vill du ha en mikrofon och ljudkvalitet i världsklass ska du investera i en xlr-mikrofon med tillhörande mixer. Det finns många olika alternativ i olika prisklasser även i denna klass, och det krävs mycket för att sätta sig in i hur man ställer in mikrofonen på bästa sätt men ljudet har potential att bli otroligt.Kamera är inte nödvändigt för att streama – det finns en del framgångsrika streamers som inte har face-cam när de spelar. Men generellt är det få streamers på toppen som inte har kamera då det adderar personlighet och möjlighet för tittarna att kommunicera, lära känna dig och ta del av dina reaktioner i form av ansiktsuttryck och liknande som annars går förlorat. Ska du ägna dig åt ”Just Chatting” och har kameran som helbild på skärmen blir det ännu högre krav på kvaliteten på bilden.Det finns många olika webbkameror att välja mellan. Logitech erbjuder många alternativ, en vanlig variant är Logitech HD Pro C920. Den är prisvärd, klar bild med 1080p och enkel att fästa på skärmen. En negativ aspekt är att mjukvaran kan krångla och strula med bildinställningarna.Om du vill gå ett steg längre för högre kvalitet kan du överväga att använda en systemkamera som webbkamera. Många föredrar att använda en kompakt dslr där framför allt Sony Alpha-serien är populär. Ett prisvärt exempel är Sony Alpha a5100. Om du bestämmer dig för att streama med en systemkamera behöver du köpa till ett stativ och en så kallad camlink som kan koppla kameran till din dator, exempelvis Elgato Camlink.En annan viktig del om du streamar med webbkamera eller annan kamera, är ljuset. Oavsett hur bra kamera du använder så kommer kvaliteten inte göra sig rättvisa om du inte har tillräckligt med ljus. Ett så kallat ringlight, eller keylight, som du placerar bakom skärmarna lyser upp ditt ansikte och underlättar bildskärpan. Det finns lysen i olika storlekar och prisklasser. Att föredra är de som kommer med stativ där du även kan ändra värme på ljuset samt intensiteten.Du behöver någon typ av mjukvara för streaming för att kunna sända live på Twitch. De två vanligaste är OBS och Streamlabs OBS men det finns även andra program du kan använda.OBS (Open Broadcaster Software Studio) är opensource och gratis. Denna mjukvara presterar bra och erbjuder en bra användarupplevelse men saknar vissa kompletterande funktioner.Streamlabs OBS är en utveckling av OBS men med bättre användarvänlighet och funktionalitet. Mjukvaran är dock endast tillgänglig för Windows och den kräver ofta mer av din cpu än OBS. Även Streamlabs OBS är gratis och är enklare att installera än OBS.

När du skapat ditt Twitchkonto och aktiverat din streamkey kan du komma igång med att designa din stream och din så kallade ”Overlay”, alltså den design och de element som syns på din stream. Det kan innehålla allt från webcam, lista på nya följare, ny subscriber, ny/top donation, social media, alerts och så vidare.

Du behöver skapa olika scener i programmet för alla typer av spel och innehåll du vill sända. Detta kan göras på olika sätt. Generellt gäller att du behöver olika scener för alla olika typer av spel och typ av innehåll du vill streama. Du kan välja ett alternativ som heter ”display capture” och fånga all aktivitet på skärmen, men risken med det är att du råkar läcka något privat. Säkrast är att sätta upp de olika scenerna utefter vad du ska spela och göra.

En scen bör minst innehålla:

Spel/annan aktivitet

Webcam

Alerts

Exempel på hur det kan se ut med olika scener och vad de innehåller.

Exempel på hur du kan bygga en enskild scen med olika källor.

Alerts är en notifikation som poppar upp när någon följer din kanal, hostar din kanal, prenumererar eller donerar pengar. Dessa finns automatiskt i vissa streamingmjukvaror, men som du kan anpassa som du vill. De består oftast av något rörligt (gif eller grafik) och ett ljud.

Exempel på hur en alert för ny subscriber kan se ut.

Det är lämpligt att lägga in vissa kommandon som kan framkallas i chatten av dig själv, en vanlig användare eller moderatorer. Exempel på vanliga kommandon är länkar till dina sociala media-kanaler, regler och förhållningssätt i chatten, inbjudan till din Discord-kanal, dina gamertags för att andra ska kunna lägga till dig etcetera. Du kan lägga in i princip vad som helst. Detta görs i webbläsaren (i detta exempel Streamlabs Dashboard) och inte i skrivbordsapplikationen. För att framkalla kommandon i Streamlabs OBS använder du utropstecken följt av kommandot för att framkalla det.

Exempel: !uptime framkallar svar på hur länge du har varit live.

Så väljer du inriktning

Det enda som sätter gränsen för vad du kan göra på din stream är din fantasi, så länge det inte bryter mot Twitch användarvillkor.

Så hur ska du tänka? Det finns en mängd olika kategorier att välja mellan på Twitch. Några exempel är:

”Just Chatting” där du gör precis det, sitter och pratar med dina tittare. Du kanske tittar på klipp eller andra saker på internet, eller annat innehåll som inte går under några andra passande kategorier.

Det finns en kategori för varje spel du kan tänka dig. Välj mellan League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Fall Guys, Dota 2, Grand Theft Auto eller vilket annat spel som helst.

Det finns även kategorier för Musik där du kan streama din egen musik, Fitness and Health för dig som vill streama träning, ASMR, Sport, talk shows och podcasts med mera. Om du går in på Browse på Twitch får du en lista på alla kategorier som streamas just nu.

Några av de mest streamade kategorierna på Twitch.

Du behöver inte bestämma dig för endast en kategori och hålla dig till den. Om du streamar olika typer av innehåll drar du in människor från olika bakgrunder och med olika intressen. De som stannar gör det antagligen för att de uppskattar dig som person och inte bara för vad du spelar för spel.

Fördelen med att rikta in sig på en kategori är att användare som håller sig till en typ av innehåll börjar känna igen dig om de ser dig i flödet ofta för just den kategorin. En bra kombination om du inte vill bli en ”en-spels-streamer” kan vara att rikta in dig på ett fåtal kategorier och växla mellan dem. Exempelvis: Just Chatting för att interagera med dina tittare och två-tre spel/andra kategorier.

Tänk taktiskt

Ju fler tittare en kategori har, desto längre ned i listan kommer du hamna som ny streamer med få tittare. Användare tenderar att klicka på de streamers som syns högst upp. Genom att taktiskt välja kategorier som har något färre tittare (någonstans mellan 500-3000 totalt) kommer du synas högre upp och fler personer kommer hitta dig än om du väljer en kategori som är överpopulerad.

Språk

Du måste också ta beslut om vilket språk du vill att din Twitch-kanal ska utgå från. Väljer du att streama på svenska blir konkurrensen mindre och personer som specifikt letar efter svenska streams hittar dig lättare. Konkurrensen är hårdare om de engelska tittarna, men teoretiskt sett kan fler titta på dig och ge dig möjlighet att växa jämfört med om du streamar på svenska. Man kan göra en mix genom att ange till exempel [SWE/ENG] i titeln av streamen och indikera att du pratar två språk, men du måste ändå välja huvudspråk för din kanal.

Vad gör dig speciell?

För att lyckas som streamer måste du stå ut och ha någonting som gör dig intressant för andra att titta på. Streams är underhållning och måste därför vara underhållande för att du ska växa och öka i tittare. Värdet av underhållande personlighet är ofta viktigare än skill i spel som ny streamer. Det finns redan så pass många professionella e-sportspelare som användare väljer att titta på om de vill ha kvalitativt och imponerande gameplay.

Fundera på vad som gör dig unik. Vad har du för hobbys utanför gaming och streaming? Kan du prata om ämnen som du brinner för? Ett exempel kan vara om du har ett fotbollsintresse. Det kan vara en grund för dig att prata och diskutera fotboll på din stream. Kan det vara intressant att diskutera matcher och spelare, eller visa klipp från ditt eget fotbollsspelande?

Genom att nischa dig eller få in inslag av saker som gör dig speciell står du ut och likasinnade kommer söka sig till din stream. Andra exempel som syns på Twitch är cosplay, konst, politik, aktiehandel och motiverande tal och diskussioner. Tänk även på att dina tittare uppskattar att bli sedda. Ställ frågor, lär känna dem, bjud på dig själv och inslag ur ditt liv.

Så tjänar du pengar på Twitch

Det finns olika sätt att tjäna pengar på Twitch. Beroende på vilken typ av Twitch-användare du är:

1. ”Vanlig/vardags”-användare.

2. Twitch Affiliates. Krav: totalt 500 minuter streamat de senaste 30 dagarna, minst 7 unika streams de senaste 30 dagarna, genomsnittligen 3 tittare eller mer samt minst 50 följare.

3. Twitch Partners. Krav: totalt 25 timmar streamat de senaste 90 dagarna, 12 unika streams de senaste 30 dagarna samt i genomsnitt 75 tittare de senaste 30 dagarna eller mer.

Möjlig inkomst för alla användare:

Donationer

Du kan placera länkar till din Paypal eller liknande tjänst dit dina tittare enkelt kan donera pengar. Genom att koppla Paypal till din streamingmjukvara kan tittaren även ge ett medddelande tillsammans med donationen som kommer synas på din stream tillsammans med en gif och ett ljud som du själv kan välja.

Merchandise

Utan någon direkt koppling till Twitch som plattform finns alternativet att designa din egen merch. För att tjäna bra på att sälja den måste du dock ha ett ganska stort antal följare.

Sponsorer

Om ett varumärke eller företag vill sälja en produkt till människor intresserade av gaming och annat som din kanal innehåller och du har en tillräckligt stor plattform kan du få erbjudanden om betalda samarbeten och sponsorskap. Dock är det inte särskilt troligt att de stora, seriösa varumärkena kommer vara intresserade av en mindre streamer om den inte har en annan plattform med större publik.

Turnerningar

Om du är väldigt duktig på ett eller flera tag kan du ställa upp i olika turneringar och göra ditt bästa för att vinna och bli belönad med prispengar. Dock är många turneringar som ger en bra vinstpeng exklusivt för professionella spelare och/eller stora streamers.

Endast för Twitch affiliates och partners:

Twitch bits

Du kan donera till affiliates/partners med Twitch-valutan bits. Du köper dem via Twitch och sedan ger du bort dem i valfri chatt, vilket kallas Cheer. 1000 bits motsvarar cirka 100 kronor, men kostar något mer att köpa.

Twitch subscriptions

Det finns tre olika nivåer av subscriptions man kan teckna. Tier 1: $USD 4.99, Tier 2: $USD 9.99 och Tier 3: $USD 24.99 per månad. Denna summa delas 50/50 med Twitch, med undantag för en del framgångsrika streamers som har förhandlat sig till en större andel. Man kan även skänka bort subscriptions till andra personer som räcker en månad i taget.

Reklamintäkter

För alla personer som tittar på din stream som inte har en subscription kommer det visas reklam. Som Affiliate eller partner får du en liten andel av reklamintäkterna.

Få din Twitch att växa



Discord

Det är viktigt att skapa en gruppkänsla och få följarna att lära känna varandra så att de har ännu en anledning att komma tillbaka till din stream. Skapa en Discord-kanal för att få en plats att samlas på och prata med varandra. Det finns en mängd olika saker du kan göra med din Discord-kanal. Grunderna ligger i att ha olika textkanaler och voicechattkanaler som fyller olika syften. Här är ett exempel på hur en streamanpassad discord kan se ut.

Sociala medier

För att nå ut till så många som möjligt är det viktigt att du skapar konton och innehåll på andra plattformar där du sprider ditt varumärke. Du kan till exempel publicera klipp från din stream, bilder på dig själv och texter som relaterar till din stream på olika sätt. Publicera inlägg och stories när du går live för att dra in så många som möjligt från olika platser och vidga din publik. Vanliga plattformar som används av streamers är Twitter, Instagram, Youtube och Tiktok.

Nätverkande

För att få din stream att växa krävs det att du lär känna andra streamers i branchen. Det kan du göra genom att besöka andra personers streams medan de är live och chatta med dem, och eventuellt följa dem i andra kanaler.

Ett effektivt sätt att få andra streamers att lägga märke till ditt namn är funktionen Raid som du kan använda genom att skriva /Raid @username (namn på den streamer du vill raida) i slutet av din stream för att automatiskt skicka dig och alla dina tittare till denna streamers chatt och öka denna persons tittare och chattare. Genom att hjälpa andra streamers är det stor chans att de kommer hjälpa dig tillbaka. När du skapar nya kontakter handlar det för det mesta inte om att ”köpa” någons uppmärksamhet och gentjänster, utan att skapa äkta vänskaper och relationer i den mån du har tid och möjlighet. De relationerna varar längst.

Twitch-streamers att följa



Svenska streamers:

Forsen

Forsen har streamat sedan 2011 och är känd för att tävla i spelen Starcraft II och Hearthstone, men han streamar en mängd olika spel och innehåll. Forsen är en av Twitch största streamers med 1,4 miljoner följare. Han kommer från Umeå men streamar på engelska.

Ratirl

Ratirl spelar League of Legends där han är väldigt högt rankad. Han blev känd genom att fortsätta spela och streama tills han förlorade. Det visade sig ta hela 24 timmar utan att förlora. Under den tiden hinner man spela ungefär 30-40 matcher, därför blev han mycket uppmärksammad.

GetRight

GetRight är en svensk professionell Counter Strike: Global Offensive-spelare som spelat för Sveriges och ett av världens historiskt bästa lag, Ninjas In Pyjamas, fram till 2019. Han har blivit utnämnd världens bästa spelare 2013 och 2014. Han spelar nu i Dignitas och streamar CS:GO på oregelbundna tider.

Gabbie

Gabbie spelar en mängd olika spel, ofta Battle Royal och FPS men även mycket annat. Hon har 125 000 följare, är från västkusten men streamar även hon på engelska. Hon har dessutom två otroligt söta hundar.

Internationella streamers:

Ninja

Efter att streamingplattformen Mixer stängdes ner har Ninja efter lite om och men sökt sig tillbaka till Twitch. Ninja är världens mest kända streamer och mest känd från spelet Fortnite och hans tidigare blå hår. Han har varit väldigt populär bland en yngre publik. Han har spelat både Valorant och Among Us nyligen och han har 15 miljoner följare i dagsläget.

Shroud

Även Shroud som var kontrakterad till Mixer har hittat tillbaka till Twitch efter att Mixer stängdes ned. Shroud är sedd som en av de mest talangfulla FPS-spelarna i världen. Han blev extremt framgångsrik inom Battle Royale och många tittar på Shroud för hans exceptionella gameplay. Han var tidigare professionell CS:GO spelare för Cloud9. Shroud har 8 miljoner följare.

Pokimane

Pokimane är en variety-streamer som spelar en mängd olika spel samt ägnar sig åt Just Chatting där hon bland annat tittar på videos och samtalar med sin publik. Hon är en av Twitch mest populära streamers med 5,5 miljoner tittare. Hon är väldigt vänlig och har ett härligt sinne för humor.

Professionell gaming: Riot Games och ESL_CSGO

Två exempel på kanaler som sänder professionell e-sport och events är Riot Games (League of Legends) och ESL_CSGO (Counter Strike: Global Offensive).