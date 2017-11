Att ljussätta sitt hem på smart väg är stekhett. I tiotusentals svenska hem det uppkopplade led-lampor från företag som Philips, Osram och TP-Link. Standarder och app-plattformar som Zigbee, Z-wave, Homekit, Amazon Echo och Google Home slåss om uppmärksamheten i de smarta hemmen, som på relativt kort tid blivit en miljardmarknad.

Ikea Trådfri – en instegsprodukt för det smarta hemmet

Sedan har vi Ikea Trådfri. Det svenska möbelföretaget har gått ut brett med sin satsning på smart belysning, under namnet Trådfri. Men till skillnad från flera ovan nämnda aktörer är man inte främst ute efter att låta glada hemmahackare toktrimma, finjustera och utsätta de uppkopplade ekosystemen för omvänd ingenjörskonst till förbannelse. Man är ute efter att ge "vanliga" kunder ett lättbegripligt verktyg för att påverka belysningsmiljön avseende ljusstyrka och färgtemperatur.

I Trådfri app kan du gruppera dina anslutna ljuskällor och på så sätt skapa individuella scener rum för rum.

Ikeas pragmatiska ljusinitiativ är tänkt att avmystifiera det smarta hemmet och nå ut till så många som möjligt, oavsett förkunskaper.

För 749 kronor får du ett startpaket med gateway, fjärrkontroll och två led-lampor med E27-sockel. Helt idiotiskt förpackat, till den grad att blodsutgjutelse uppstår när vi försöker krångla fram de olika komponenterna ur det tätt förslutna plasthöljet. Därefter går det emellertid föredömligt smidigt att skruva i lamporna, koppla in gatewayen i routern och installera såväl hubb som fjärrkontroll.

Ger dig makten över ljuset hemma

Vi synkar lamporna med fjärrkontrollen genom att hålla upp den sistnämnda så nära ljuskällan det bara går och sedan trycka in en knapp i cirka tio sekunder. Sedan är enheterna parkopplade och låter oss växla mellan tre förprogrammerade ljustemperaturer, eller steglöst justera den via fjärrkontrollen. Sedan kan vi lika steglöst ställa in styrkan på ljuset. Välj mellan vanligt, gult ljus eller om du vill få hemmet att bada i varmt, rödtonat ljus. Du kan också låta sylvasst, vitt dagsljus stråla ned från armaturen, vilket fungerar bra om du behöver fokusera extra mycket på någonting när kvällsmörker råder utanför.

Från vänster till höger: De förprogrammerade ljusscenerna vardag, fokus och avkoppling. Klicka på bilden för att förstora.

För Philips Hue-systemet går det att köpa lampor som kan lysa i mändger av olika färger. Hittills har vi med Ikeas dito fått klara oss utan fräcka färger på ljuset – men det ska det bli ändring på. Själva appen har under hösten fått stöd för att ändra färg på lampor, och Ikea ska även börja sälja färgade lampor till sitt system. De har redan dykt upp i enstaka butiker, men går inte att köpa via Ikea på nätet ännu. Vi får helt enkelt vänta ett tag till på detta.

I Ikea Trådfri-appen kan vi dock redan nu skapa egna varianter av ljustemperaturer och styrka. Det är också i appen vi kan gruppera våra smarta Ikea-lampor utifrån rum och sedan styra vilket ljus som ska råda var i hemmet.

Förfarandet är överlag så smidigt vi kan begära, även om det i vårt fall strular någon gång med mobilens koppling till gatewayen. För att råda bukt på problemet krävs en ominstallation av systemet. Någon gång får vi också ansluta en ljuskälla på nytt efter att denna fallit bort från radarn.

Dimmern installeras och synkroniseras på precis samma sätt som fjärrkontrollen. Sedan är det bara att, med hjälp av den dubbelhäftande tejpen, sätta fast det magnetiska lilla ljushjulet på väggen för att trådlöst dimma valfri lampa i hemmet. Dimmern erbjuder tyvärr inget sätt att ändra ljustemperatur, vilket gör den överflödig jämte den smidiga fjärrkontrollen du kan bära med dig överallt. Allra smidigast är att slå på och av belysningen med Ikea Trådfri rörelsesensor och sedan använda appen eller fjärrkontrollen för att sköta resten.

Dimmern är ett av fyra möjliga sätt att styra din hembelysning med Ikea Trådfri. Den sätts ihop i ett nafs och består av två magnetiska, löstagbara delar.

Trådfri blir bättre med tiden

När Trådfri först lanserades i slutet av mars 2017 (och testades för första gången av oss i april) uppskattade vi att det var ett enkelt ljussystem att komma igång med. Däremot var vi mindre glada över att systemet var väldigt begränsat, även för glada amatörer. Systemet kunde varken röststyras eller fjärrstyras när vi inte var hemma, och kunde bara kontrolleras via Trådfri-appen.

Sedan dess har det dock hänt en hel del. Förutom att färgade lampor av allt att döma är på väg, har Ikea Trådfri numera stöd för Home Assistant. Sedan sensommaren finns stöd för Hue-systemet, vilket gör att vi kan koppla Trådfri-lampor till Hue-systemets brygga. Pluspoäng.

Hue- och Homekit-stödet ökar användbarheten

Homekit förbättrar användbarheten i systemet på flera sätt. Dels blir det lättare för de som redan använder Apples ramverk Homekit för att styra sitt smarta hem, dels för att det ger möjlighet att röststyra systemet via Siri, och att styra systemet även när vi inte är hemma.

Nu kan vi styra Ikeas lampor även från Apples Hem-app.

När vi testar att lägga till Trådfri i Homekit går det föredömligt enkelt. Mer om hur du gör för att hämta exempelvis den Homekit-kod som krävs kan du läsa i denna guide. Det bör dock tilläggas att det bara är lamporna som är uppdaterade för Hue- respektive Homekit-stödet. Det spelar kanske mindre roll för fjärrkontrollen, men visst vore det bra om också rörelsesensorn kunde integreras i Homekit och användas för att trigga även andra Homekit-tillbehör än bara Ikeas lampor. Vi hoppas att detta kommer i en framtida uppdatering.