Det råder sannerligen starka ”nästa generations”-vindar på nätet och en av de hetaste snackisarna är vad Sony kokar ihop inför Playstation 5, uppföljaren till deras oerhört populära Playstation 4.

Många har spänt gått och väntat på ett lanseringsdatum – nu har det äntligen kommit. Sony skriver i ett blogginlägg att Playstation 5 lanseras lagom till julhandeln 2020. I samma veva bekräftar man att namnet blir just Playstation 5 och ingenting annat. Bara ett drygt år kvar att vänta, alltså!

Redan 2017 bekräftade Sony att Playstation 5 var på gång, men det var först i april 2019 som företaget på allvar presenterade fler konkreta detaljer om PS5. Nedan samlar vi de trovärdigaste ryktena och spekulationer om nästa Sony-konsol.

Playstation 5 översikt

Inte helt oväntat blir Playstation 5 ett riktigt kraftpaket vad gäller prestanda. I en intervju med publikationen Wired avslöjade Playstation-arkitekten Marc Cerny att den nya Playstation 5-konsolen kommer att ha en processor på åtta kärnor, byggd med 7 nanometersteknik. Grafikkretsen kommer i sin tur vara baserad på AMD:s Radeon Navi och ha fullt stöd för ray tracing-rendering.

Läs även: Bästa spelen till Playstation 4

Nästa Playstation kommer även vara utrustad med en ssd istället för de sedvanliga hårddiskarna som sitter i dagens konsoler. Som exempel på fördelarna har Sony demonstrerat Marvel’s Spider-man. Två versioner kördes sida vid sida, den ena på en Playstation 4 Pro och den andra på ett utvecklingskit för Playstation 5. Det som tog nuvarande Playstation 15 sekunder att ladda klarade den nya konsolen på imponerande 0,8 sekunder.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq

Utöver detta kan vi också förvänta oss fullt stöd för 4k och 120hz, med chanser att även nå 8k i framtiden. En annan aspekt Sony slår på hårt denna gång är ljud. Med det nya chippet som sitter i konsolen kommer användarna få en helt ny upplevelse av 3D-ljud, betydligt mer avancerat än i tidigare konsoler enligt Cerny.

Läs även: Allt om GTA 6

Hittills finns inte ett enda spel utannonserat för Playstation 5. Med tanke på att Sony valde att inte närvara vid årets E3-mässa kan vi ana att deras olika studios jobbar för fullt på nya upplevelser för den nya konsolen. Det finns även indikeringar på att kommande storspel som är planerade för Playstation 4, exempelvis Death Stranding och Ghost of Tsushima, även är tänkta att släppas i versioner för Playstation 5.

Ett rykte som florerar vilt på nätet är att nästa generations Grand Theft Auto kommer att släppas i samband med den nya konsolen. Om det är sant eller inte får vi förhoppningsvis reda på ju närmare vi kommer ett lanseringsdatum för Playstation 5.

Du som redan har ett digert bibliotek av Playstation-spel behöver inte starta om helt med PS5. Till skillnad från hoppet mellan Playstation 3 och 4 kommer du ha möjlighet att spela dina gamla spel på den Playstation 5, tack vare bakåtkompabiliteten. För ett tag sedan läckte även ett patent som i teorin även kan addera kompabilitet med resterande Playstation-generationer. Detta har däremot inte bekräftats av Sony själva.

Strömning via molnet är inget nytt för Sony då de redan erbjuder tjänsten Playstation Now. I nuläget är det dessutom enda sättet att spela Playstation 3-titlar på en Playstation 4. Inför kommande generation har andra aktörer, som Google och Microsoft, visat upp sina egna satsningar och Sony vill inte vara sämre.

Det intressanta i sammanhanget är att de ändå valt att samarbeta med huvudkonkurrenten Microsoft inför framtiden. Tillsammans ska företagen ”utforska framtida lösningar inom Microsoft Azure-systemet som ska gynna respektive företags egna spelsatsningar över molnet”.

För dig som redan äger en Playstation VR har Sony också meddelat att enheten är fullt kompatibel med Playstation 5. Ytterligare detaljer om vilka fördelar det innebär saknas, men räkna med utökad prestanda i spelen. Några planer för en helt ny version av Playstation VR finns inte i dagsläget.

Sony kan jobba på en egen röststyrd ai-assistent till sina Playstation-konsoler. Detta enligt ett nytt patent som upptäckts av Twitter-användaren Daniel Ahmad.

Missa inte: Allt vi vet om Playstation 5

Sony has filed a new patent for an AI powered voice assistant called PlayStation Assist.

You can input a query and then the game will dynamically respond.

E.g. Ask for the nearest health pack > The game marks it on your map.https://t.co/BQWibOqSRP pic.twitter.com/PNKDEH7jGe