E3, eller Electronic Entertainment Expo, är världens största spelmässa som sedan 1995 har hållit hus i Los Angeles. Och oavsett om det är Keanu Reeves som tycker att alla i publiken är "breath taking", eller presskonferenser som är olidligt stela, så går det inte att förneka att mässan har bjudit på många oförglömliga ögonblick. Och snart är det dags igen!

E3 2021

När är E3-mässan 2021 och hur kan jag delta?

Såhär är vi vana vid att uppleva E3-mässan på plats. I år blir det däremot ingen trängsel eller köer, då mässan återigen är digital.

Vilka utställare deltar?

Nintendo

Microsoft

Bethesda

Capcom

Ubisoft

SEGA

Warner Bros. Games

Koch Media

Vilka spel lanseras på E3-mässan?

Starfield

Battlefield 6

Far Cry 6

Rainbow Six Quarantine

Skull & Bones

Prince of Persia: The Sands of Time

The Lord of the Rings: Gollum

Nästa generations Grand Theft Auto Online (kanske även, om vi har tur, GTA 6)

Sedan pandemin slog till 2020 har E3-mässan blivit ett helt digitalt event. När mässan hölls på plats var den exklusiv för ett begränsat antal besökare, men nu är E3 helt gratis och tillgänglig för vem som helst.I år är mässan planerad att hållas mellanpå E3:s sajt och tillhörande app. Läs mer om upplägget och registrera dig på E3:s sajt här. E3 må vara världens största spelmässa, men långt ifrån alla företag väljer att delta. Från och med 2019 har Sony deltagit, och sedan några år tillbaka håller EA ett eget event parallellt med mässan vid namn EA Play.Trots det finns det såklart flera utgivare och utvecklare som väljer att delta. Här är några av företagen som du kan se fram emot att få nyheter i från på årets E3-mässa:Det vi ser fram emot absolut mest med E3-mässan varje år är såklart att få en tjuvkik på kommande spel. Efter att nästa generations konsoler nu släppts hoppas vi på att, efter några år av viss speltorka, att korken gått ur och att vi får se en uppsjö av spel på årets E3-mässa!Här är några av titlarna vi hoppas få kika på:

Utöver det har det nu även florerat rykten om att nästa generations Nintendo Switch-konsol kommer visas upp på mässan.

Årets schema: Här är alla presskonferenser

Nu ha rårets schema officiellt släppts! Här är alla presskonferenser och andra sändningar som vi har att se fram emot och när de sänds svensk tid:

Lördag 12/6

19:00 Broadcast Pre-Show

20:00 Ubisoft Forward Pre-show

21:00 Ubisoft Forward

22: 00Gearbox E3 Showcase

22: 45 GamesBeat Session

Söndag 13/6

17:45 Broadcast Pre-Show

18.30 24 Entertainment’s NARAKA: BLADEPOINT

19:00 Xbox & Bethesda Games Showcase

21:15 SQUARE ENIX

23:00 Warner Bros. Games’ Back 4 Blood

23:30 PC Gaming Show

01:00 Future Games Show

Måndag 14/6

17:00 Broadcast Pre-Show

18:00 Verizon

18:45 ntellivision

19:15 Take-Two Interactive Panel

20:10 Mythical Games

21:00 Indie Showcase

21: 30 Freedom Games

22:00 VENN

23:30 Capcom

00:00 Razer

Tisdag 15/6

17:00 Broadcast Pre-Show

18:00 Nintendo’s Nintendo Direct and Nintendo Treehouse: Live

23:25 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

00:20 Yooreka Studio

00:35 GameSpot Play For All Showcase

01:45 Official E3 2021 Awards Show

Utöver det här kommer det även finnas ytterligare paneldiskussioner och intervjuer att ta del av.