Nu är det inte många dagar kvar tills M3 åker till Los Angeles för att besöka spelmässan E3. Flera stora spelskapare har avslöjat några av spelen de kommer visa upp under mässan.

The Last of us Part II

Som vi har väntat! Äntligen kommer vi kanske få en närmare titt på uppföljaren av älskade zombie-spelet The Last of Us. Första trailern kom redan i fjol under Paris Games Week, men något release-datum har inte avslöjats i skrivande stund. Vi vet inte mycket om det här spelet än, förutom att det den här gången är dottern Ellie som är huvudrollsinnehavare.

Super Smash Bros

Nintendo har nu berättat att Super Smash Bros till Switch kommer vara i centrum under deras presentation på E3-mässan den 12 juli. Spelet kommer även finnas tillgängligt att testa på mässgolvet. Senaste spelet i serien släpptes 2014 till Nintendo 3DS och Wii U. Av den storslagna trailern att döma kommer vi bland annat få spela med karaktärer från Switch-spelen Splatoon och Zelda: Breath of the Wild.

Battlefield 5

Dagarna innan E3-mässan slår upp dörrarna har en av spelvärldens giganter, EA, ett eget event i LA vid namn EA Play. Här kommer svenska Dice visa upp sina kommande titlar, bland annat ska vi få testa senaste tillskottet i Battlefield-serien. Den här gången hamnar vi i andra världskriget och samarbete mellan spelarna ska vara i fokus.

Death Stranding

2016 var första gången vi hörde talas om det här mystiska spelet från Metal Gear Solid-skaparen Hideo Kojima. Detta open world-spel till Playstation 4 har stora namn som Mads Mikkelsen och Norman Reedus i rollerna. Inför årets E3-mässa har Kojima flera gånger hintat om att en ytterligare trailer är på gång och Sony har avslöjat att Death Stranding är en av fyra spel man kommer att fokusera lite extra på. Får vi till och med ett lanseringsdatum, tro?

Call of Duty: Black Ops 4

Activision kommer att visa upp sitt femte spel i Black Ops-serien. Den här gången är det fokus på samarbete mellan spelarna och man presenterar även ett battle royale-läge. Kampanjen har man däremot helt skrotat. M3 har redan fått en förhandstitt på spelet, läs mer om vad vi tyckte här!

Anthem

Bioware, studion bakom Mass Effect och Dragon Age, visar upp ett nytt rollspel vid namn Anthem. Här ska du tillsammans med andra spelare utföra uppdrag i en fientlig, utomjordisk miljö. Baserat på de trailers vi sett ser spelet ut som en blandning mellan Mass Effect och Destiny.

Förutom dessa spel är det massor av andra spel som kommer visas upp, däribland Beyond Good and Evil 2, Rollercoaster Tycoon till Switch, Spider-Man, Transference med mera. Håll utkik hos oss!