Årets E3-mässa är snart ett faktum och i år väntar en hel del överraskningar. Utöver spelbara versioner av höstens hetaste släpp och avslöjanden av helt nya titlar väntas vi även få se en glimt av nästa generations Xbox-konsoler från Microsoft.

Vi kan tyvärr inte förvänta oss något nytt om Playstation 5 då Sony valt att inte närvara vid E3-mässan i år. Nintendo menar i sin tur att deras monter enbart kommer att fokusera på kommande mjukvara, alltså inga revisioner av deras Switch-konsol.

Men om det är något vi har lärt oss av föregående mässor är att inte ta något för givet och att allt kan hända. M3 kommer att finnas på plats under alla mässans samtliga dagar för att ge er det senaste från mässgolvet. Följ oss gärna här på M3.se och på vår Youtube-kanal för uppdateringar och gameplay.

E3 2019: Xbox och Halo Infinite

Microsoft är först ut i år och håller sin presskonferens redan dagen innan mässgolvet öppnar. Hetaste ryktet är att vi äntligen kommer att få se uppföljaren till Xbox One-konsolerna samt kanske en glimt av de första spelen till den. Det ryktas även om att det i själva verket rör sig om två olika konsoler, varav den ena är kraftfullare och den andra relativt billigare. Tänk ungefär som i fallet mellan Xbox One/Xbox One S och Xbox One X.

Oavsett om detta stämmer eller inte kan vi förvänta oss en hel del nyheter från Microsoft och deras spelstudios. Gears of War 5 och Halo Infinite känns som självklara kort här, men förhoppningsvis får vi även uppdateringar gällande Battletoads, Ori and the Will of the Wisps och Gears of War Tactics. Microsoft har dessutom köpt upp en hel del studios på sistone, så kanske visar de även upp nya titlar från Ninja Theory eller Obsidian, för att nämna några.

Se Microsofts presskonferens här den 9 juni klockan 22:00 svensk tid.

E3 2019: Nintendo satsar på klassiker och superhjältar

Förhandssnacket kring Nintendo har dominerats av rykten gällande nya revisioner av deras Switch-konsol. Om dessa stämmer eller inte verkar vi inte få svaret på under årets E3-mässa. Nintendo har nämligen meddelat att deras utbud i år enbart kommer att bestå av mjukvara.

Fokus kommer således ligga på The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Luigi’s Mansion 3 och Pokémon Sword & Shield. Men vi kan även se fram emot nya spelbara demoversioner av Super Mario Maker 2, som släpps en vecka efter E3-mässan, samt Marvel Ultimate Alliance 3 som udda nog utvecklas exklusivt för Nintendo Switch.

Vi får dock inte förglömma Nintendos presentation, Nintendo Direct, som kommer att strömmas live under den pågående mässan. Det är här vi kan förvänta oss nyheter kring lanseringsdatum för ovanstående spel samt en och en annan överraskning.

Se Nintendos livepresentation här den 11 juni klockan 18:00 svensk tid.

E3 2019: Square Enix dubbelsatsar

Square Enix verkar lägga allt krut på två stortitlar; Final Fantasy VII Remake och Marvels Avengers. Final Fantasy VII Remake återuppstod nyligen med en helt ny trailer efter en längre tids frånvaro och Square Enix har utlovat ännu mer information i samband med E3-mässan.

Marvel’s Avengers, ett projekt som tidigare bara gått under arbetsnamnet ”Avengers Project”, förväntas också visas upp i all sin prakt. Det utvecklas av Crystal Dynamics, studion bakom den senaste Tomb Raider-trilogin, i samarbete med Marvel Studios och sägs vara ett äventyr som kombinerar flerspelaraction med ”cinematisk historieberättande”. Och vad passar egentligen bättre under den rådande Avengers: Endgame-hypen, än ett spel på samma tema?

Se Square Enix presskonferens här den 10 juni klockan 03:00 svensk tid.

E3 2019: Electronic Arts blandar Star Wars med sport

Electronic Arts har än en gång ett alldeles eget event vid namn EA Play, som hålls helgen innan E3 drar igång. I år lär vi bland annat få se mer av Star Wars Jedi: Fallen Order samt de sedvanliga uppdateringarna av sportspelen Madden och Fifa. Utöver dessa finns det även visningar av Apex Legends inplanerade, kanske får vi även då reda på deras framtida planer för succéspelet.

E3 2019: Bethesda säger inte mycket

Vi har inte mycket att gå på gällande Bethesdas E3-utbud för i år. Men vi kan åtminstone förvänta oss det senaste från Doom Eternal, uppföljaren till succén från 2016. Tyvärr verkar det som om vi inte kommer att få se varken The Elder Scrolls 6 eller Starfield.

Se Bethesdas presskonferens här den 10 juni klockan 02:30 svensk tid.

I övrigt då?



Activision

Activisions utbud i år kommer att bestå av Crash Team Racing, Call of Duty Mobile samt nyligen avtäckta Call of Duty: Modern Warfare. En vild gissning är att vi lär få ännu fler detaljer kring denna reboot av deras kanske mest populära Call of Duty-subserie.

Capcom

Capcom verkar fokusera på att visa upp Monster Hunter World-expansionen Iceborn, bland annat genom en presentation som sägs ”innehålla överraskningar”. Tyvärr har vi inte hört något om varken Resident Evil 8 eller det beryktade Resident Evil 3 Remake. Däremot kommer de att hålla turneringar i Street Fighter V, vågar vi hoppas på ny information kring seriens framtid i samband med dessa?



Sega

För första gången sedan Dreamcast visar Sega upp ny hårdvara på E3. Det rör sig däremot inte om en helt ny konsol, utan snarare ett svar på alla olika ”mini-konsoler” som florerat marknaden efter succén med Nintendo Classic Mini. Sega Genesis Mini (eller Mega Drive Mini som det heter här) kommer att finnas att testa på Segas monter, tillsammans med Yakuza-spinoffen Judgment.

Deep Silver

På tal om Sega kommer en uppföljare till en annan stor Sega-serie visas upp i all sin prakt, dock via utgivaren Deep Silver. Yu Suzukis Kickstarter-succé Shenmue 3 är nära lansering och kommer att finnas spelbart på mässgolvet.