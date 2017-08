Har du kabel-tv via Comhem eller Boxer finns det risk för att ett antal tv-kanaler försvinner från och med den 1 september. Detta som ett resultat av att förhandlingarna med Discovery har gått i stå.

- Vi är just nu inne i förhandlingar om ett nytt avtal från den 1 september med Discovery Networks. Vi tycker därför att det är märkligt att de redan nu hotar med att släcka ner sina kanaler för 1,8 miljoner hushåll. Detta beteende verkar vara en del av deras strategi. Om de skulle gå från ord till handling blir detta deras femte släckning i Sverige. Com Hem har aldrig tidigare tvingats släcka kanaler på detta sätt och vårt fokus just nu är att komma överens med Discovery Networks, skriver Comhem på sin supportsida.