När Playstation 4 och Xbox One lanserades var vi många som blev lite besvikna. Det var prestandamässigt två rätt så mediokra maskiner redan när de kom, och inte det jättekliv i prestanda som föregångarna var. När 4k-tv strax därefter började dyka upp i många vardagsrum kändes de ännu mer otillräckliga.

Med fjolårets Playstation 4 Pro blev Sony först ut med en konsol med stöd för 4k och hdr, och nu är alltså Microsofts maxade Xbox One X här. I bägge fallen handlar det inte om en helt ny konsol-generation. Du ska kunna köpa samma spel till en Xbox One och en Xbox One X, med skillnaden att de blir snyggare att skåda på den nyare och kraftfullare maskinen.

Kompakt och stilrent

Det första intrycket är att Xbox One X är mindre och mer kompakt än vi förväntade oss. Visst, det går att se på bilder från presentationen av den tidigare i höstas att det är en rätt så liten enhet, men det är först när vi packar upp den som vi verkligen får känslan för hur liten den är. En Playstation 4 Pro är har en tredjedel extra i djup, och originalmodellen av Xbox One är en bjässe i jämförelse.

Med ett pris på drygt 5 000 kronor är det brutalt mycket spelprestanda för pengarna.

Vi gillar också designen skarpt, i princip samma stil som kompakta Xbox One-modellen Xbox One S. Det är stramt, rätvinkligt och lågmält, med diskreta galler för kylning på sidorna och grövre baktill. Det känns mer som en väldesignad hifi-pjäs än en gaming-produkt. Trots den kompakta formen har den ingen extern kraftenhet, det är bara att plugga in och starta.

Xbox One X har en skönt avskalad design som vi verkligen gillar.

Mycket kraft för pengarna

Trots dess blygsamma yttre är Xbox One X alltså ett riktigt kraftpaket som skickar upp konsolprestanda i en helt ny division. Dess hårdvara, med specialbyggd grafikkrets med sex teraflops beräkningskraft som viktigaste komponent, går ungefär att jämföra med en gaming-pc med Geforce GTX 1070 eller strax under en som kör AMD Radeon Vega 65.

Med ett pris på drygt 5 000 kronor är det brutalt mycket spelprestanda för pengarna. Du lär knappast få en motsvarande pc i dag för under 10 000 kronor. Det blir dock lite att jämföra äpplen och päron, då en vanlig dator är mer mångsidig och har andra användningsområden.

Xbox One X är ett riktigt kraftpaket som skickar upp konsolprestanda i en helt ny division.

Då är det mer rättvist att jämföra Xbox One X med konsol-konkurrenterna... och med vanliga Xbox One. Och där blåser den samtliga konkurrenter av stolen. Playstation 4 Pro är en märkbar förbättring mot en vanlig Playstation 4, men får fortfarande kämpa med 4k-kapacitet i många spel, med kompromisser som uppskalning och begränsad uppdateringsfrekvens. Xbox One X kan med ren råstyrka mäkta med saker som inte Sonys konsol klarar av, som snygga grafiktunga spel i äkta 4k, och ibland också med extra färgdjup, utan att bilduppdateringen blir lidande.

Hdmi in och ut, dubbal usb-portar, ljud och nätverk. Samma som på en Xbox One,förutom Kinect-porten. Och numera är ju Kinect officiellt död.

Håll utkik efter ”enhanced”

Med det sagt – att du ska kunna köra alla spel i 4k och 60 bilder per sekund är en överdriven ambition. För det första fungerar spelen inte bättre per automatik, de måste uppdateras och uppgraderas för Xbox One X. På Microsofts Xbox-sajt finns en lista över spel som på något sätt är ”enhanced” för Xbox One X. Än så länge är den listan ganska kort, och ännu färre av dem stödjer 4k.

Att ett spel är anpassat för nya konsolen kan betyda så lite som att det fått ett par extra effekter som till exempel förbättrad kantutjämning. Eller så innebär det att ett spel som tidigare körts i 30 bilder per sekund fått möjlighet att gå upp till 60. Eller att den fått hdr-stöd (hdr är kort för High Dynamic Range, vilket här innebär 10 bitars färddjup istället för 8 bitars, vilket ger mycket mer detaljerade nyanser och högre kontrast). Och ibland, om vi har tur, en kombination av två eller flera av dessa saker.

Blandad kvalitet på uppgraderade spel

Vi testar tre speltitlar som ska ha fått Xbox One X-behandlingen. Först ut är Gears of War 4 som bjuder på 4k-rendering och hdr. Resultatet är… sådär. Det är ett mycket krävande spel med stora, detaljerade scenerier, högt tempo och tunga grafiska effekter. Det ser stiligt ut i stillbilder, så länge man ignorerar en ojämn kvalitet på texturer, men det ger ingen direkt förbättring av spelupplevelsen. Du kan inte pausa och kolla in sceneriet mitt i en eldstrid direkt. Vi skulle gärna vilja haft valmöjligheten att välja 60 bilder i sekunden istället för extra pixlar, nu verkar det fortfarande låst till 30.

En diskret springa på framsidan döljer en ultra hd bluray-spelare.

Då är Killer Instinct en trevligare överraskning. Här får vi visserligen inte hdr, men däremot 4k och 60 bilder per sekund. Det är inte så konstigt då det är ett enklare spel för hårdvaran att mäkta med. Här är dock inte all grafik uppdaterad, utan det är uppenbart att en del gränssnittsdetaljer bara är uppskalade 1080p-bilder, vilket inte ser så snyggt ut.