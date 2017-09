I vår recension av Nintendo Classic Mini konstaterade vi att det var en oerhört charmig, om än inte helt perfekt, konsol. Vad som hände sedan vet vi. Nintendo Classic Mini hamnade på auktionssajter för ockerpriser innan Nintendo lät meddela att man skulle sluta producera nya enheter.

Man kan ju tycka att Nintendo borde ha lärt sig en läxa och tillverkat tillräckligt många exemplar av uppföljaren Super Nintendo Classic Mini för att möta efterfrågan. Men så är det absolut inte. Super Nintendo Classic Mini sålde slut i samma stund som den utannonserades, och i dagsläget är det stört omöjligt att få tag på en enhet. Nu har visserligen Nintendo sagt att fler konsoler är på gång framöver, men när det blir och hur många det rör sig om är oklart.

Populariteten är kanske inte så konstig. Nintendo sitter trots allt inne på en guldklimp till spelbibliotek, och tiden vi lever i älskar som bekant att hylla allt som var hett förr. Och få saker verkar väcka lika mycket nostalgikänslor som Nintendo-pixlar från 80- och 90-talet.

Förtjänar sin plats i historieböckerna

Super Nintendo Classic Mini är som namnet antyder alltså en retrovariant av Super Nintendo – Nintendos 16-bitarskonsol från 1992. Utan att dra hela den konsolens historia kan vi slå fast att om föregångaren NES var konsolen där många av Nintendos nu största serier föddes var det på Super Nintendo som titlarna tilläts blomma ut till sin fulla potential.

Ta bara The Legend of Zelda: A Link to the Past som exempel. På NES var The Legend of Zelda-spelen charmiga äventyr med fokus på pussel och utforskning – här kunde Nintendo förföra oss med en levande spelvärld befolkad av färgstarka karaktärer och med parallella världar som påverkade varandra. I Super Mario Bros 3 till NES hade Nintendo börjat experimentera med ett större äventyrsfokus, men det var i och med den extra processorkraften i Super Nintendo som Super Mario World kunde bli en färgsprakande upplevelse, fullproppad med hemligheter och alternativa utgångar.

För att inte tala om Starfox (Starwing här i Europa), där Nintendo tillsammans med brittiska Argonaut tog sina första stapplande steg mot 3d-grafik. Eller Donkey Kong Country från Rare, som var så snyggt att många trodde att spelet utvecklades till en helt annan konsol när det presenterades för första gången

Lysande bibliotek

Super Nintendo Classic Mini innehåller 20 av de allra största klassikerna från den här konsolens levnadsår, och dessutom Starfox 2 som skrotades när det i princip var klart (ryktet går att Nintendo fick kalla fötter när de såg vad Sonys Playstation kunde prestera). Och om spellistan till Nintendo Classic Mini blandade och gav är det betydligt bättre ställt här. Super Nintendo-spelen släpptes under en tid då pixelgrafiken var väldigt vacker, och många av de bästa spelen håller otroligt hög nivå än i dag. Super Metroid, Super Mario World, Final Fantasy III och The Legend of Zelda: A Link to the Past platsar bland de bästa spelen någonsin. Super Mario Kart, Mega Man X, Earthbound och Secret of Mana hamnar inte långt därefter.

Ska vi anmärka på något är Contra III: The Alien Wars (Super Probotector), Super Ghoul’s Ghosts och Kirby’s Dream Course inte lika klockrena och vi saknar Turtles IV: Turtles in Time och Chrono Trigger. Överlag är det dock dumt att gnälla – det här är verkligen en hejdundrande samling.