Under torsdagen kommer forskare vid en konferens vid University of Surrey att presentera ett gemensamt förslag om att utrusta framtida robotar med en "svart låda" – liknande den som finns på flygplan. Lådan ska kunna registrera robotarnas beslut och låta dem förklara sina handlingar, rapporterar The Guardian.

Missa inte: Måste ses! Japanska sumo-robotar går loss på varandra