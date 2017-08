När spelutvecklare försöker dra in pengar via tjänsten Kickstarter lovar de ofta guld och gröna skogar. Den lilla polska studion Pixelated Milk är inget undantag och de tog i från tårna i presentationen till Regalia: Of Men And Monarchs; ett strategirollspel som skulle ta de bästa bitarna från succéserierna Disgaea och Persona. ”Den som gapar efter mycket…” tänker vi genast, men faktum är att de till stor del levererar vad som lovats.

Vårstädning utan dammsugare

Regalia: Of Men And Monarchs inleds med att en ung man vid namn Kay, hans två systrar och deras livvakt anländer till ett slott som en gång i tiden var hemvist för deras förfäder. Ett slott som knappt är en skugga av sitt forna jag och som ackompanjeras av en närliggande by som är lika sorgligt nedgången. Allt som återstår är egentligen ett värdshus där gäster är lika sällsynta som god mat på menyn.

Men det stoppar inte Kay som vill, eller snarare tvingas, bygga upp sitt rättmätiga rike igen. Byggnader ska rustas upp och invånare lockas, samtidigt som Kay försöker lista ut varför hans förfäder lämnade området.

För att klara uppgiften måste de närliggande områdena utforskas i jakt på pengar och material. Men närområdet är långt ifrån säkert och allt ifrån regelrätta strider till rena textäventyr och en och annan fredsförhandling väntar.

Läs, skratta, välj

De nyss nämnda textäventyren är en av spelets höjdpunkter då de är välskrivna och ofta fyllda med humor. Varje textäventyr innehåller en rad olika val som påverkar både berättelsen och belöningar. Till exempel kan dina svar leda till att du belönas med ett kraftfullt vapen, en svår strid – eller absolut ingenting. Att spara innan du tar dig an ett textäventyr är något vi varmt rekommenderar, om inte annat för att välja andra svar och se alla händelser som kan inträffa.

Klara, färdiga, slå!

Större delen av äventyrandet sker emellertid på slagfält av olika slag. Striderna utspelar sig på relativt små områden uppdelade i ett rutmönster, där trupperna gör upp i lättillgängliga strider som ändå erbjuder en hel del strategiskt djup. Slagfälten saknar dock helt nivåskillnader som kan användas i taktiska syften, men det finns diverse hinder som både hjälper och stjälper.

Det finns en viss variation i de mål som ska utföras för att vinna en strid, även om allt i slutändan ändå kan sammanfattas med att besegra alla eller vissa fiender.

Inför varje strid ska spelaren placera ut upp till fyra kombattanter, som alla har unika offensiva och defensiva förmågor. Varje karaktärs förmågor är i stort sett desamma från början till slut, men genom att gå upp i nivå samt utrusta karaktärerna med olika vapen och smycken kan de bli mer effektiva eller få bonusegenskaper. Det är ett smidigt system som gör det enkelt att anpassa karaktärer för för specifika roller.

Färgsprakande personligheter

Vid sidan av striderna är det framför allt karaktärsgalleriet som lyfter Regalia: Of Men And Monarchs. Både de spelbara karaktärerna och alla sidokaraktärer som bosätter sig i din by har en genomtänkt bakgrundshistoria och en anledning till att de hjälper dig på slagfältet.

Mellan striderna är det möjligt att spendera tid med varje person. Då får du inte bara veta mer om varje karaktär, utan du går också upp i ”vänskapsrank” och får på så sätt diverse bonusar. Om du till exempel blir kompis med smeden kan bättre vapen tillverkas, medan de karaktärer som du har med dig på slagfältet får unika färdigheter ju tightare ni är.

Ett i utan prick

Men trots alla genomarbetade inslag så saknas något för att Regalia: Of Men And Monarchs ska lyfta till något extra minnesvärt. Till exempel rullar striderna på i likartade manér från den första till den sista utan att några större nyheter introduceras. Även om nya karaktärer och fiender tillkommer under resans gång så ändras inte spelupplevelsen särskilt mycket.