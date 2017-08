Disney tänker ta streaming i egna händer. Företaget meddelade under sin senaste resultaträkning att de kommer ta bort sina filmer från Netflix under slutet av 2018. Istället kommer Disney att lansera sin egen streamingtjänst under 2019, rapporterar CNBC.

Filmerna inkluderar Disneys tecknade verk medan Marvel tv-serier som Daredevil, Jessica Jones med mera som gjorts ihop med Netflix kommer att finnas kvar.