Under torsdagen valde Netflix att höja priserna på sina abonnemang i USA och troligtvis är det bara en tidsfråga innan vi får se liknande förändringar även på den här sidan av Atlanten.

I USA höjs priset för Standard (1080p) från 12,99 till 13,99 dollar per månad, medan priset för Premium (4k) höjs från 15,99 till 17,99 dollar per månad. Budgetvarianten Basic kommer å sin sida att kosta 8,99 dollar per månad även i fortsättningen, men då får man nöja sig med upplösningen 480p och en enda skärm.

I dagsläget kostar de olika abonnemangen 89, 109 och 159 kronor här i Sverige, men om Netflix väljer att utgå från en valutakurs där en dollar är tio svenska kronor kan det bli tal om 89, 139 och 179 kronor per månad inom en snar framtid.

Tanken är att prishöjningen ska ge ökade intäkter, vilket i sin tur leder till mer innehåll på tjänsten. Risken är emellertid att många användare byter till billigare tjänster, till exempel Amazon Prime Video eller Disney Plus som kostar 65 respektive 69 kronor per månad.