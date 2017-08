Måndagar är heliga för HBO Nordic-kunder. Då släpps nämligen det senaste avsnittet av omåttligt populära Game of Thrones. När det var dags för det femte avsnittet i den sjunde säsongen i går möttes dock många av olika felmeddelanden och strömmar som vägrade ladda klart.

Enligt HBO Nordic ska problemet ha pågått under ungefär en timme, och varit åtgärdat strax efter klockan 22 på måndagskvällen. Under den tiden hörde mängder av Game of Thrones-törstande kunder av sig till HBO Nordic via Facebook och Twitter – och många var rejält besvikna.

– Vi hade tekniska problem igår kväll under cirka en timme då en del av våra kunder inte kunde komma in på vår tjänst, vilket vi är oerhört ledsna för, säger Karin Larsdotter, pr-ansvarig för HBO Nordic.